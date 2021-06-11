https://ria.ru/20210611/provokatsiya-1736558584.html

Посольство России в США обвинило НАТО в провокации на учениях Baltops

Посольство России в США обвинило НАТО в провокации на учениях Baltops - РИА Новости, 11.06.2021

Посольство России в США обвинило НАТО в провокации на учениях Baltops

Посольство России в США раскритиковало использование в учениях стран НАТО в Балтийском море американского бомбардировщика B-52H. РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T03:30

2021-06-11T03:30

2021-06-11T10:16

россия

b-52

балтийское море

нато

джо байден

владимир путин

финляндия

безопасность

политика

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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Посольство России в США раскритиковало использование в учениях стран НАТО в Балтийском море американского бомбардировщика B-52H.В публикации добавляется, что такие действия "омрачают атмосферу" в преддверии встречи Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве 16 июня. Посольство призвало США коренным образом пересмотреть свои подходы к безопасности на континенте и прекратить опасную активность у границ России.Учения Baltops-2021 проходят в Балтийском море с 6 по 18 июня уже в 50-й раз. В них участвуют 16 стран — членов НАТО, а также Швеция и Финляндия. Всего в маневрах задействованы четыре тысячи военнослужащих, сорок кораблей, шестьдесят самолетов и вертолетов. Идет отработка различных операций, в том числе по противолодочной и противоминной борьбе и противовоздушной обороне.Ранее Национальный центр управления обороной России неоднократно сообщал о сопровождениях отечественными истребителями американских стратегических бомбардировщиков В-52Н над Балтикой. Последний раз — 31 мая.

https://ria.ru/20210610/frantsiya-1736531850.html

россия

балтийское море

финляндия

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россия, b-52, балтийское море, нато, джо байден, владимир путин, финляндия, безопасность, политика