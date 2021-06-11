Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210611/norilsk-1736649847.html
В Норильске в рамках модернизации заменят 12,5 километра труб коллектора
В Норильске в рамках модернизации заменят 12,5 километра труб коллектора - РИА Новости, 11.06.2021
В Норильске в рамках модернизации заменят 12,5 километра труб коллектора
Специалисты в рамках модернизации Норильска до 2024 года заменят в городе 12,5 километра коллектора, сообщает пресс-служба министерства промышленности,... РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T16:21
2021-06-11T16:21
россия
сибирский федеральный университет
александр усс
красноярский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/149501/29/1495012924_0:415:3993:2661_1920x0_80_0_0_3e323bf43458f83e16c22d22376e2e24.jpg
КРАСНОЯРСК, 11 июн - РИА Новости. Специалисты в рамках модернизации Норильска до 2024 года заменят в городе 12,5 километра коллектора, сообщает пресс-служба министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края.В феврале 2021 года между министерством РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, Красноярским краем, администрацией Норильска и ПАО "Горно-металлургическая компания "Норильский Никель" были подписаны соглашение о взаимодействии и сотрудничестве в целях реализации комплексных мер социально-экономического развития муниципального образования Норильска на период до 2024 года и перспективу до 2035 года и соглашение о взаимодействии и сотрудничестве в целях подготовки и дальнейшей реализации Комплексного плана социально-экономического развития Норильска.Губернатор Александр Усс поручил главе Норильска Дмитрию Карасеву создать в городе штаб по реновации, а также разработать дорожную карту по реализации комплексных мер. Реализация плана начнется в 2022 году. В 2021 году предполагается сделать акцент на подготовке проектно-сметной документации и планировании бюджета на трехлетний период."В Норильске приступают к модернизации коллекторного хозяйства и термостабилизации грунтов. До 2024 года здесь предстоит заменить 12,5 километра коллекторного хозяйства на 1,6 миллиарда рублей. Мероприятия предусмотрены соглашением о взаимодействии и сотрудничестве по реализации комплексных мер социально-экономического развития Норильска до 2024 года и перспективу до 2035 года", - говорится в сообщении.В этом году за счет средств местного бюджета разработают четыре комплекта проектно-сметной документации для магистрального коллектора в районе Талнах по улице Бауманская, для реконструкции инженерных сетей к малоэтажным домам в Центральном районе города и участков сетей по улицам Комсомольской и Московской.По данным пресс-службы, в этом году "Норникель" также инвестирует 360 миллионов рублей в развитие города. Компания планирует начать подготовительные работы и приобрести материалы для капитального ремонта трех коллекторов по улицам Ленинградской, Мира и Комсомольской."Кроме того, в городе начались изыскательские и проектные работы по термостабилизации грунтов. Чтобы предотвратить дальнейшее "растепление" почвы и сохранить жилищный фонд северного города, в основание зданий установят термостабилизаторы, которые будут работать как морозильные камеры. В 2022-2024 годах грунты будут "замораживать" под 10 многоквартирными домами, а в 2025-2035 годах – под 41-м домом. Стоимость работ составит 3,2 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.К термостабилизации грунтов подключились ученые СФУ. По словам замминистра промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства края Евгения Гаврилова, первое мероприятие по термостабилизации грунтов будет проводиться в 2022 году."В этом году подрядчики проведут изыскательные работы и разработают проектно-сметную документацию на три-четыре многоквартирных дома. Затем приступим к "заморозке" грунта. Если говорить про коллекторное хозяйство, то всего планируется выполнить до 2024 года семь участков", - приводит пресс-служба слова Гаврилова.
https://ria.ru/20210611/sud-1736618605.html
https://ria.ru/20210610/pozhar-1736411949.html
https://ria.ru/20210607/pavodki-1736001889.html
россия
красноярский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/149501/29/1495012924_0:0:3549:2661_1920x0_80_0_0_28b44d811cb6eb1e198cd53bf7c8f89c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, сибирский федеральный университет, александр усс, красноярский край
В Норильске в рамках модернизации заменят 12,5 километра труб коллектора
16:21 11.06.2021
 
© РИА Новости / Александр КряжевНорильск
Норильск - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев

Более 12 километров труб коллектора Норильска заменят в рамках модернизации до 2024 года

Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 11 июн - РИА Новости. Специалисты в рамках модернизации Норильска до 2024 года заменят в городе 12,5 километра коллектора, сообщает пресс-служба министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края.
В феврале 2021 года между министерством РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, Красноярским краем, администрацией Норильска и ПАО "Горно-металлургическая компания "Норильский Никель" были подписаны соглашение о взаимодействии и сотрудничестве в целях реализации комплексных мер социально-экономического развития муниципального образования Норильска на период до 2024 года и перспективу до 2035 года и соглашение о взаимодействии и сотрудничестве в целях подготовки и дальнейшей реализации Комплексного плана социально-экономического развития Норильска.
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
13:42
В Красноярском крае будут судить двоих мужчин за изнасилование и убийство
Губернатор Александр Усс поручил главе Норильска Дмитрию Карасеву создать в городе штаб по реновации, а также разработать дорожную карту по реализации комплексных мер. Реализация плана начнется в 2022 году. В 2021 году предполагается сделать акцент на подготовке проектно-сметной документации и планировании бюджета на трехлетний период.
"В Норильске приступают к модернизации коллекторного хозяйства и термостабилизации грунтов. До 2024 года здесь предстоит заменить 12,5 километра коллекторного хозяйства на 1,6 миллиарда рублей. Мероприятия предусмотрены соглашением о взаимодействии и сотрудничестве по реализации комплексных мер социально-экономического развития Норильска до 2024 года и перспективу до 2035 года", - говорится в сообщении.
В этом году за счет средств местного бюджета разработают четыре комплекта проектно-сметной документации для магистрального коллектора в районе Талнах по улице Бауманская, для реконструкции инженерных сетей к малоэтажным домам в Центральном районе города и участков сетей по улицам Комсомольской и Московской.
По данным пресс-службы, в этом году "Норникель" также инвестирует 360 миллионов рублей в развитие города. Компания планирует начать подготовительные работы и приобрести материалы для капитального ремонта трех коллекторов по улицам Ленинградской, Мира и Комсомольской.
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
Вчера, 10:39
На севере Красноярского края потушили крупные лесные пожары
"Кроме того, в городе начались изыскательские и проектные работы по термостабилизации грунтов. Чтобы предотвратить дальнейшее "растепление" почвы и сохранить жилищный фонд северного города, в основание зданий установят термостабилизаторы, которые будут работать как морозильные камеры. В 2022-2024 годах грунты будут "замораживать" под 10 многоквартирными домами, а в 2025-2035 годах – под 41-м домом. Стоимость работ составит 3,2 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
К термостабилизации грунтов подключились ученые СФУ. По словам замминистра промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства края Евгения Гаврилова, первое мероприятие по термостабилизации грунтов будет проводиться в 2022 году.
"В этом году подрядчики проведут изыскательные работы и разработают проектно-сметную документацию на три-четыре многоквартирных дома. Затем приступим к "заморозке" грунта. Если говорить про коллекторное хозяйство, то всего планируется выполнить до 2024 года семь участков", - приводит пресс-служба слова Гаврилова.
ПМЭФ-2021. Работа стенда МИА Россия сегодня. День третий - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
7 июня, 14:25
В Красноярском крае оценили ситуацию с паводками
 
РоссияСибирский федеральный университетАлександр УссКрасноярский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:27В Ростуризме подтвердили, что в Анталью поедет делегация от нашей страны
17:27Суд завершил банкротство основателя "Связного" Ноготкова
17:22Путин обсудит с Совбезом обеспечение безопасности на выборах в Госдуму
17:16Xiaomi откажется от порта зарядки смартфонов
17:13Тихановская призвала Германию к новым санкциям против Белоруссии
17:11Северный флот провел в Баренцевом море учения по защите морских рубежей
17:10В Москве не будут усиливать ограничения по COVID-19, сообщил Собянин
17:06Около половины москвичей получили иммунитет от COVID-19, заявил Собянин
17:06Собянин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в Москве
17:03В Воронеже экс-директор детдома получил срок за избиение воспитанников
16:59В России ограничили продажу сложных финансовых продуктов
16:54Фестиваль "Нашествие" перенесли на 2022 год
16:53Сенатор предложил разрешить суррогатное материнство смешанным парам
16:53Путин подписал закон о штрафах за нарушения при маркировке лекарств
16:50В квартиру жительницы Саратова заползли две змеи
16:46Генсек НАТО подтвердил готовность к сотрудничеству с Россией
16:45У места проведения саммита G7 задержали семь человек
16:44ВЦИОМ выяснил, какие регионы России советуют посетить иностранцам
16:44Киселев получил знак отличия "За заслуги перед Москвой"
16:40Украину можно вернуть только силой, заявил Сурков
Лента новостейМолния