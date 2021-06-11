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В Южно-Сахалинске произошел пожар в пятиэтажном доме

В Южно-Сахалинске произошел пожар в пятиэтажном доме - РИА Новости, 11.06.2021

В Южно-Сахалинске произошел пожар в пятиэтажном доме

Крыша пятиэтажного многоквартирного дома горит в Южно-Сахалинске, идет эвакуация жителей, сообщает в пятницу пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T07:09

2021-06-11T07:09

2021-06-11T07:22

россия

владимир сидоренко

мир

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

южно-сахалинск

происшествия

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 июн – РИА Новости. Крыша пятиэтажного многоквартирного дома горит в Южно-Сахалинске, идет эвакуация жителей, сообщает в пятницу пресс-служба правительства региона."В областном центре горит крыша дома по улице Мира, 157. Идет эвакуация жителей. На месте работают шесть пожарных расчетов", - говорится в сообщении.На месте находится руководитель агентства ГО и ЧС Сахалинской Анна Михеева, а также зампред регионального правительства Владимир Сидоренко, сообщили в правительстве.

https://ria.ru/20210610/pozhar-1736421671.html

россия

мир

южно-сахалинск

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2021

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россия, владимир сидоренко, мир, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), южно-сахалинск, происшествия