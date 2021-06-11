https://ria.ru/20210611/ptentsy-1736612522.html
В Московском зоопарке на свет появились птенцы черношейного лебедя
В Московском зоопарке на свет появились птенцы черношейного лебедя - РИА Новости, 11.06.2021
В Московском зоопарке на свет появились птенцы черношейного лебедя
Пятеро птенцов черношейного лебедя появились на свет в Московском зоопарке, сообщили в пресс-службе зоопарка. РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T13:22
2021-06-11T13:22
2021-06-11T14:00
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Пятеро птенцов черношейного лебедя появились на свет в Московском зоопарке, сообщили в пресс-службе зоопарка."Пятеро птенцов появились на свет 25 мая. Сейчас они уже немного подросли и окрепли, но по-прежнему большую часть времени проводят на спинах своих родителей. Пух лебедят очень тонкий и быстро промокает, поэтому птенцы с появления на свет сразу садятся на родителей, причем ухаживают за малышами и мать, и отец", - сообщили в пресс-службе.В зоопарке рассказали, что пара черношейных лебедей обычно живет на пруду на Новой территории зоопарка - рядом с гиббоном Лизой и другими водоплавающими птицами. Но когда появляется потомство, сотрудники пересаживают лебединую семью в павильон "Птицы и бабочки тропиков". Маленьким птенцам там будет безопаснее, а родителям спокойнее. Кроме того, в период размножения черношейные лебеди могут проявлять территориальную агрессию. Они начинают ограждать своё пространство от других обитателей пруда."Первое время птенцов кормили размоченным в воде гаммарусом (маленькими рачками), сейчас они уже едят взрослую пищу. Кормят этих лебедей, как и других, комбикормом, свежей зеленью, обязательно дают тертую морковь и резаную капусту. Черношейные лебеди давно содержатся в Московском зоопарке. Часто посетители думают, что черношейные лебеди — это гибриды черного и белого лебедя. Но нет. Такой окрас — отличительный признак этого южноамериканского лебедя", - добавили в зоопарке.Для содержания в неволе — это самый сложный вид лебедей. Птенцов черношейных лебедей вырастить очень трудно. Дело в том, что птенцы едят только в присутствии родителей. Поэтому их нельзя выхаживать в инкубаторе. В зоопарке стремятся создать условия, чтобы эти лебеди сами выращивали своих птенцов.Черношейные лебеди — эндемики южной Америки. Они населяют различные неглубокие водоемы с пресной или солоноватой водой, а также лагуны и закрытые бухты. Гнездится в южной части Южной Америки. С наступлением зимы (в южном полушарии это июнь — август) черношейные лебеди улетают в северные районы континента, долетая до Парагвая и Бразилии.
https://ria.ru/20210609/zoopark-1736164353.html
https://ria.ru/20210607/zhivotnye-1736517738.html
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Птенцы черношейного лебедя в Московском зоопарке
Пятеро птенцов черношейного лебедя появились на свет в Московском зоопарке. Сейчас они уже немного подросли и окрепли, но по-прежнему большую часть времени проводят на спинах своих родителей. Увидеть лебединую семью можно в павильоне «Птицы и бабочки тропиков». Маленьким птенцам там безопаснее, а родителям спокойнее.
2021-06-11T13:22
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московский зоопарк, парагвай, южная америка, бразилия
В Московском зоопарке на свет появились птенцы черношейного лебедя
13:22 11.06.2021 (обновлено: 14:00 11.06.2021)
В Московском зоопарке на свет появились пятеро птенцов черношейного лебедя
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости.
Пятеро птенцов черношейного лебедя появились на свет в Московском зоопарке
, сообщили в пресс-службе зоопарка.
"Пятеро птенцов появились на свет 25 мая. Сейчас они уже немного подросли и окрепли, но по-прежнему большую часть времени проводят на спинах своих родителей. Пух лебедят очень тонкий и быстро промокает, поэтому птенцы с появления на свет сразу садятся на родителей, причем ухаживают за малышами и мать, и отец", - сообщили в пресс-службе.
В зоопарке рассказали, что пара черношейных лебедей обычно живет на пруду на Новой территории зоопарка - рядом с гиббоном Лизой и другими водоплавающими птицами. Но когда появляется потомство, сотрудники пересаживают лебединую семью в павильон "Птицы и бабочки тропиков". Маленьким птенцам там будет безопаснее, а родителям спокойнее. Кроме того, в период размножения черношейные лебеди могут проявлять территориальную агрессию. Они начинают ограждать своё пространство от других обитателей пруда.
"Первое время птенцов кормили размоченным в воде гаммарусом (маленькими рачками), сейчас они уже едят взрослую пищу. Кормят этих лебедей, как и других, комбикормом, свежей зеленью, обязательно дают тертую морковь и резаную капусту. Черношейные лебеди давно содержатся в Московском зоопарке. Часто посетители думают, что черношейные лебеди — это гибриды черного и белого лебедя. Но нет. Такой окрас — отличительный признак этого южноамериканского лебедя", - добавили в зоопарке.
Для содержания в неволе — это самый сложный вид лебедей. Птенцов черношейных лебедей вырастить очень трудно. Дело в том, что птенцы едят только в присутствии родителей. Поэтому их нельзя выхаживать в инкубаторе. В зоопарке стремятся создать условия, чтобы эти лебеди сами выращивали своих птенцов.
Черношейные лебеди — эндемики южной Америки. Они населяют различные неглубокие водоемы с пресной или солоноватой водой, а также лагуны и закрытые бухты. Гнездится в южной части Южной Америки
. С наступлением зимы (в южном полушарии это июнь — август) черношейные лебеди улетают в северные районы континента, долетая до Парагвая
и Бразилии
.