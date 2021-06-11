Промпроизводство в Ростовской области за четыре месяца выросло на 15,4%
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкЗавод по производству полипропиленовой пленки "Вотерфолл ПРО" в городе Шахты Ростовской области
Промпроизводство в Ростовской области за четыре месяца выросло на 15,4%
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 июн - РИА Новости. Промышленное производство в Ростовской области в январе-апреле текущего года выросло на 15,4%, сообщает правительство региона по итогам заседания комиссии по обеспечению устойчивого социально-экономического развития области.
"По оценке областного минэкономразвития, с начала этого года во многих отраслях экономики региона отмечены положительные тенденции... Промышленное производство в первом квартале этого года выросло на 12,5%, а за четыре месяца - на 15,4%", - говорится в сообщении.
Объем работ в строительстве в январе-апреле увеличился в 1,5 раза, оборот розничной торговли и объем платных услуг населению выросли на 12,7%, оборот общественного питания – более чем на четверть.
"Мы отмечаем постепенное восстановление экономики после пандемии. И основная задача сейчас – сохранить тенденцию роста в отраслях", - сказал на совещании губернатор области Василий Голубев.
В рамках рабочей поездки он также посетил "Шахтинский полиэфирный завод", строительство которого с 2019 года ведет компания "Авангард". Инвестиции в проект оцениваются в 3 миллиарда рублей. Предполагается, что после запуска в первом квартале 2022 года завод станет первым в России производством полиэфирного волокна для легкой промышленности. Мощность предприятия составит 200 тонн волокна в день.
Еще одно импортозамещающее производство в Шахтах – предприятие "Донской текстиль". Налаженный здесь несколько лет назад выпуск мягких контейнеров типа Big Bag позволил заместить зарубежные аналоги в ряде отраслей экономики страны. В 2020 году на предприятии была запущена новая экструзионная линия по производству полипропиленовой нити, которая является основой для мягких контейнеров. За два года предприятие планирует вложить в установку новых линий 300 миллионов рублей.