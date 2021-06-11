Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210611/polsha-1736570785.html
В Польше рассказали об ожиданиях от встречи Путина и Байдена
В Польше рассказали об ожиданиях от встречи Путина и Байдена - РИА Новости, 11.06.2021
В Польше рассказали об ожиданиях от встречи Путина и Байдена
Варшава расстроена, что президент США Джо Байден не встретится с главой Польши Анджеем Дудой перед саммитом с российским лидером Владимиром Путиным. РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T09:38
2021-06-11T09:38
россия
нато
мид польши
рональд рейган
джо байден
владимир путин
сша
варшава
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1d/1734736748_0:37:3076:1767_1920x0_80_0_0_f6c63aefd83d65c2af651915ad7094d7.jpg
ВАРШАВА, 11 июн – РИА Новости. Варшава расстроена, что президент США Джо Байден не встретится с главой Польши Анджеем Дудой перед саммитом с российским лидером Владимиром Путиным.Саммит Россия-США запланирован на 16 июня в Женеве.В интервью изданию Rzeczpospolita министр иностранных дел Польши Збигнев Рау, говоря о предстоящем 14 июня саммите НАТО, заявил, что "к сожалению, приезжающая в Европу американская делегация с президентом Байденом во главе настолько увлечена его встречей с Владимиром Путиным, что не нашла времени для организации встреч с союзниками с восточного фланга"."Таким образом, также не запланирована встреча президента Дуды с президентом Байденом", - добавил он.Он также рассказал, что Польша как хозяин саммита НАТО в Варшаве в 2016 году добивалась того, чтобы Украина на саммите была специальным гостем. "На этот раз президент Украины не получил приглашения. Несколько дней назад, пытаясь спасти ситуацию, президент Байден пригласил президента Зеленского в Вашингтон. Однако это произойдет после встречи с Путиным", - заявил Рау."Между тем порядок должен быть обратным и быть элементом продуманной политики, а не "операции по сохранению лица". Это еще одна ошибка. Таким образом, мы имеем дело со всем их каскадом. И всех можно было бы избежать, если бы к консультациям с союзниками относились серьезно", - заключил польский министр.Варшава не ожидает радикальных изменений после встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, заявил глава МИД Польши Збигнев Рау."Путин - не Горбачев, тем более Байден - не Рейган", - сказал Рау, имея в виду встречу глав СССР и США Михаила Горбачева и Рональда Рейгана в Женеве 36 лет назад."Сегодняшняя Россия - это не конец СССР, и Америка - это уже не та держава, которая тогда должна была вот-вот безраздельно править миром как "одинокая сверхдержава". Поэтому я не ожидаю радикальных изменений после предстоящего саммита", - сказал глава польского МИД."Америка не отменит и даже не смягчит санкции, наложенные на Россию, а Путин не изменит своего агрессивного поведения", - добавил он.
https://ria.ru/20210611/vstrecha-1736558116.html
https://ria.ru/20210611/trump-1736556159.html
россия
сша
варшава
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1d/1734736748_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_c9072631d381b66a16b494cc6ead33dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, нато, мид польши, рональд рейган, джо байден, владимир путин, сша, варшава, в мире
В Польше рассказали об ожиданиях от встречи Путина и Байдена
09:38 11.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел Польши в Варшаве
Здание Министерства иностранных дел Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк

Глава МИД Польши Збигнев Рау не ожидает радикальных изменений после встречи Путина и Байдена

Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 11 июн – РИА Новости. Варшава расстроена, что президент США Джо Байден не встретится с главой Польши Анджеем Дудой перед саммитом с российским лидером Владимиром Путиным.
Саммит Россия-США запланирован на 16 июня в Женеве.
В интервью изданию Rzeczpospolita министр иностранных дел Польши Збигнев Рау, говоря о предстоящем 14 июня саммите НАТО, заявил, что "к сожалению, приезжающая в Европу американская делегация с президентом Байденом во главе настолько увлечена его встречей с Владимиром Путиным, что не нашла времени для организации встреч с союзниками с восточного фланга".
"Таким образом, также не запланирована встреча президента Дуды с президентом Байденом", - добавил он.
Джо Байден и Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
03:01
"Порвут на части": американцы предсказали итог саммита Путина и Байдена
Он также рассказал, что Польша как хозяин саммита НАТО в Варшаве в 2016 году добивалась того, чтобы Украина на саммите была специальным гостем. "На этот раз президент Украины не получил приглашения. Несколько дней назад, пытаясь спасти ситуацию, президент Байден пригласил президента Зеленского в Вашингтон. Однако это произойдет после встречи с Путиным", - заявил Рау.
"Между тем порядок должен быть обратным и быть элементом продуманной политики, а не "операции по сохранению лица". Это еще одна ошибка. Таким образом, мы имеем дело со всем их каскадом. И всех можно было бы избежать, если бы к консультациям с союзниками относились серьезно", - заключил польский министр.
Варшава не ожидает радикальных изменений после встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, заявил глава МИД Польши Збигнев Рау.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
01:31
Трамп попросил Байдена не засыпать на встрече с Путиным
"Путин - не Горбачев, тем более Байден - не Рейган", - сказал Рау, имея в виду встречу глав СССР и США Михаила Горбачева и Рональда Рейгана в Женеве 36 лет назад.
"Сегодняшняя Россия - это не конец СССР, и Америка - это уже не та держава, которая тогда должна была вот-вот безраздельно править миром как "одинокая сверхдержава". Поэтому я не ожидаю радикальных изменений после предстоящего саммита", - сказал глава польского МИД.
"Америка не отменит и даже не смягчит санкции, наложенные на Россию, а Путин не изменит своего агрессивного поведения", - добавил он.
 
РоссияНАТОМИД ПольшиРональд РейганДжо БайденВладимир ПутинСШАВаршаваВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:27В Ростуризме подтвердили, что в Анталью поедет делегация от нашей страны
17:27Суд завершил банкротство основателя "Связного" Ноготкова
17:22Путин обсудит с Совбезом обеспечение безопасности на выборах в Госдуму
17:16Xiaomi откажется от порта зарядки смартфонов
17:13Тихановская призвала Германию к новым санкциям против Белоруссии
17:11Северный флот провел в Баренцевом море учения по защите морских рубежей
17:10В Москве не будут усиливать ограничения по COVID-19, сообщил Собянин
17:06Около половины москвичей получили иммунитет от COVID-19, заявил Собянин
17:06Собянин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в Москве
17:03В Воронеже экс-директор детдома получил срок за избиение воспитанников
16:59В России ограничили продажу сложных финансовых продуктов
16:54Фестиваль "Нашествие" перенесли на 2022 год
16:53Сенатор предложил разрешить суррогатное материнство смешанным парам
16:53Путин подписал закон о штрафах за нарушения при маркировке лекарств
16:50В квартиру жительницы Саратова заползли две змеи
16:46Генсек НАТО подтвердил готовность к сотрудничеству с Россией
16:45У места проведения саммита G7 задержали семь человек
16:44ВЦИОМ выяснил, какие регионы России советуют посетить иностранцам
16:44Киселев получил знак отличия "За заслуги перед Москвой"
16:40Украину можно вернуть только силой, заявил Сурков
Лента новостейМолния