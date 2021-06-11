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Эпидемиолог рассказала о редком симптоме у переболевших коронавирусом
Эпидемиолог рассказала о редком симптоме у переболевших коронавирусом - РИА Новости, 11.06.2021
Эпидемиолог рассказала о редком симптоме у переболевших коронавирусом
Менее восьми процентов пациентов после перенесенного коронавируса жалуются на онемение конечностей или снижение чувствительности, заявила РИА Новости... РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T06:56
2021-06-11T06:56
2021-06-11T06:56
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Менее восьми процентов пациентов после перенесенного коронавируса жалуются на онемение конечностей или снижение чувствительности, заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная."На онемение конечностей или снижение их чувствительности при постковидном синдроме жалуются менее 8% пациентов",- сказала Пшеничная.Она отметила, что онемение может быть связано со снижением питания нервных волокон в острый период болезни. Кроме того, свой вклад в такие клинические проявления могли внести сопутствующие заболевания, такие как сахарный диабет.
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наталья пшеничная, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, общество
Эпидемиолог рассказала о редком симптоме у переболевших коронавирусом
Эпидемиолог Наталья Пшеничная рассказала о жалобах перенесших COVID-19 на онемение конечностей