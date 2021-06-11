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В Минске вынесли приговоры за подготовку к участию в беспорядках
В Минске вынесли приговоры за подготовку к участию в беспорядках - РИА Новости, 11.06.2021
В Минске вынесли приговоры за подготовку к участию в беспорядках
Четверо жителей Минска приговорены судом к 5 годам колонии усиленного режима за приготовление к участию в беспорядках в августе прошлого года, сообщила в... РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T11:02
2021-06-11T11:02
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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МИНСК, 11 июн – РИА Новости. Четверо жителей Минска приговорены судом к 5 годам колонии усиленного режима за приготовление к участию в беспорядках в августе прошлого года, сообщила в пятницу Генпрокуратура республики."Прокуратура Московского района Минска поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении четырех столичных жителей, которым вменены в вину приготовление к участию в массовых беспорядках, сопровождающихся насилием над личностью, погромами, поджогами, уничтожением имущества и вооруженным сопротивлением представителям власти, а также иное материальное обеспечение лиц для такой деятельности", - говорится в сообщении Генпрокуратуры в Telegram-канале.Согласно ему, с учетом представленных гособвинителем доказательств суд Московского района Минска постановил обвинительный приговор. "Каждому обвиняемому назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима", - говорится в сообщении.Как установило следствие, обвиняемые с 9 по 12 августа 2020 года на территории Минской области и Минска приобрели слесарные молотки, лазерные указки, зажигалки, пиротехнические изделия, а также иные предметы и устройства, обладающие метательными и поражающими свойствами. Впоследствии они перевезли указанные предметы на автомобиле к местам массовых беспорядков в Минске и передали их другим участникам несанкционированных мероприятий, отмечается в сообщении. "Вскоре их задержали сотрудники органов внутренних дел, которые помешали им самим принять участие в противоправных действиях", - подчеркивается в сообщении.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.
https://ria.ru/20210419/belorussiya-1728909434.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210609/babariko-1736316063.html
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александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире
В Минске вынесли приговоры за подготовку к участию в беспорядках
11:02 11.06.2021
 
© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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Суд в Белоруссии приговорил к колонии четырех минчан за подготовку к участию в беспорядках

Читать ria.ru в
МИНСК, 11 июн – РИА Новости. Четверо жителей Минска приговорены судом к 5 годам колонии усиленного режима за приготовление к участию в беспорядках в августе прошлого года, сообщила в пятницу Генпрокуратура республики.
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"Прокуратура Московского района Минска поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении четырех столичных жителей, которым вменены в вину приготовление к участию в массовых беспорядках, сопровождающихся насилием над личностью, погромами, поджогами, уничтожением имущества и вооруженным сопротивлением представителям власти, а также иное материальное обеспечение лиц для такой деятельности", - говорится в сообщении Генпрокуратуры в Telegram-канале.
Согласно ему, с учетом представленных гособвинителем доказательств суд Московского района Минска постановил обвинительный приговор. "Каждому обвиняемому назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима", - говорится в сообщении.
Как установило следствие, обвиняемые с 9 по 12 августа 2020 года на территории Минской области и Минска приобрели слесарные молотки, лазерные указки, зажигалки, пиротехнические изделия, а также иные предметы и устройства, обладающие метательными и поражающими свойствами. Впоследствии они перевезли указанные предметы на автомобиле к местам массовых беспорядков в Минске и передали их другим участникам несанкционированных мероприятий, отмечается в сообщении. "Вскоре их задержали сотрудники органов внутренних дел, которые помешали им самим принять участие в противоправных действиях", - подчеркивается в сообщении.
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После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.
 
Александр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
 
 
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