https://ria.ru/20210611/rasselenie-1736561742.html

Дегтярев сообщил планы по расселению аварийного жилья в Хабаровском крае

Дегтярев сообщил планы по расселению аварийного жилья в Хабаровском крае - РИА Новости, 11.06.2021

Дегтярев сообщил планы по расселению аварийного жилья в Хабаровском крае

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил об одобрении заявки Фондом содействия реформированию ЖКХ на сверхлимитное финансирование расселения... РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T07:03

2021-06-11T07:03

2021-06-11T07:03

хабаровский край

россия

жилье

фонд жкх

михаил дегтярев

амурский район

хабаровск

советско-гаванский район

общество

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ХАБАРОВСК, 11 июн — РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил об одобрении заявки Фондом содействия реформированию ЖКХ на сверхлимитное финансирование расселения аварийного жилья, регион получит на эти цели 2,23 миллиарда рублей.Ранее сообщалось, что Хабаровск 19 апреля посетил замгенерального директора фонда Тамирлан Аджиев. Он предложил правительству региона "сформировать заявку на остаток лимита и представить соответствующий пакет документов в фонд, для того, чтобы уже можно было запланировать муниципальные образования и провести все необходимые работы". Он отметил, что власти региона "ускорили темп выполнения программы переселения"."Фонд содействия реформированию ЖКХ одобрил нашу заявку на сверхлимитное финансирование расселения аварийного жилья. Речь идёт о домах, признанными аварийными до 1 января 2017 года. Хабаровский край получит 2,23 миллиарда рублей на ликвидацию бараков, включённых в программу на 2022-2023 годов", - написал Дегтярев в пятницу в Telegram.Он отметил, что деньги можно будет использовать сразу - и для строительства, и для приобретения квартир на вторичном рынке. "Ограничений по лимитам в течение года не будет, так что все козыри в наших руках. Из бюджета региона софинансируется ещё 952,35 миллиона рублей", - добавил он.Так, нормальным жильём станет возможным обеспечить 2 218 человек, которые сейчас живут в непригодных бараках. Это 1 097 человек в Хабаровске, в поселке Литовко Амурского района - 51 человек, в Бикине - 192 человека, в поселке Токи Ванинского района - 132 человека, в Комсомольске-на-Амуре - 282 человека, в поселке Уктур Комсомольского района - 120 человек, в селе Константиновка Николаевского района - 14 человек, в Советской Гавани - 237 человек и 93 человека - в поселке Майском Советско-Гаванского района.По данным правительства региона, уже более 300 жителей переселили из аварийного жилья в Хабаровском крае. Работа по переселению ведется по соглашению с Фондом содействия ЖКХ. Федпрограмма, рассчитанная до 2025 года, реализуется в несколько этапов. Регион взял на себя обязательство реализовать ее в течение трех лет. В январе врио губернатора был подписан документ с госкорпорацией о досрочном ее завершении - до 31 декабря 2022 года.Адресная программа переселения реализуется по нацпроекту "Жилье и городская среда". По данным госкорпорации, всего по ней до конца 2022 года в регионе будет расселено почти 63 тысячи "квадратов" аварийной жилплощади (244 дома), в новое жилье переедут более 3,8 тысячи человек на территории десяти муниципальных образований. Общая стоимость программных мероприятий составляет 4,93 миллиарда рублей, из них средства Фонда ЖКХ – 3,57 миллиарда рублей.

https://realty.ria.ru/20210421/degtyarev-1729333787.html

https://ria.ru/20210601/biznes-1735037770.html

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хабаровск

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россия, жилье, фонд жкх, михаил дегтярев, амурский район, хабаровск, советско-гаванский район, общество