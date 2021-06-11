"Лето как лето": Вильфанд назвал погоду в столице старомосковской

"Поэтому всех обижающихся на погоду москвичей нужно призвать к порядку. Я имею в виду, если они говорят, что раньше была "зима как зима", а "лето как лето". Сейчас как раз лето как лето. Нужно понимать, что температура даже чуть выше нормы, чем в те времена. Кстати, ночные температуры вполне нормальные. В ближайшие ночи 13-15 градусов, это очень минимальная, самая низкая температура ночная", — сказал Вильфанд.