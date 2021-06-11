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Мельниченко обозначил основные направления развития Пензенской области

Мельниченко обозначил основные направления развития Пензенской области - РИА Новости, 11.06.2021

Мельниченко обозначил основные направления развития Пензенской области

Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко в пятницу обозначил в качестве ключевых приоритетов развития региона на ближайшие годы рост экономики и... РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T15:36

2021-06-11T15:36

2021-06-11T15:36

пензенская область

россия

олег мельниченко

пенза

пензенская область

политика

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ПЕНЗА, 11 июн - РИА Новости. Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко в пятницу обозначил в качестве ключевых приоритетов развития региона на ближайшие годы рост экономики и улучшение инвестиционного климата, качество регионального управления и повышение уровня и качества жизни населения."Считаю, что необходимо сконцентрировать работу на трех основных направлениях. Первое - это рост экономики и улучшение инвестиционного климата, это привлечет новые ресурсы в регион, создаст новые рабочие места и повысит налоговую базу. Второе - это качество регионального управления, что позволит эффективно использовать эти ресурсы. И третье - самое главное - как итог первых двух: мы должны добиться повышения уровня и качества жизни населения", - заявил Мельниченко на расширенной сессии заксобрания региона, онлайн-трансляция которой велась в аккаунте правительства региона в соцсети "ВКонтакте".Он отметил, что кабмин РФ сейчас разрабатывает порядок поддержки инфраструктурных проектов для регионов, поэтому поручил членам областного правительства подготовить предложения по использованию этих новых возможностей, "в первую очередь, для строительства и реконструкции автодорог, обеспечения инвестиционных площадок ресурсами".В частности, Мельниченко поручил за три недели подготовить предложения по созданию условий для привлечения инвестиций и снижению инфраструктурных ограничений для новых инвестиционных проектов, при этом важнейшими критериями оценки должны стать уровень зарплаты сотрудников и соблюдение экологических норм. Также врио губернатора потребовал разработать принципиально новую схему транспортного обслуживания пассажиров с увеличением доли низкопольных автобусов большой вместимости на газомоторном топливе.По его словам, регион шаг за шагом улучшает позиции среди регионов России, занимает первое место в Приволжском федеральном округе по приросту объема несырьевого неэнергетического экспорта, индексу производства в промышленной сфере, темпам прироста производства скота и птицы, а также по увеличению объема оборота организаций.Среди неблагоприятных факторов, влияющих на развитие области, Мельниченко назвал пандемию коронавируса и непростую экономическую ситуацию в мире, а из вопросов регионального уровня, требующих срочного решения - проблему снижения рождаемости, отток молодежи из региона, а также вопрос водоснабжения поселений и состояния муниципальных дорог."Мы просто обязаны не допустить, чтобы регион заразился болезнью, может быть, даже более опасной, чем коронавирус, имя которой - "региональный социальный пессимизм". Вот отсюда и берется запрос (жителей) на изменения. Нам необходимо вернуть жителям Пензенской области гордость за регион, чтобы на федеральном уровне Пенза звучала только достижениями и победами, а не негативными событиями… Убежден, что стратегической целью работы власти должны быть конкретные люди, обычные граждане, жители нашего региона, их интересы и потребности", - подчеркнул Мельниченко.

https://ria.ru/20210603/penza-1735470516.html

https://ria.ru/20210521/penza-1733328236.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, олег мельниченко, пенза, пензенская область, политика