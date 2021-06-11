https://ria.ru/20210611/pogoda-1736564907.html

Москвичам пообещали грозу и до 19 градусов тепла

Москвичам пообещали грозу и до 19 градусов тепла - РИА Новости, 11.06.2021

Москвичам пообещали грозу и до 19 градусов тепла

Кратковременный дождь, гроза и до плюс 19 ожидаются в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков. РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T08:16

2021-06-11T08:16

2021-06-11T08:16

погода

москва

общество

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Кратковременный дождь, гроза и до плюс 19 ожидаются в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.По его словам, атмосферное давление будет без существенных изменений - 744 миллиметра ртутного столба.

https://ria.ru/20210610/zhara-1736431966.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, москва, общество