https://ria.ru/20210611/proisshestvie-1736623598.html
В Оренбургской области возбудили дело о загрязнении воздуха сероводородом
В Оренбургской области возбудили дело о загрязнении воздуха сероводородом - РИА Новости, 11.06.2021
В Оренбургской области возбудили дело о загрязнении воздуха сероводородом
Следователи в Оренбургской области расследуют уголовное дело о превышении предельно допустимых концентраций сероводорода в воздухе посёлка Южный Урал, сообщает... РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T14:12
2021-06-11T14:12
2021-06-11T14:12
денис паслер
оренбургская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585229577_0:340:3036:2048_1920x0_80_0_0_4bd2e09706961499d7b528076f6f0149.jpg
КАЗАНЬ, 11 июн – РИА Новости. Следователи в Оренбургской области расследуют уголовное дело о превышении предельно допустимых концентраций сероводорода в воздухе посёлка Южный Урал, сообщает УМВД по региону."В производстве дознавателя УМВД области находится уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного статьей "Загрязнение атмосферы". В период с апреля текущего года по настоящее время на территории посёлка Южный Урал специалистами экологической службы произведено исследование атмосферного воздуха… Было зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации по сероводороду", - говорится в сообщении.По информации УМВД, источник выбросов - иловые поля, находящиеся в непосредственной близости от населенного пункта. В ходе предварительной проверки установлено, что предприятие, которому принадлежат иловые поля, не обеспечило соблюдение закона, что привело к загрязнению воздуха "путем выброса сероводорода в больших объемах".Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, дознавателю предстоит назначить ряд экспертиз, опросить свидетелей, установить круг подозреваемых и отработать их на причастность к данному преступлению.В конце апреля губернатор Оренбургской области Денис Паслер заявил РИА Новости, что экологический вопрос в регионе, где люди жалуются на загазованность воздуха, стоит на контроле властей, уже принят ряд мер для снижения выбросов и утечек загрязняющих веществ.
https://ria.ru/20210503/vozdukh-1730998903.html
https://ria.ru/20210611/pestitsidy-1736563601.html
оренбургская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585229577_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_674c1b27c224ec4e9a5649d417d0d339.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
денис паслер, оренбургская область, происшествия
В Оренбургской области возбудили дело о загрязнении воздуха сероводородом
Следователи в Оренбургской области расследуют дело о загрязнении воздуха сероводородом
КАЗАНЬ, 11 июн – РИА Новости. Следователи в Оренбургской области расследуют уголовное дело о превышении предельно допустимых концентраций сероводорода в воздухе посёлка Южный Урал, сообщает УМВД по региону.
"В производстве дознавателя УМВД области находится уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного статьей "Загрязнение атмосферы". В период с апреля текущего года по настоящее время на территории посёлка Южный Урал специалистами экологической службы произведено исследование атмосферного воздуха… Было зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации по сероводороду", - говорится в сообщении.
По информации УМВД, источник выбросов - иловые поля, находящиеся в непосредственной близости от населенного пункта. В ходе предварительной проверки установлено, что предприятие, которому принадлежат иловые поля, не обеспечило соблюдение закона, что привело к загрязнению воздуха "путем выброса сероводорода в больших объемах".
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, дознавателю предстоит назначить ряд экспертиз, опросить свидетелей, установить круг подозреваемых и отработать их на причастность к данному преступлению.
В конце апреля губернатор Оренбургской области Денис Паслер
заявил РИА Новости, что экологический вопрос в регионе, где люди жалуются на загазованность воздуха, стоит на контроле властей, уже принят ряд мер для снижения выбросов и утечек загрязняющих веществ.