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"Лето как лето": Вильфанд назвал погоду в столице старомосковской
"Лето как лето": Вильфанд назвал погоду в столице старомосковской - РИА Новости, 11.06.2021
"Лето как лето": Вильфанд назвал погоду в столице старомосковской
Москвичи переживают обычную летнюю неделю с температурами, близкими к "старым" климатическим нормам, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра... РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T07:39
2021-06-11T13:20
марина макарова
россия
погода
день россии
роман вильфанд
гидрометцентр
москва
общество
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Москвичи переживают обычную летнюю неделю с температурами, близкими к "старым" климатическим нормам, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.В Москве и области в течение текущей недели наблюдается облачная погода, местами дожди, температура не поднималась выше 22 градусов.Главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова также отметила, что дожди, которые переживают москвичи, также нельзя назвать рекордными."Дожди точечные, порядка 25-30 миллиметров, были по области. Их нельзя назвать рекордными дождями, потому что такие дожди характерны для лета", — уточнила Макарова.
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марина макарова, россия, погода, день россии, роман вильфанд, гидрометцентр, москва, общество
"Лето как лето": Вильфанд назвал погоду в столице старомосковской
07:39 11.06.2021 (обновлено: 13:20 11.06.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛюди во время дождя на Красной площади в Москве
Люди во время дождя на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд назвал погоду в Москве обычной

Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Москвичи переживают обычную летнюю неделю с температурами, близкими к "старым" климатическим нормам, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
В Москве и области в течение текущей недели наблюдается облачная погода, местами дожди, температура не поднималась выше 22 градусов.

"Поэтому всех обижающихся на погоду москвичей нужно призвать к порядку. Я имею в виду, если они говорят, что раньше была "зима как зима", а "лето как лето". Сейчас как раз лето как лето. Нужно понимать, что температура даже чуть выше нормы, чем в те времена. Кстати, ночные температуры вполне нормальные. В ближайшие ночи 13-15 градусов, это очень минимальная, самая низкая температура ночная", — сказал Вильфанд.

Главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова также отметила, что дожди, которые переживают москвичи, также нельзя назвать рекордными.
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"Дожди точечные, порядка 25-30 миллиметров, были по области. Их нельзя назвать рекордными дождями, потому что такие дожди характерны для лета", — уточнила Макарова.
 
Марина МакароваРоссияПогодаДень РоссииРоман ВильфандГидрометцентрМоскваОбщество
 
 
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