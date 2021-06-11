ЦБ повысил ключевую ставку

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Банк России по итогам заседания совета директоров повысил ключевую ставку на 0,5 базового пункта — до 5,5% годовых, говорится в его пресс-релизе.Регулятор уже в третий раз подряд принимает решение увеличить показатель.Таким образом, ставка вернулась на уровень апреля — июня 2020 года.Как сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, совет директоров обсуждал различные варианты действий, рассматривалось повышение в диапазоне от 0,25 до 1 процентного пункта.По ее словам, итоговое решение увеличить ставку на 0,5 п.п. основано на том, что экономике и финансовой системе нужно давать время на адаптацию к переменам.ЦБ перешел к нормализации кредитно-денежной политики весной на фоне быстрого восстановления экономики и ускорения инфляции. Изначально ставку подняли на 0,25 процентных пункта до 4,5% годовых, что привело к замедлению инфляции с 5,8% до 5,5%. В регуляторе указали, что это временный эффект и продолжили возвращение ставки в нейтральный диапазон, увеличив ее еще на 0,5 процентного пункта — до 5% годовых.
Банк России во второй раз подряд повысил ключевую ставку на 0,5%
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Банк России по итогам заседания совета директоров повысил ключевую ставку на 0,5 базового пункта — до 5,5% годовых, говорится в его пресс-релизе.
Регулятор уже в третий раз подряд принимает решение увеличить показатель.
Ключевая ставка
Ключевая ставка — минимальная процентная ставка, по которой ЦБ выдает кредиты коммерческим банкам на неделю и по которой готов принимать средства на депозиты. Ее размер влияет на уровень инфляции. Ключевую ставку ввели 13 сентября 2013 года как инструмент денежно-кредитной политики. Это произошло в рамках перехода к режиму таргетирования инфляции для повышения прозрачности.
Таким образом, ставка вернулась на уровень апреля — июня 2020 года.
Как сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, совет директоров обсуждал различные варианты действий, рассматривалось повышение в диапазоне от 0,25 до 1 процентного пункта.
По ее словам, итоговое решение увеличить ставку на 0,5 п.п. основано на том, что экономике и финансовой системе нужно давать время на адаптацию к переменам.
"И второе — нам еще нужно больше времени для того, чтобы оценить тот эффект, который уже есть и будет происходить от того повышения ставки, которое было осуществлено до того и сегодня. И нам нужно больше иметь статистики", — добавила Набиуллина.
ЦБ перешел к нормализации кредитно-денежной политики весной на фоне быстрого восстановления экономики и ускорения инфляции.
Изначально ставку подняли на 0,25 процентных пункта до 4,5% годовых, что привело к замедлению инфляции с 5,8% до 5,5%. В регуляторе указали, что это временный эффект и продолжили возвращение ставки в нейтральный диапазон, увеличив ее еще на 0,5 процентного пункта — до 5% годовых.
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