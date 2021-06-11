"Лето как лето": Вильфанд назвал погоду в столице старомосковской
07:39 11.06.2021 (обновлено: 13:20 11.06.2021)
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд назвал погоду в Москве обычной
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Москвичи переживают обычную летнюю неделю с температурами, близкими к "старым" климатическим нормам, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
В Москве и области в течение текущей недели наблюдается облачная погода, местами дожди, температура не поднималась выше 22 градусов.
"Поэтому всех обижающихся на погоду москвичей нужно призвать к порядку. Я имею в виду, если они говорят, что раньше была "зима как зима", а "лето как лето". Сейчас как раз лето как лето. Нужно понимать, что температура даже чуть выше нормы, чем в те времена. Кстати, ночные температуры вполне нормальные. В ближайшие ночи 13-15 градусов, это очень минимальная, самая низкая температура ночная", — сказал Вильфанд.
Главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова также отметила, что дожди, которые переживают москвичи, также нельзя назвать рекордными.
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"Дожди точечные, порядка 25-30 миллиметров, были по области. Их нельзя назвать рекордными дождями, потому что такие дожди характерны для лета", — уточнила Макарова.