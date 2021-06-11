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На юго-западе Москвы провалился грунт на проезжей части

На юго-западе Москвы провалился грунт на проезжей части - РИА Новости, 11.06.2021

На юго-западе Москвы провалился грунт на проезжей части

Грунт провалился на проезжей части на пересечении Ломоносовского проспекта и проспекта Вернадского на юго-западе Москвы, закрыта одна полоса для движения,... РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T14:24

2021-06-11T14:24

2021-06-11T15:45

москва

происшествия

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Грунт провалился на проезжей части на пересечении Ломоносовского проспекта и проспекта Вернадского на юго-западе Москвы, закрыта одна полоса для движения, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."На пересечении Ломоносовского проспекта и проспекта Вернадского провалился грунт. Закрыта 1 полоса. На месте работают службы города", - говорится в сообщении.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия