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Парковка в Москве будет бесплатной 12 и 14 июня
Парковка в Москве будет бесплатной 12 и 14 июня - РИА Новости, 11.06.2021
Парковка в Москве будет бесплатной 12 и 14 июня
Парковки в Москве 12 и 14 июня будут бесплатными, 13 июня будут работать по тарифу воскресенья, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T09:34
2021-06-11T09:42
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
общество
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Парковки в Москве 12 и 14 июня будут бесплатными, 13 июня будут работать по тарифу воскресенья, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."12 и 14 июня парковки на всех улицах Москвы будут бесплатными - даже там, где действует повышенный тариф 380 рублей в час днем. 13 июня парковки будут работать по тарифу воскресенья", - говорится в сообщении.
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москва, общество
Парковка в Москве будет бесплатной 12 и 14 июня
09:34 11.06.2021 (обновлено: 09:42 11.06.2021)
 
© РИА Новости / Григорий СысоевПарковка в центре Москвы
Парковка в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев

Парковка в Москве 12 и 14 июня будет бесплатной, 13 июня будет работать по тарифу воскресенья

Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Парковки в Москве 12 и 14 июня будут бесплатными, 13 июня будут работать по тарифу воскресенья, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"12 и 14 июня парковки на всех улицах Москвы будут бесплатными - даже там, где действует повышенный тариф 380 рублей в час днем. 13 июня парковки будут работать по тарифу воскресенья", - говорится в сообщении.
 
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