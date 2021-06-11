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Не верю!
Подкаст "Не верю!" для тех, кто не любит, когда его обманывают. Каждую неделю вместе с экспертами анализируем странные и спорные новости, выясняем, стоит ли им верить, и ищем, кому выгодно запустить фейк и как они это сделали.
https://ria.ru/20210611/pisateli-1736536454.html
"Писателем движут секс и смерть": малоизвестные факты о русских классиках
"Писателем движут секс и смерть": малоизвестные факты о русских классиках - РИА Новости, 11.06.2021
"Писателем движут секс и смерть": малоизвестные факты о русских классиках
Гоголь сжег второй том "Мертвых душ" случайно, идею для комедии "Ревизор" ему подсказал Пушкин, а похоронили его — заживо... Толстой чуть ли не "со всеми" изменял жене, его отлучили от церкви и предали анафеме. Достоевский был революционером, и его приговорили к смертной казни. Отличить правду от мифов помог писатель и литературовед Виктор Ерофеев.
2021-06-11T12:00
2021-06-11T12:00
федор достоевский
не верю!
подкаст
а. с. пушкин
российская империя
лев толстой (писатель)
виктор ерофеев
николай гоголь
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"Писателем движут секс и смерть": малоизвестные факты о русских классиках
Гоголь сжег второй том "Мертвых душ" случайно, идею для комедии "Ревизор" ему подсказал Пушкин, а похоронили его — заживо... Толстой чуть ли не "со всеми" изменял жене, его отлучили от церкви и предали анафеме. Достоевский был революционером, и его приговорили к смертной казни. Отличить правду от мифов помог писатель и литературовед Виктор Ерофеев.
audio/mpeg
"Писателем движут секс и смерть": малоизвестные факты о русских классиках
Гоголь сжег второй том "Мертвых душ" случайно, идею для комедии "Ревизор" ему подсказал Пушкин, а похоронили его — заживо... Толстой чуть ли не "со всеми" изменял жене, его отлучили от церкви и предали анафеме. Достоевский был революционером, и его приговорили к смертной казни. Отличить правду от мифов помог писатель и литературовед Виктор Ерофеев.
audio/mpeg
1:03 "Всех девок в селе попортил": изменял ли Толстой жене. 6:10 За что Льва Николаевича отлучили от церкви? Был ли Толстой предан анафеме, в каких отношениях был со своими детьми и кто такие "толстовцы". 9:46 Как появился образ Толстого, который "выходил в поле босиком, в рубахе и вместе с крестьянами пахал поле".12:09 Склоки литературного мира XIX века: о чем Толстой спорил с Тургеневым и почему у последнего "либеральные ляжки". Сожжение второго тома "Мертвых душ" это следствие психологических заболеваний Гоголя? 17:32 Мистицизм и бесовщина Гоголя. Был ли Николай Васильевич погребен заживо...19:15 Пушкин подарил Гоголю идею сюжета для комедии "Ревизор". Настоящая фамилия Николай Васильевич - Яновский? 23:45 Достоевский: любовник самой яркой "анархистки и нигилистки" русской литературы. 27:34 "Русская литература стремится изменить мир". За что Достоевского приговорили к смертной казни.31:05 "Белинский - большой любитель кактусов".35:35 Действительно ли Достоевский недолюбливал евреев и поляков.39:40 Запрещенная глава из романа "Бесы".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкастыМонтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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аудио, федор достоевский, подкаст, а. с. пушкин, российская империя, лев толстой (писатель), виктор ерофеев, николай гоголь, николай i, литература, образование - общество

"Писателем движут секс и смерть": малоизвестные факты о русских классиках

12:00 11.06.2021
 
Не верю!
"Писателем движут секс и смерть": малоизвестные факты о русских классиках
12:00
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Гоголь сжег второй том "Мертвых душ" случайно, идею для комедии "Ревизор" ему подсказал Пушкин, а похоронили его — заживо... Толстой чуть ли не "со всеми" изменял жене, его отлучили от церкви и предали анафеме. Достоевский был революционером, и его приговорили к смертной казни. Отличить правду от мифов помог писатель и литературовед Виктор Ерофеев.
1:03 "Всех девок в селе попортил": изменял ли Толстой жене.
6:10 За что Льва Николаевича отлучили от церкви? Был ли Толстой предан анафеме, в каких отношениях был со своими детьми и кто такие "толстовцы".
9:46 Как появился образ Толстого, который "выходил в поле босиком, в рубахе и вместе с крестьянами пахал поле".
12:09 Склоки литературного мира XIX века: о чем Толстой спорил с Тургеневым и почему у последнего "либеральные ляжки". Сожжение второго тома "Мертвых душ" это следствие психологических заболеваний Гоголя?
17:32 Мистицизм и бесовщина Гоголя. Был ли Николай Васильевич погребен заживо...
19:15 Пушкин подарил Гоголю идею сюжета для комедии "Ревизор". Настоящая фамилия Николай Васильевич - Яновский?
23:45 Достоевский: любовник самой яркой "анархистки и нигилистки" русской литературы.
27:34 "Русская литература стремится изменить мир". За что Достоевского приговорили к смертной казни.
31:05 "Белинский - большой любитель кактусов".
35:35 Действительно ли Достоевский недолюбливал евреев и поляков.
39:40 Запрещенная глава из романа "Бесы".
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