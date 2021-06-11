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Москвичам пообещали грозу и до 19 градусов тепла
Москвичам пообещали грозу и до 19 градусов тепла - РИА Новости, 11.06.2021
Москвичам пообещали грозу и до 19 градусов тепла
Кратковременный дождь, гроза и до плюс 19 ожидаются в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков. РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T08:16
2021-06-11T08:16
2021-06-11T08:16
погода
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общество
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Кратковременный дождь, гроза и до плюс 19 ожидаются в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.По его словам, атмосферное давление будет без существенных изменений - 744 миллиметра ртутного столба.
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погода, москва, общество
Москвичам пообещали грозу и до 19 градусов тепла
Синоптики пообещали москвичам грозу и до 19 градусов тепла в пятницу