https://ria.ru/20210611/ratifikatsiya-1736603971.html

Россия ратифицировала протокол о преступлениях на воздушных судах

Россия ратифицировала протокол о преступлениях на воздушных судах - РИА Новости, 11.06.2021

Россия ратифицировала протокол о преступлениях на воздушных судах

Президент России Владимир Путин подписал закон о присоединении РФ к дополнительному протоколу, изменяющему конвенцию о преступлениях и некоторых других актах,... РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T12:44

2021-06-11T12:44

2021-06-11T12:48

россия

владимир путин

монреаль

авиация

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о присоединении РФ к дополнительному протоколу, изменяющему конвенцию о преступлениях и некоторых других актах, совершаемых на борту воздушных судов, которым устанавливается право государства осуществлять юрисдикцию в отношении преступлений на борту гражданского воздушного судна, выполняющего посадку на его территории, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Сейчас Россия выполняет Токийскую конвенцию 1988 года о преступлениях на борту воздушных судов. Дополнительный протокол был подписан в 2014 году в Монреале - он дает странам, помимо государства регистрации самолета, право осуществлять юрисдикцию в отношении недисциплинированных пассажиров.Так, в соответствии с изменениями, государство будет правомочно осуществлять юрисдикцию в отношении преступлений на борту гражданского воздушного судна, выполняющего посадку на его территории (осуществление юрисдикции в качестве государства посадки), и воздушного судна авиакомпании (эксплуатанта), осуществляющей деятельность в этом государстве (осуществление юрисдикции в качестве государства эксплуатанта).В пояснительной записке отмечалось, что вводимые протоколом основания для установления государствами своей юрисдикции не подразумевают обязанности безоговорочно уступать юрисдикцию в отношении своего гражданина другому государству. Протокол определяет особенности взаимодействия командира воздушного судна с компетентными органами договаривающихся государств. После совершения посадки на территории договаривающегося государства командир гражданского воздушного судна может передать компетентным органам этого государства лицо, в отношении которого имеются достаточные основания полагать, что оно совершило на борту воздушного судна акт, являющийся преступлением.Также протокол содержит положения, предоставляющие юридическую основу для борьбы с недисциплинированными пассажирами. В частности, он устанавливает юрисдикцию государства эксплуатанта в отношении преступлений и актов, совершенных на борту, что позволит авиаперевозчикам (эксплуатантам) независимо от места регистрации используемого для перевозок гражданского воздушного судна применять к пассажирам нормы национального законодательства, а также юрисдикцию государства планируемой посадки в отношении преступлений и актов, совершенных на борту.Кроме того, уточняются виды запрещенного поведения на борту воздушного судна, к которым отнесены физическое нападение или угроза совершения такого нападения в отношении члена экипажа или отказ следовать законным указаниям, полученным от командира воздушного судна или от его лица. В пояснительной записке также отмечалось, что присоединение к протоколу расширит возможности Российской Федерации в части пресечения роста числа и снижения степени серьезности случаев недисциплинированного поведения на борту воздушных судов гражданской авиации.

https://radiosputnik.ria.ru/20210409/proisshestviya-1727495012.html

https://ria.ru/20200906/styuardessa-1576789736.html

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россия, владимир путин, монреаль, авиация, политика