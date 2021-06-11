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На юго-западе Москвы провалился грунт на проезжей части
На юго-западе Москвы провалился грунт на проезжей части - РИА Новости, 11.06.2021
На юго-западе Москвы провалился грунт на проезжей части
Грунт провалился на проезжей части на пересечении Ломоносовского проспекта и проспекта Вернадского на юго-западе Москвы, закрыта одна полоса для движения,... РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T14:24
2021-06-11T14:24
2021-06-11T15:45
москва
происшествия
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Грунт провалился на проезжей части на пересечении Ломоносовского проспекта и проспекта Вернадского на юго-западе Москвы, закрыта одна полоса для движения, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."На пересечении Ломоносовского проспекта и проспекта Вернадского провалился грунт. Закрыта 1 полоса. На месте работают службы города", - говорится в сообщении.
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москва, происшествия
На юго-западе Москвы провалился грунт на проезжей части
14:24 11.06.2021 (обновлено: 15:45 11.06.2021)
Грунт провалился на пересечении Ломоносовского проспекта и проспекта Вернадского в Москве