https://ria.ru/20210611/proizvodstvo-1736685268.html

Промпроизводство в Ростовской области за четыре месяца выросло на 15,4%

Промпроизводство в Ростовской области за четыре месяца выросло на 15,4% - РИА Новости, 11.06.2021

Промпроизводство в Ростовской области за четыре месяца выросло на 15,4%

Промышленное производство в Ростовской области в январе-апреле текущего года выросло на 15,4%, сообщает правительство региона по итогам заседания комиссии по... РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T19:01

2021-06-11T19:01

2021-06-11T19:01

ростовская область

россия

василий голубев

ростовская область

шахты

технологии

экономика

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 июн - РИА Новости. Промышленное производство в Ростовской области в январе-апреле текущего года выросло на 15,4%, сообщает правительство региона по итогам заседания комиссии по обеспечению устойчивого социально-экономического развития области."По оценке областного минэкономразвития, с начала этого года во многих отраслях экономики региона отмечены положительные тенденции... Промышленное производство в первом квартале этого года выросло на 12,5%, а за четыре месяца - на 15,4%", - говорится в сообщении.Объем работ в строительстве в январе-апреле увеличился в 1,5 раза, оборот розничной торговли и объем платных услуг населению выросли на 12,7%, оборот общественного питания – более чем на четверть."Мы отмечаем постепенное восстановление экономики после пандемии. И основная задача сейчас – сохранить тенденцию роста в отраслях", - сказал на совещании губернатор области Василий Голубев.В рамках рабочей поездки он также посетил "Шахтинский полиэфирный завод", строительство которого с 2019 года ведет компания "Авангард". Инвестиции в проект оцениваются в 3 миллиарда рублей. Предполагается, что после запуска в первом квартале 2022 года завод станет первым в России производством полиэфирного волокна для легкой промышленности. Мощность предприятия составит 200 тонн волокна в день.Еще одно импортозамещающее производство в Шахтах – предприятие "Донской текстиль". Налаженный здесь несколько лет назад выпуск мягких контейнеров типа Big Bag позволил заместить зарубежные аналоги в ряде отраслей экономики страны. В 2020 году на предприятии была запущена новая экструзионная линия по производству полипропиленовой нити, которая является основой для мягких контейнеров. За два года предприятие планирует вложить в установку новых линий 300 миллионов рублей.

https://ria.ru/20210610/vinodely-1736436310.html

https://ria.ru/20210610/lesopolosy-1736428213.html

россия

ростовская область

шахты

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россия, василий голубев, ростовская область, шахты, технологии, экономика