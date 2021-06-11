https://ria.ru/20210611/roskomnadzor-1736606825.html
Facebook и Instagram не удалили более 3,7 тысячи запрещенных материалов
Facebook и Instagram не удалили более 3,7 тысячи запрещенных материалов - РИА Новости, 11.06.2021
Facebook и Instagram не удалили более 3,7 тысячи запрещенных материалов
Facebook и Instagram с 2015 года не удалили более 3,7 тысячи запрещенных материалов, сообщается на сайте Роскомнадзора. РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T12:56
2021-06-11T12:56
2021-06-11T12:56
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федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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общество
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Facebook и Instagram с 2015 года не удалили более 3,7 тысячи запрещенных материалов, сообщается на сайте Роскомнадзора."С 2015 года не удалено более 3,7 тысячи запрещённых материалов. Среднее время выполнения требований по удалению запрещённой информации составляет 105 суток", - говорится в сообщении.Кроме того, было выявлено 26 случаев цензуры российских СМИ и информационных ресурсов, также были наложены ограничения на стрим, посвященный полету Юрия Гагарина в космос, в аккаунте "RT", просветительский проект RT - RedFish, на материалы с фрагментами Государственного гимна России и прочее. Также не локализована обработка персональных данных.По этим фактам было составлено 13 протоколов. Все они на сегодняшний день рассмотрены судами. Общая сумма штрафов за неудаление запрещенной информации составляет 43 миллиона рублей, за несоблюдение требований российского законодательства о локализации данных - 4 миллиона рублей, сообщили в Роскомнадзоре.
https://ria.ru/20210607/set-1735672583.html
https://ria.ru/20210527/instagram-1734343218.html
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россия, facebook, instagram, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), технологии, общество
Facebook и Instagram не удалили более 3,7 тысячи запрещенных материалов
РКН: Facebook и Instagram с 2015 года не удалили более 3,7 тысячи запрещенных материалов