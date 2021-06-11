В Минске вынесли приговоры за подготовку к участию в беспорядках
Суд в Белоруссии приговорил к колонии четырех минчан за подготовку к участию в беспорядках
МИНСК, 11 июн – РИА Новости. Четверо жителей Минска приговорены судом к 5 годам колонии усиленного режима за приготовление к участию в беспорядках в августе прошлого года, сообщила в пятницу Генпрокуратура республики.
"Прокуратура Московского района Минска поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении четырех столичных жителей, которым вменены в вину приготовление к участию в массовых беспорядках, сопровождающихся насилием над личностью, погромами, поджогами, уничтожением имущества и вооруженным сопротивлением представителям власти, а также иное материальное обеспечение лиц для такой деятельности", - говорится в сообщении Генпрокуратуры в Telegram-канале.
Согласно ему, с учетом представленных гособвинителем доказательств суд Московского района Минска постановил обвинительный приговор. "Каждому обвиняемому назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима", - говорится в сообщении.
Как установило следствие, обвиняемые с 9 по 12 августа 2020 года на территории Минской области и Минска приобрели слесарные молотки, лазерные указки, зажигалки, пиротехнические изделия, а также иные предметы и устройства, обладающие метательными и поражающими свойствами. Впоследствии они перевезли указанные предметы на автомобиле к местам массовых беспорядков в Минске и передали их другим участникам несанкционированных мероприятий, отмечается в сообщении. "Вскоре их задержали сотрудники органов внутренних дел, которые помешали им самим принять участие в противоправных действиях", - подчеркивается в сообщении.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.