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Москвичам пообещали грозу и до 19 градусов тепла
Москвичам пообещали грозу и до 19 градусов тепла - РИА Новости, 11.06.2021
Москвичам пообещали грозу и до 19 градусов тепла
Кратковременный дождь, гроза и до плюс 19 ожидаются в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков. РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T08:16
2021-06-11T08:16
погода
москва
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Кратковременный дождь, гроза и до плюс 19 ожидаются в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.По его словам, атмосферное давление будет без существенных изменений - 744 миллиметра ртутного столба.
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погода, москва, общество
Москвичам пообещали грозу и до 19 градусов тепла
08:16 11.06.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрохожие гуляют на территории ВДНХ в Москве
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© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Синоптики пообещали москвичам грозу и до 19 градусов тепла в пятницу

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Кратковременный дождь, гроза и до плюс 19 ожидаются в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Сегодня мы ожидаем в Москве облачную погоду, кратковременный дождь, возможно гроза, температура плюс 17-19 в столице, плюс 16-21 по области. Ветер восточный, 4-9 метров в секунду, при грозе порывистый", - рассказал Синенков.
По его словам, атмосферное давление будет без существенных изменений - 744 миллиметра ртутного столба.
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