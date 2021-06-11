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Facebook и Instagram не удалили более 3,7 тысячи запрещенных материалов
Facebook и Instagram не удалили более 3,7 тысячи запрещенных материалов - РИА Новости, 11.06.2021
Facebook и Instagram не удалили более 3,7 тысячи запрещенных материалов
Facebook и Instagram с 2015 года не удалили более 3,7 тысячи запрещенных материалов, сообщается на сайте Роскомнадзора. РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T12:56
2021-06-11T12:56
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Facebook и Instagram с 2015 года не удалили более 3,7 тысячи запрещенных материалов, сообщается на сайте Роскомнадзора."С 2015 года не удалено более 3,7 тысячи запрещённых материалов. Среднее время выполнения требований по удалению запрещённой информации составляет 105 суток", - говорится в сообщении.Кроме того, было выявлено 26 случаев цензуры российских СМИ и информационных ресурсов, также были наложены ограничения на стрим, посвященный полету Юрия Гагарина в космос, в аккаунте "RT", просветительский проект RT - RedFish, на материалы с фрагментами Государственного гимна России и прочее. Также не локализована обработка персональных данных.По этим фактам было составлено 13 протоколов. Все они на сегодняшний день рассмотрены судами. Общая сумма штрафов за неудаление запрещенной информации составляет 43 миллиона рублей, за несоблюдение требований российского законодательства о локализации данных - 4 миллиона рублей, сообщили в Роскомнадзоре.
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россия, facebook, instagram, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), технологии, общество
Facebook и Instagram не удалили более 3,7 тысячи запрещенных материалов
12:56 11.06.2021
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПриложение социальной сети Facebook в мобильном телефоне
Приложение социальной сети Facebook в мобильном телефоне - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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РКН: Facebook и Instagram с 2015 года не удалили более 3,7 тысячи запрещенных материалов

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Facebook и Instagram с 2015 года не удалили более 3,7 тысячи запрещенных материалов, сообщается на сайте Роскомнадзора.
"С 2015 года не удалено более 3,7 тысячи запрещённых материалов. Среднее время выполнения требований по удалению запрещённой информации составляет 105 суток", - говорится в сообщении.
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Кроме того, было выявлено 26 случаев цензуры российских СМИ и информационных ресурсов, также были наложены ограничения на стрим, посвященный полету Юрия Гагарина в космос, в аккаунте "RT", просветительский проект RT - RedFish, на материалы с фрагментами Государственного гимна России и прочее. Также не локализована обработка персональных данных.
По этим фактам было составлено 13 протоколов. Все они на сегодняшний день рассмотрены судами. Общая сумма штрафов за неудаление запрещенной информации составляет 43 миллиона рублей, за несоблюдение требований российского законодательства о локализации данных - 4 миллиона рублей, сообщили в Роскомнадзоре.
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