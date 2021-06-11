https://ria.ru/20210611/rate-1736649357.html

ЦБ повысил ключевую ставку

ЦБ повысил ключевую ставку - РИА Новости, 11.06.2021

ЦБ повысил ключевую ставку

Банк России по итогам заседания совета директоров повысил ключевую ставку на 0,5 базового пункта — до 5,5% годовых, говорится в его пресс-релизе. РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T16:20

2021-06-11T16:20

2021-06-11T17:07

россия

экономика

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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Банк России по итогам заседания совета директоров повысил ключевую ставку на 0,5 базового пункта — до 5,5% годовых, говорится в его пресс-релизе.Регулятор уже в третий раз подряд принимает решение увеличить показатель.Таким образом, ставка вернулась на уровень апреля — июня 2020 года.Как сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, совет директоров обсуждал различные варианты действий, рассматривалось повышение в диапазоне от 0,25 до 1 процентного пункта.По ее словам, итоговое решение увеличить ставку на 0,5 п.п. основано на том, что экономике и финансовой системе нужно давать время на адаптацию к переменам.ЦБ перешел к нормализации кредитно-денежной политики весной на фоне быстрого восстановления экономики и ускорения инфляции. Изначально ставку подняли на 0,25 процентных пункта до 4,5% годовых, что привело к замедлению инфляции с 5,8% до 5,5%. В регуляторе указали, что это временный эффект и продолжили возвращение ставки в нейтральный диапазон, увеличив ее еще на 0,5 процентного пункта — до 5% годовых.

https://ria.ru/20210611/stavka-1736642400.html

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2021

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россия, экономика