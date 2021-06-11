Посол России в Литве рассказал о причинах плохих отношений между странами
10:55 11.06.2021 (обновлено: 11:13 11.06.2021)
Посол России в Литве заявил, что отношения двух стран остаются на самом низком уровне
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Отношения России и Литвы продолжают оставаться на самом низком уровне из-за нежелания Вильнюса перейти к позитивной повестке дня, заявил посол РФ в республике Алексей Исаков.
Как пишет литовская газета "Экспресс-неделя", Исаков уже полгода работаете послом России в Литве. Его предшественник Александр Удальцов говорил, что отношения между странами остаются на самом низком уровне, отмечая, что "их и вовсе нет".
"К сожалению, в наших двусторонних отношениях мало что изменилось, они продолжают оставаться на самом низком уровне. Происходит это из-за очевидного нежелания официального Вильнюса перейти к позитивной повестке дня, отказаться от провокационных выпадов и антироссийской риторики, подчас даже переходящей грань приличия", - сказал Исаков в интервью "Экспресс-неделе", отвечая на вопрос "Изменились ли за это время отношения между нашими странами?".
Посол считает подобную ситуацию непонятной и невыгодной для самих литовцев: значительная доля потенциала в сферах экономических, культурных и других связей остается незадействованной.
"При этом мы исходим из того, что в наших странах существует запрос на здоровые двусторонние отношения, основанные на взаимном уважении и учете интересов друг друга, добрососедстве и готовности к сотрудничеству. Мы придерживаемся именно такого подхода. Надеюсь, что и в литовской столице придут к пониманию важности нормализации наших отношений", - подчеркнул Исаков.
Ранее МИД РФ заявлял, что отношения России и Литвы находятся в беспросветном тупике по вине Вильнюса. Не работает, в частности, межправительственная комиссия по торгово-экономическим, научно-техническим, гуманитарным и культурным связям. Также не работает совет по долгосрочному сотрудничеству между региональными и местными властями Калининградской области Российской Федерации и Литовской Республики. Однако определенные контакты существуют в ряде сфер на межведомственном уровне. Кроме того, несмотря на последовательную линию официального Вильнюса на дистанцирование от России по всем направлениям, РФ по-прежнему остается литовским торгово-экономическим партнером номер один.