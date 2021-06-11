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Эпидемиолог рассказала о редком симптоме у переболевших коронавирусом

Эпидемиолог рассказала о редком симптоме у переболевших коронавирусом - РИА Новости, 11.06.2021

Эпидемиолог рассказала о редком симптоме у переболевших коронавирусом

Менее восьми процентов пациентов после перенесенного коронавируса жалуются на онемение конечностей или снижение чувствительности, заявила РИА Новости... РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T06:56

2021-06-11T06:56

2021-06-11T06:56

распространение коронавируса

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россия

здоровье

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Менее восьми процентов пациентов после перенесенного коронавируса жалуются на онемение конечностей или снижение чувствительности, заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная."На онемение конечностей или снижение их чувствительности при постковидном синдроме жалуются менее 8% пациентов",- сказала Пшеничная.Она отметила, что онемение может быть связано со снижением питания нервных волокон в острый период болезни. Кроме того, свой вклад в такие клинические проявления могли внести сопутствующие заболевания, такие как сахарный диабет.

https://ria.ru/20210611/koronavirus-1736558740.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наталья пшеничная, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, общество