https://ria.ru/20210611/pisateli-1736536454.html

"Писателем движут секс и смерть": малоизвестные факты о русских классиках

"Писателем движут секс и смерть": малоизвестные факты о русских классиках - РИА Новости, 11.06.2021

"Писателем движут секс и смерть": малоизвестные факты о русских классиках

Гоголь сжег второй том "Мертвых душ" случайно, идею для комедии "Ревизор" ему подсказал Пушкин, а похоронили его — заживо... Толстой чуть ли не "со всеми" изменял жене, его отлучили от церкви и предали анафеме. Достоевский был революционером, и его приговорили к смертной казни. Отличить правду от мифов помог писатель и литературовед Виктор Ерофеев.

2021-06-11T12:00

2021-06-11T12:00

2021-06-11T12:00

федор достоевский

не верю!

подкаст

а. с. пушкин

российская империя

лев толстой (писатель)

виктор ерофеев

николай гоголь

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"Писателем движут секс и смерть": малоизвестные факты о русских классиках Гоголь сжег второй том "Мертвых душ" случайно, идею для комедии "Ревизор" ему подсказал Пушкин, а похоронили его — заживо... Толстой чуть ли не "со всеми" изменял жене, его отлучили от церкви и предали анафеме. Достоевский был революционером, и его приговорили к смертной казни. Отличить правду от мифов помог писатель и литературовед Виктор Ерофеев. audio/mpeg

"Писателем движут секс и смерть": малоизвестные факты о русских классиках Гоголь сжег второй том "Мертвых душ" случайно, идею для комедии "Ревизор" ему подсказал Пушкин, а похоронили его — заживо... Толстой чуть ли не "со всеми" изменял жене, его отлучили от церкви и предали анафеме. Достоевский был революционером, и его приговорили к смертной казни. Отличить правду от мифов помог писатель и литературовед Виктор Ерофеев. audio/mpeg

1:03 "Всех девок в селе попортил": изменял ли Толстой жене. 6:10 За что Льва Николаевича отлучили от церкви? Был ли Толстой предан анафеме, в каких отношениях был со своими детьми и кто такие "толстовцы". 9:46 Как появился образ Толстого, который "выходил в поле босиком, в рубахе и вместе с крестьянами пахал поле".12:09 Склоки литературного мира XIX века: о чем Толстой спорил с Тургеневым и почему у последнего "либеральные ляжки". Сожжение второго тома "Мертвых душ" это следствие психологических заболеваний Гоголя? 17:32 Мистицизм и бесовщина Гоголя. Был ли Николай Васильевич погребен заживо...19:15 Пушкин подарил Гоголю идею сюжета для комедии "Ревизор". Настоящая фамилия Николай Васильевич - Яновский? 23:45 Достоевский: любовник самой яркой "анархистки и нигилистки" русской литературы. 27:34 "Русская литература стремится изменить мир". За что Достоевского приговорили к смертной казни.31:05 "Белинский - большой любитель кактусов".35:35 Действительно ли Достоевский недолюбливал евреев и поляков.39:40 Запрещенная глава из романа "Бесы".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкастыМонтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru

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аудио, федор достоевский, подкаст, а. с. пушкин, российская империя, лев толстой (писатель), виктор ерофеев, николай гоголь, николай i, литература, образование - общество