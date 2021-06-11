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В Минобороны сообщили о росте числа обстрелов террористами в Идлибе
В Минобороны сообщили о росте числа обстрелов террористами в Идлибе - РИА Новости, 11.06.2021
В Минобороны сообщили о росте числа обстрелов террористами в Идлибе
В Сирии террористические формирования начали перебрасывать бронетехнику и отряды боевиков к городам Саан и Мадждалия на юге провинции Идлиб, заявил... РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T22:14
2021-06-11T23:42
идлиб (мухафаза)
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. В Сирии террористические формирования начали перебрасывать бронетехнику и отряды боевиков к городам Саан и Мадждалия на юге провинции Идлиб, заявил замруководителя Центра по примирению враждующих сторон, контр-адмирал Вадим Кулить.Он также сообщил, что за минувшие сутки террористы из группировки "Джебхат ан-Нусра"* совершили 38 обстрелов в Идлибской зоне деэскалации.Гражданский конфликт в Сирии длится с 2011 года. В 2017-м Москва объявила о разгроме ИГ* и начале вывода своих подразделений с территории САР. В отдельных районах Арабской Республики продолжаются зачистки от боевиков. Сейчас на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление страны, а также возвращение беженцев.* Террористическая группировка, запрещенная в России.
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идлиб (мухафаза), сирия, дамаск (город), в мире
В Минобороны сообщили о росте числа обстрелов террористами в Идлибе
22:14 11.06.2021 (обновлено: 23:42 11.06.2021)
 
© РИА Новости / Михаил АлаеддинГород Дума под Дамаском
Город Дума под Дамаском - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
© РИА Новости / Михаил Алаеддин

В ЦПВС сообщили об обстрелах и переброске бронетехники террористами к Саану и Маджалии в Идлибе

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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. В Сирии террористические формирования начали перебрасывать бронетехнику и отряды боевиков к городам Саан и Мадждалия на юге провинции Идлиб, заявил замруководителя Центра по примирению враждующих сторон, контр-адмирал Вадим Кулить.
"По информации командования сирийских правительственных сил, резко возросло количество обстрелов, осуществляемых боевиками террористических группировок и указанного района по позициям сирийских вооруженных сил на направлениях Руайха, Джубас и Серакаб", — добавил военный.
Он также сообщил, что за минувшие сутки террористы из группировки "Джебхат ан-Нусра"* совершили 38 обстрелов в Идлибской зоне деэскалации.
Гражданский конфликт в Сирии длится с 2011 года. В 2017-м Москва объявила о разгроме ИГ* и начале вывода своих подразделений с территории САР. В отдельных районах Арабской Республики продолжаются зачистки от боевиков. Сейчас на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление страны, а также возвращение беженцев.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.
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