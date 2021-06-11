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В Южно-Сахалинске произошел пожар в пятиэтажном доме
В Южно-Сахалинске произошел пожар в пятиэтажном доме - РИА Новости, 11.06.2021
В Южно-Сахалинске произошел пожар в пятиэтажном доме
Крыша пятиэтажного многоквартирного дома горит в Южно-Сахалинске, идет эвакуация жителей, сообщает в пятницу пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T07:09
2021-06-11T07:09
2021-06-11T07:22
россия
владимир сидоренко
мир
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
южно-сахалинск
происшествия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 июн – РИА Новости. Крыша пятиэтажного многоквартирного дома горит в Южно-Сахалинске, идет эвакуация жителей, сообщает в пятницу пресс-служба правительства региона."В областном центре горит крыша дома по улице Мира, 157. Идет эвакуация жителей. На месте работают шесть пожарных расчетов", - говорится в сообщении.На месте находится руководитель агентства ГО и ЧС Сахалинской Анна Михеева, а также зампред регионального правительства Владимир Сидоренко, сообщили в правительстве.
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россия, владимир сидоренко, мир, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), южно-сахалинск, происшествия
В Южно-Сахалинске произошел пожар в пятиэтажном доме
07:09 11.06.2021 (обновлено: 07:22 11.06.2021)
В Южно-Сахалинске горит крыша пятиэтажного дома, идет эвакуация жителей