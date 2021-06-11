https://ria.ru/20210611/polsha-1736570785.html

В Польше рассказали об ожиданиях от встречи Путина и Байдена

В Польше рассказали об ожиданиях от встречи Путина и Байдена - РИА Новости, 11.06.2021

В Польше рассказали об ожиданиях от встречи Путина и Байдена

Варшава расстроена, что президент США Джо Байден не встретится с главой Польши Анджеем Дудой перед саммитом с российским лидером Владимиром Путиным. РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T09:38

2021-06-11T09:38

2021-06-11T09:38

россия

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мид польши

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варшава

в мире

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ВАРШАВА, 11 июн – РИА Новости. Варшава расстроена, что президент США Джо Байден не встретится с главой Польши Анджеем Дудой перед саммитом с российским лидером Владимиром Путиным.Саммит Россия-США запланирован на 16 июня в Женеве.В интервью изданию Rzeczpospolita министр иностранных дел Польши Збигнев Рау, говоря о предстоящем 14 июня саммите НАТО, заявил, что "к сожалению, приезжающая в Европу американская делегация с президентом Байденом во главе настолько увлечена его встречей с Владимиром Путиным, что не нашла времени для организации встреч с союзниками с восточного фланга"."Таким образом, также не запланирована встреча президента Дуды с президентом Байденом", - добавил он.Он также рассказал, что Польша как хозяин саммита НАТО в Варшаве в 2016 году добивалась того, чтобы Украина на саммите была специальным гостем. "На этот раз президент Украины не получил приглашения. Несколько дней назад, пытаясь спасти ситуацию, президент Байден пригласил президента Зеленского в Вашингтон. Однако это произойдет после встречи с Путиным", - заявил Рау."Между тем порядок должен быть обратным и быть элементом продуманной политики, а не "операции по сохранению лица". Это еще одна ошибка. Таким образом, мы имеем дело со всем их каскадом. И всех можно было бы избежать, если бы к консультациям с союзниками относились серьезно", - заключил польский министр.Варшава не ожидает радикальных изменений после встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, заявил глава МИД Польши Збигнев Рау."Путин - не Горбачев, тем более Байден - не Рейган", - сказал Рау, имея в виду встречу глав СССР и США Михаила Горбачева и Рональда Рейгана в Женеве 36 лет назад."Сегодняшняя Россия - это не конец СССР, и Америка - это уже не та держава, которая тогда должна была вот-вот безраздельно править миром как "одинокая сверхдержава". Поэтому я не ожидаю радикальных изменений после предстоящего саммита", - сказал глава польского МИД."Америка не отменит и даже не смягчит санкции, наложенные на Россию, а Путин не изменит своего агрессивного поведения", - добавил он.

https://ria.ru/20210611/vstrecha-1736558116.html

https://ria.ru/20210611/trump-1736556159.html

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сша

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россия, нато, мид польши, рональд рейган, джо байден, владимир путин, сша, варшава, в мире