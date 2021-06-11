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Парковка в Москве будет бесплатной 12 и 14 июня

Парковка в Москве будет бесплатной 12 и 14 июня - РИА Новости, 11.06.2021

Парковка в Москве будет бесплатной 12 и 14 июня

Парковки в Москве 12 и 14 июня будут бесплатными, 13 июня будут работать по тарифу воскресенья, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T09:34

2021-06-11T09:34

2021-06-11T09:42

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москва

общество

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Парковки в Москве 12 и 14 июня будут бесплатными, 13 июня будут работать по тарифу воскресенья, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."12 и 14 июня парковки на всех улицах Москвы будут бесплатными - даже там, где действует повышенный тариф 380 рублей в час днем. 13 июня парковки будут работать по тарифу воскресенья", - говорится в сообщении.

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, общество