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"Ъ": россияне стали чаще забывать о пенсиях
"Ъ": россияне стали чаще забывать о пенсиях - РИА Новости, 11.06.2021
"Ъ": россияне стали чаще забывать о пенсиях
Российские негосударственные пенсионные фонды отметили сокращение обращений граждан за назначением накопительной пенсии в 2020 году, сообщает "КоммерсантЪ" со... РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T13:18
2021-06-11T16:30
россия
пенсионный фонд рф
общество
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Российские негосударственные пенсионные фонды отметили сокращение обращений граждан за назначением накопительной пенсии в 2020 году, сообщает "КоммерсантЪ" со ссылкой на источники.По данным издания, один из крупнейших НПФ зарегистрировал в два раза меньше обращений по сравнению с предыдущими годами, тогда как другой выявил сокращение на 20%.Большинство собеседников газеты связывают эту тенденцию с последствиями пандемии коронавируса, однако она прослеживается еще с 2019 года. Как пишет "Ъ", проблемы появились после пенсионной реформы, так как раньше вступление в силу оснований по страховой и накопительной частям пенсии совпадали по времени, но с 2019 года у страховой они наступают позднее.Некоторые НПФ считают, что информированием граждан должен заниматься Пенсионный фонд России (ПФР), отвечающий за эти расчеты.В качестве еще одной проблемы "Ъ" приводит ситуацию с развитием дистанционных сервисов. Так, несмотря на требование Банка России предоставлять критически значимые услуги в дистанционном формате, некоторые фонды запустили систему электронных обращений только в конце прошлого года. По данным Центробанка, в 2020 году объем выплат накопительной пенсии вырос на 1,8 миллиарда рублей и составил 16,18 миллиарда рублей, тогда как в 2019 году прирост был более 2,9 миллиарда рублей. За первый квартал текущего года выплаты оказались ниже, чем в прошлом году, достигнув 3,58 миллиарда рублей против предыдущих 4,4 миллиарда рублей.
https://radiosputnik.ria.ru/20210611/dokhod-1736482869.html
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россия, пенсионный фонд рф, общество
"Ъ": россияне стали чаще забывать о пенсиях
13:18 11.06.2021 (обновлено: 16:30 11.06.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСотрудник пенсионного фонда держит в руках пенсионное удостоверение
Сотрудник пенсионного фонда держит в руках пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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НПФ выявили сокращение обращений россиян за назначением накопительной пенсии в 2020 году

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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Российские негосударственные пенсионные фонды отметили сокращение обращений граждан за назначением накопительной пенсии в 2020 году, сообщает "КоммерсантЪ" со ссылкой на источники.
По данным издания, один из крупнейших НПФ зарегистрировал в два раза меньше обращений по сравнению с предыдущими годами, тогда как другой выявил сокращение на 20%.
Большинство собеседников газеты связывают эту тенденцию с последствиями пандемии коронавируса, однако она прослеживается еще с 2019 года.
Как пишет "Ъ", проблемы появились после пенсионной реформы, так как раньше вступление в силу оснований по страховой и накопительной частям пенсии совпадали по времени, но с 2019 года у страховой они наступают позднее.
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Названы способы увеличить доход после выхода на пенсию
Некоторые НПФ считают, что информированием граждан должен заниматься Пенсионный фонд России (ПФР), отвечающий за эти расчеты.
В качестве еще одной проблемы "Ъ" приводит ситуацию с развитием дистанционных сервисов. Так, несмотря на требование Банка России предоставлять критически значимые услуги в дистанционном формате, некоторые фонды запустили систему электронных обращений только в конце прошлого года.
По данным Центробанка, в 2020 году объем выплат накопительной пенсии вырос на 1,8 миллиарда рублей и составил 16,18 миллиарда рублей, тогда как в 2019 году прирост был более 2,9 миллиарда рублей. За первый квартал текущего года выплаты оказались ниже, чем в прошлом году, достигнув 3,58 миллиарда рублей против предыдущих 4,4 миллиарда рублей.
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