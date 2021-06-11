https://ria.ru/20210611/obstrel-1736703549.html

В Минобороны сообщили о росте числа обстрелов террористами в Идлибе

В Минобороны сообщили о росте числа обстрелов террористами в Идлибе - РИА Новости, 11.06.2021

В Минобороны сообщили о росте числа обстрелов террористами в Идлибе

В Сирии террористические формирования начали перебрасывать бронетехнику и отряды боевиков к городам Саан и Мадждалия на юге провинции Идлиб, заявил... РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T22:14

2021-06-11T22:14

2021-06-11T23:42

идлиб (мухафаза)

сирия

дамаск (город)

в мире

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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. В Сирии террористические формирования начали перебрасывать бронетехнику и отряды боевиков к городам Саан и Мадждалия на юге провинции Идлиб, заявил замруководителя Центра по примирению враждующих сторон, контр-адмирал Вадим Кулить.Он также сообщил, что за минувшие сутки террористы из группировки "Джебхат ан-Нусра"* совершили 38 обстрелов в Идлибской зоне деэскалации.Гражданский конфликт в Сирии длится с 2011 года. В 2017-м Москва объявила о разгроме ИГ* и начале вывода своих подразделений с территории САР. В отдельных районах Арабской Республики продолжаются зачистки от боевиков. Сейчас на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление страны, а также возвращение беженцев.* Террористическая группировка, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210222/boeviki-1598209251.html

идлиб (мухафаза)

сирия

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идлиб (мухафаза), сирия, дамаск (город), в мире