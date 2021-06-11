https://ria.ru/20210611/roskomnadzor-1736606825.html

Facebook и Instagram не удалили более 3,7 тысячи запрещенных материалов

Facebook и Instagram не удалили более 3,7 тысячи запрещенных материалов - РИА Новости, 11.06.2021

Facebook и Instagram не удалили более 3,7 тысячи запрещенных материалов

Facebook и Instagram с 2015 года не удалили более 3,7 тысячи запрещенных материалов, сообщается на сайте Роскомнадзора. РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T12:56

2021-06-11T12:56

2021-06-11T12:56

россия

facebook

instagram

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

технологии

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/0a/1736482436_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_856b7fc4e12eeeaeca1d45040862a45b.jpg

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Facebook и Instagram с 2015 года не удалили более 3,7 тысячи запрещенных материалов, сообщается на сайте Роскомнадзора."С 2015 года не удалено более 3,7 тысячи запрещённых материалов. Среднее время выполнения требований по удалению запрещённой информации составляет 105 суток", - говорится в сообщении.Кроме того, было выявлено 26 случаев цензуры российских СМИ и информационных ресурсов, также были наложены ограничения на стрим, посвященный полету Юрия Гагарина в космос, в аккаунте "RT", просветительский проект RT - RedFish, на материалы с фрагментами Государственного гимна России и прочее. Также не локализована обработка персональных данных.По этим фактам было составлено 13 протоколов. Все они на сегодняшний день рассмотрены судами. Общая сумма штрафов за неудаление запрещенной информации составляет 43 миллиона рублей, за несоблюдение требований российского законодательства о локализации данных - 4 миллиона рублей, сообщили в Роскомнадзоре.

https://ria.ru/20210607/set-1735672583.html

https://ria.ru/20210527/instagram-1734343218.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, facebook, instagram, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), технологии, общество