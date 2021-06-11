Посольство России в США обвинило НАТО в провокации на учениях Baltops
03:30 11.06.2021 (обновлено: 10:16 11.06.2021)
© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 2nd Class Damon GrosvenorСтратегический бомбардировщик ВВС США B-52H Stratofortress пролетает над кораблем Королевских военно-морских сил Дании HDMS Esbern Snare (L17) (слева) и корветом HMS Karlstad (K35) ВМC Швеции во время Baltops
Посольство России в США назвало провокацией использование B-52H на учениях НАТО Baltops 2021
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Посольство России в США раскритиковало использование в учениях стран НАТО в Балтийском море американского бомбардировщика B-52H.
"Применение Пентагоном в маневрах Baltops B-52H, которые могут нести ядерное оружие, — очередная провокация. Подобное "бряцание оружием" нагнетает напряженность в Европе", — говорится в сообщении дипмиссии в Twitter.
В публикации добавляется, что такие действия "омрачают атмосферу" в преддверии встречи Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве 16 июня. Посольство призвало США коренным образом пересмотреть свои подходы к безопасности на континенте и прекратить опасную активность у границ России.
Учения Baltops-2021 проходят в Балтийском море с 6 по 18 июня уже в 50-й раз. В них участвуют 16 стран — членов НАТО, а также Швеция и Финляндия. Всего в маневрах задействованы четыре тысячи военнослужащих, сорок кораблей, шестьдесят самолетов и вертолетов. Идет отработка различных операций, в том числе по противолодочной и противоминной борьбе и противовоздушной обороне.
Ранее Национальный центр управления обороной России неоднократно сообщал о сопровождениях отечественными истребителями американских стратегических бомбардировщиков В-52Н над Балтикой. Последний раз — 31 мая.