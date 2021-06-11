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Коржаков опроверг слова Руцкого о числе жертв обстрела Белого дома
Коржаков опроверг слова Руцкого о числе жертв обстрела Белого дома - РИА Новости, 11.06.2021
Коржаков опроверг слова Руцкого о числе жертв обстрела Белого дома
Экс-начальник службы безопасности президента Бориса Ельцина Александр Коржаков опроверг РИА Новости слова бывшего вице-президента Александра Руцкого о числе... РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T12:05
2021-06-11T12:12
россия
александр руцкой
борис ельцин
москва
политика
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Экс-начальник службы безопасности президента Бориса Ельцина Александр Коржаков опроверг РИА Новости слова бывшего вице-президента Александра Руцкого о числе жертв при обстреле Белого дома в 1993 году.Как заявил РИА Новости Руцкой, число погибших в октябре 1993 года при обстреле Белого дома, где располагался Верховный совет России, - около 160 человек - сильно занижено. По словам Руцкого, в день обстрела он с помощниками при выводе людей с верхних этажей в нулевой этаж видел тела людей в коридорах. Последний председатель Верховного совета РФ Руслан Хасбулатов поддержал позицию Руцкого."У Белого дома тогда погибло официально 10 человек, ранено было примерно столько же. Я сам там был, слава Богу, знаю и видел", - сказал Коржаков.Комментируя высказывание Руцкого о том, что число погибших при обстреле Белого дома на самом деле гораздо выше официально озвученных данных, Коржаков сказал: "Суда не было, следствие было неполное".Конституционный кризис 1993 года стал продолжением конфронтации первого президента РФ Бориса Ельцина, а также его сторонников с противниками реформистской политики во главе с вице-президентом Александром Руцким и председателем Верховного совета Русланом Хасбулатовым. Политические разногласия переросли в вооруженные столкновения в центре Москвы, штурм телецентра Останкино и столичной мэрии, а также введение военной техники и обстрел Белого дома. По разным данным, жертвами "черного октября" стали порядка 160 человек.
https://ria.ru/20210611/inostranets-1736568245.html
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россия, александр руцкой, борис ельцин, москва, политика
Коржаков опроверг слова Руцкого о числе жертв обстрела Белого дома
12:05 11.06.2021 (обновлено: 12:12 11.06.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Вяткин Во время штурма "Белого дома"
Во время штурма Белого дома - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
© РИА Новости / Владимир Вяткин

Экс-глава охраны Ельцина опроверг слова Руцкого о числе жертв обстрела Белого дома в 1993 году

Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Экс-начальник службы безопасности президента Бориса Ельцина Александр Коржаков опроверг РИА Новости слова бывшего вице-президента Александра Руцкого о числе жертв при обстреле Белого дома в 1993 году.
Как заявил РИА Новости Руцкой, число погибших в октябре 1993 года при обстреле Белого дома, где располагался Верховный совет России, - около 160 человек - сильно занижено. По словам Руцкого, в день обстрела он с помощниками при выводе людей с верхних этажей в нулевой этаж видел тела людей в коридорах. Последний председатель Верховного совета РФ Руслан Хасбулатов поддержал позицию Руцкого.
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"У Белого дома тогда погибло официально 10 человек, ранено было примерно столько же. Я сам там был, слава Богу, знаю и видел", - сказал Коржаков.
Комментируя высказывание Руцкого о том, что число погибших при обстреле Белого дома на самом деле гораздо выше официально озвученных данных, Коржаков сказал: "Суда не было, следствие было неполное".
Конституционный кризис 1993 года стал продолжением конфронтации первого президента РФ Бориса Ельцина, а также его сторонников с противниками реформистской политики во главе с вице-президентом Александром Руцким и председателем Верховного совета Русланом Хасбулатовым. Политические разногласия переросли в вооруженные столкновения в центре Москвы, штурм телецентра Останкино и столичной мэрии, а также введение военной техники и обстрел Белого дома. По разным данным, жертвами "черного октября" стали порядка 160 человек.
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