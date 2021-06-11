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ЦБ повысил ключевую ставку
ЦБ повысил ключевую ставку - РИА Новости, 11.06.2021
ЦБ повысил ключевую ставку
Банк России по итогам заседания совета директоров повысил ключевую ставку на 0,5 базового пункта — до 5,5% годовых, говорится в его пресс-релизе. РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T16:20
2021-06-11T17:07
россия
экономика
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Банк России по итогам заседания совета директоров повысил ключевую ставку на 0,5 базового пункта — до 5,5% годовых, говорится в его пресс-релизе.Регулятор уже в третий раз подряд принимает решение увеличить показатель.Таким образом, ставка вернулась на уровень апреля — июня 2020 года.Как сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, совет директоров обсуждал различные варианты действий, рассматривалось повышение в диапазоне от 0,25 до 1 процентного пункта.По ее словам, итоговое решение увеличить ставку на 0,5 п.п. основано на том, что экономике и финансовой системе нужно давать время на адаптацию к переменам.ЦБ перешел к нормализации кредитно-денежной политики весной на фоне быстрого восстановления экономики и ускорения инфляции. Изначально ставку подняли на 0,25 процентных пункта до 4,5% годовых, что привело к замедлению инфляции с 5,8% до 5,5%. В регуляторе указали, что это временный эффект и продолжили возвращение ставки в нейтральный диапазон, увеличив ее еще на 0,5 процентного пункта — до 5% годовых.
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россия, экономика
ЦБ повысил ключевую ставку
16:20 11.06.2021 (обновлено: 17:07 11.06.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЗдание Банка России в Москве
Здание Банка России в Москве - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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Банк России во второй раз подряд повысил ключевую ставку на 0,5%

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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Банк России по итогам заседания совета директоров повысил ключевую ставку на 0,5 базового пункта — до 5,5% годовых, говорится в его пресс-релизе.
Регулятор уже в третий раз подряд принимает решение увеличить показатель.
Ключевая ставка

Ключевая ставка — минимальная процентная ставка, по которой ЦБ выдает кредиты коммерческим банкам на неделю и по которой готов принимать средства на депозиты. Ее размер влияет на уровень инфляции. Ключевую ставку ввели 13 сентября 2013 года как инструмент денежно-кредитной политики. Это произошло в рамках перехода к режиму таргетирования инфляции для повышения прозрачности.

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Таким образом, ставка вернулась на уровень апреля — июня 2020 года.
Как сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, совет директоров обсуждал различные варианты действий, рассматривалось повышение в диапазоне от 0,25 до 1 процентного пункта.
По ее словам, итоговое решение увеличить ставку на 0,5 п.п. основано на том, что экономике и финансовой системе нужно давать время на адаптацию к переменам.
"И второе — нам еще нужно больше времени для того, чтобы оценить тот эффект, который уже есть и будет происходить от того повышения ставки, которое было осуществлено до того и сегодня. И нам нужно больше иметь статистики", — добавила Набиуллина.
ЦБ перешел к нормализации кредитно-денежной политики весной на фоне быстрого восстановления экономики и ускорения инфляции.
Изначально ставку подняли на 0,25 процентных пункта до 4,5% годовых, что привело к замедлению инфляции с 5,8% до 5,5%. В регуляторе указали, что это временный эффект и продолжили возвращение ставки в нейтральный диапазон, увеличив ее еще на 0,5 процентного пункта — до 5% годовых.
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на III Съезде Ассоциации банков России в Москве - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
15:41
Набиуллина допустила повышение ключевой ставки в июле
 
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