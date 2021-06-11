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Правительство поддержало проект ЕР о расширении помощи онкобольным детям
Правительство поддержало проект ЕР о расширении помощи онкобольным детям - РИА Новости, 11.06.2021
Правительство поддержало проект ЕР о расширении помощи онкобольным детям
Правительство РФ поддержало законопроект партии "Единая Россия" о расширении помощи детям с онкологическими заболеваниями, сообщает пресс-служба ЕР. РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T18:36
2021-06-11T18:36
россия
здоровье - общество
госдума рф
единая россия
ирина яровая
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Правительство РФ поддержало законопроект партии "Единая Россия" о расширении помощи детям с онкологическими заболеваниями, сообщает пресс-служба ЕР.По данным в сообщении, законопроект дает возможность использовать для лечения препараты, в инструкции которых нет указания на такую возможность (офф-лейбл - ред.). Инициативу подготовили вице-спикер Госдумы Ирина Яровая и детские онкологи. По документу, будет создан перечень эффективных лекарств для онкобольных детей. Список будет направлен в Минздрав для включения препаратов офф-лейбл в клинические рекомендации или стандарт оказания медпомощи в рамках ОМС."В правительстве поддержали законопроект "Единой России" о расширении онкопомощи детям. Он дает возможность использовать для лечения препараты офф-лейбл — в инструкции которых нет указания на такую возможность", - говорится в сообщении.Согласно пояснительной записке документа, часть которой приводится в сообщении, фактически, сегодня лечение онкобольных детей основано исключительно на препаратах "офф-лейбл". Но при назначении подобного препарата при проверках страховыми компаниями медорганизации получают санкции в виде 100% снятия оплаты лечения, потому что в нынешнем законодательстве единственное условие для применения лекарств - соответствие с инструкцией по применению."Ранее подготовленный партией проект закона поддержали в 70 регионах. Предполагается, что в случае принятия поправки вступят в силу с 1 марта 2022 года", - отмечается в сообщении.Добавляется, что расширить возможности онкопомощи детям Яровая предложила в феврале на заседании экспертного совета по вопросам совершенствования законодательства в сфере обеспечения безопасности детей и формирования доброжелательной и комфортной среды для их жизни и развития.
https://ria.ru/20210608/onkologiya-1735971279.html
https://ria.ru/20210527/deti-1734366372.html
https://ria.ru/20210610/lekarstva-1736455800.html
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россия, здоровье - общество, госдума рф, единая россия, ирина яровая
Правительство поддержало проект ЕР о расширении помощи онкобольным детям
18:36 11.06.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкДом Правительства РФ
Дом Правительства РФ - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Кабмин РФ поддержал законопроект партии "Единая Россия" о расширении помощи онкобольным детям

Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Правительство РФ поддержало законопроект партии "Единая Россия" о расширении помощи детям с онкологическими заболеваниями, сообщает пресс-служба ЕР.
По данным в сообщении, законопроект дает возможность использовать для лечения препараты, в инструкции которых нет указания на такую возможность (офф-лейбл - ред.). Инициативу подготовили вице-спикер Госдумы Ирина Яровая и детские онкологи. По документу, будет создан перечень эффективных лекарств для онкобольных детей. Список будет направлен в Минздрав для включения препаратов офф-лейбл в клинические рекомендации или стандарт оказания медпомощи в рамках ОМС.
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"В правительстве поддержали законопроект "Единой России" о расширении онкопомощи детям. Он дает возможность использовать для лечения препараты офф-лейбл — в инструкции которых нет указания на такую возможность", - говорится в сообщении.
Согласно пояснительной записке документа, часть которой приводится в сообщении, фактически, сегодня лечение онкобольных детей основано исключительно на препаратах "офф-лейбл". Но при назначении подобного препарата при проверках страховыми компаниями медорганизации получают санкции в виде 100% снятия оплаты лечения, потому что в нынешнем законодательстве единственное условие для применения лекарств - соответствие с инструкцией по применению.
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"Ранее подготовленный партией проект закона поддержали в 70 регионах. Предполагается, что в случае принятия поправки вступят в силу с 1 марта 2022 года", - отмечается в сообщении.
Добавляется, что расширить возможности онкопомощи детям Яровая предложила в феврале на заседании экспертного совета по вопросам совершенствования законодательства в сфере обеспечения безопасности детей и формирования доброжелательной и комфортной среды для их жизни и развития.
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