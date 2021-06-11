https://ria.ru/20210611/norilsk-1736649847.html

В Норильске в рамках модернизации заменят 12,5 километра труб коллектора

В Норильске в рамках модернизации заменят 12,5 километра труб коллектора - РИА Новости, 11.06.2021

В Норильске в рамках модернизации заменят 12,5 километра труб коллектора

Специалисты в рамках модернизации Норильска до 2024 года заменят в городе 12,5 километра коллектора, сообщает пресс-служба министерства промышленности,... РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T16:21

2021-06-11T16:21

2021-06-11T16:21

россия

сибирский федеральный университет

александр усс

красноярский край

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КРАСНОЯРСК, 11 июн - РИА Новости. Специалисты в рамках модернизации Норильска до 2024 года заменят в городе 12,5 километра коллектора, сообщает пресс-служба министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края.В феврале 2021 года между министерством РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, Красноярским краем, администрацией Норильска и ПАО "Горно-металлургическая компания "Норильский Никель" были подписаны соглашение о взаимодействии и сотрудничестве в целях реализации комплексных мер социально-экономического развития муниципального образования Норильска на период до 2024 года и перспективу до 2035 года и соглашение о взаимодействии и сотрудничестве в целях подготовки и дальнейшей реализации Комплексного плана социально-экономического развития Норильска.Губернатор Александр Усс поручил главе Норильска Дмитрию Карасеву создать в городе штаб по реновации, а также разработать дорожную карту по реализации комплексных мер. Реализация плана начнется в 2022 году. В 2021 году предполагается сделать акцент на подготовке проектно-сметной документации и планировании бюджета на трехлетний период."В Норильске приступают к модернизации коллекторного хозяйства и термостабилизации грунтов. До 2024 года здесь предстоит заменить 12,5 километра коллекторного хозяйства на 1,6 миллиарда рублей. Мероприятия предусмотрены соглашением о взаимодействии и сотрудничестве по реализации комплексных мер социально-экономического развития Норильска до 2024 года и перспективу до 2035 года", - говорится в сообщении.В этом году за счет средств местного бюджета разработают четыре комплекта проектно-сметной документации для магистрального коллектора в районе Талнах по улице Бауманская, для реконструкции инженерных сетей к малоэтажным домам в Центральном районе города и участков сетей по улицам Комсомольской и Московской.По данным пресс-службы, в этом году "Норникель" также инвестирует 360 миллионов рублей в развитие города. Компания планирует начать подготовительные работы и приобрести материалы для капитального ремонта трех коллекторов по улицам Ленинградской, Мира и Комсомольской."Кроме того, в городе начались изыскательские и проектные работы по термостабилизации грунтов. Чтобы предотвратить дальнейшее "растепление" почвы и сохранить жилищный фонд северного города, в основание зданий установят термостабилизаторы, которые будут работать как морозильные камеры. В 2022-2024 годах грунты будут "замораживать" под 10 многоквартирными домами, а в 2025-2035 годах – под 41-м домом. Стоимость работ составит 3,2 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.К термостабилизации грунтов подключились ученые СФУ. По словам замминистра промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства края Евгения Гаврилова, первое мероприятие по термостабилизации грунтов будет проводиться в 2022 году."В этом году подрядчики проведут изыскательные работы и разработают проектно-сметную документацию на три-четыре многоквартирных дома. Затем приступим к "заморозке" грунта. Если говорить про коллекторное хозяйство, то всего планируется выполнить до 2024 года семь участков", - приводит пресс-служба слова Гаврилова.

https://ria.ru/20210611/sud-1736618605.html

https://ria.ru/20210610/pozhar-1736411949.html

https://ria.ru/20210607/pavodki-1736001889.html

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красноярский край

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россия, сибирский федеральный университет, александр усс, красноярский край