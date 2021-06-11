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В Оренбургской области возбудили дело о загрязнении воздуха сероводородом
В Оренбургской области возбудили дело о загрязнении воздуха сероводородом - РИА Новости, 11.06.2021
В Оренбургской области возбудили дело о загрязнении воздуха сероводородом
Следователи в Оренбургской области расследуют уголовное дело о превышении предельно допустимых концентраций сероводорода в воздухе посёлка Южный Урал, сообщает... РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T14:12
2021-06-11T14:12
денис паслер
оренбургская область
происшествия
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КАЗАНЬ, 11 июн – РИА Новости. Следователи в Оренбургской области расследуют уголовное дело о превышении предельно допустимых концентраций сероводорода в воздухе посёлка Южный Урал, сообщает УМВД по региону."В производстве дознавателя УМВД области находится уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного статьей "Загрязнение атмосферы". В период с апреля текущего года по настоящее время на территории посёлка Южный Урал специалистами экологической службы произведено исследование атмосферного воздуха… Было зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации по сероводороду", - говорится в сообщении.По информации УМВД, источник выбросов - иловые поля, находящиеся в непосредственной близости от населенного пункта. В ходе предварительной проверки установлено, что предприятие, которому принадлежат иловые поля, не обеспечило соблюдение закона, что привело к загрязнению воздуха "путем выброса сероводорода в больших объемах".Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, дознавателю предстоит назначить ряд экспертиз, опросить свидетелей, установить круг подозреваемых и отработать их на причастность к данному преступлению.В конце апреля губернатор Оренбургской области Денис Паслер заявил РИА Новости, что экологический вопрос в регионе, где люди жалуются на загазованность воздуха, стоит на контроле властей, уже принят ряд мер для снижения выбросов и утечек загрязняющих веществ.
https://ria.ru/20210503/vozdukh-1730998903.html
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денис паслер, оренбургская область, происшествия
В Оренбургской области возбудили дело о загрязнении воздуха сероводородом
14:12 11.06.2021
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль полиции едет по дороге
Автомобиль полиции едет по дороге - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Следователи в Оренбургской области расследуют дело о загрязнении воздуха сероводородом

Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 11 июн – РИА Новости. Следователи в Оренбургской области расследуют уголовное дело о превышении предельно допустимых концентраций сероводорода в воздухе посёлка Южный Урал, сообщает УМВД по региону.
"В производстве дознавателя УМВД области находится уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного статьей "Загрязнение атмосферы". В период с апреля текущего года по настоящее время на территории посёлка Южный Урал специалистами экологической службы произведено исследование атмосферного воздуха… Было зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации по сероводороду", - говорится в сообщении.
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По информации УМВД, источник выбросов - иловые поля, находящиеся в непосредственной близости от населенного пункта. В ходе предварительной проверки установлено, что предприятие, которому принадлежат иловые поля, не обеспечило соблюдение закона, что привело к загрязнению воздуха "путем выброса сероводорода в больших объемах".
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, дознавателю предстоит назначить ряд экспертиз, опросить свидетелей, установить круг подозреваемых и отработать их на причастность к данному преступлению.
В конце апреля губернатор Оренбургской области Денис Паслер заявил РИА Новости, что экологический вопрос в регионе, где люди жалуются на загазованность воздуха, стоит на контроле властей, уже принят ряд мер для снижения выбросов и утечек загрязняющих веществ.
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