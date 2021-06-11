https://ria.ru/20210611/pogoda-1736563795.html

В Гидрометцентре рассказали, когда в Центральную Россию вернется тепло

В Гидрометцентре рассказали, когда в Центральную Россию вернется тепло - РИА Новости, 11.06.2021

В Гидрометцентре рассказали, когда в Центральную Россию вернется тепло

Жители Центрального федерального округа почувствуют потепление в воскресенье, рассказали РИА Новости специалисты Гидрометцентра. РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T07:56

2021-06-11T07:56

2021-06-11T12:39

роман вильфанд

марина макарова

россия

погода

день россии

гидрометцентр

москва

общество

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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Жители Центрального федерального округа почувствуют потепление в воскресенье, рассказали РИА Новости специалисты Гидрометцентра.По словам научного руководителя организации Романа Вильфанда, температура воздуха повысится на один-два градуса к началу следующей недели.Дождей, как подчеркнула специалист учреждения Марина Макарова, станет меньше. Осадки были связаны с южным циклоном, который на прошлой неделе и определял погоду."Начиная с воскресенья инициатива перейдет к циклону, который будет севернее Москвы перемещаться, а мы окажемся на его южной периферии, здесь изменится направление ветра, будет более теплый, относительно более сухой воздух", — пояснила она, отметив, что жары пока не будет.Днем температура воздуха поднимается до 20-25 градусов, а ночи будут теплыми — в районе десяти-пятнадцати градусов. Дни, по словам синоптика, будут солнечнее."Пока понедельник, вторник. Потом, поскольку у нас колебания, температура может начать понижаться. Мы пока будем располагаться в теплой части циклона, у нас будет 20-25 градусов, а потом все-таки проявится холодный фронт и какое-то понижение будет", — уточнила Макарова.Она призвала смотреть, насколько сильно похолодает.В Гидрометцентре напомнили, что именно такое лето было характерно в 1960-е — 1990-е годы. Сейчас отмечается потепление, поэтому нормы пересмотрят.

https://ria.ru/20210611/pogoda-1736563088.html

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роман вильфанд, марина макарова, россия, погода, день россии, гидрометцентр, москва, общество