https://ria.ru/20210611/navalnyy-1736591598.html

Источник: дело главы хабаровского "штаба Навального"* передали в суд

Источник: дело главы хабаровского "штаба Навального"* передали в суд - РИА Новости, 11.06.2021

Источник: дело главы хабаровского "штаба Навального"* передали в суд

Дело координатора "штаба Навального" * в Хабаровске Алексея Ворсина в ближайшее время будет передано в суд, он обвиняется в неоднократном нарушении порядка... РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T11:42

2021-06-11T11:42

2021-06-11T11:50

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ХАБАРОВСК, 11 июн — РИА Новости. Дело координатора "штаба Навального" * в Хабаровске Алексея Ворсина в ближайшее время будет передано в суд, он обвиняется в неоднократном нарушении порядка проведения митингов, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.В среду суд в Москве признал общественное движение "Штабы Навального" экстремистской организацией, ликвидировал и запретил на территории РФ."Утвердили обвинительное заключение в прокуратуре, дело на днях будет передано в суд. По статье, по которой его будут судить, Ворсину грозит до 5 лет тюрьмы", - сообщил источник.Ранее сообщалось, что Ворсин заключен под домашний арест до 16 мая, позже срок продлили до 16 июля. Его обвиняют в неоднократном нарушении установленного порядка организации либо проведения митингов (статья 212.1 УК РФ).По новой статье о деятельности экстремистской организации Ворсина судить не будут, поскольку вменяемые ему действия имели место до вступления в силу нового закона.По версии следствия, на обвиняемого дважды в течение 180 дней составляли протоколы по статье 20.2 КоАП (нарушения правил митинга). Кроме того, в январе он опубликовал видео "с призывом принять участие в несогласованном митинге". По заявлению адвоката Ворсина Андрея Битюцкого, он обвиняется "за твит об акции 23 января". Ворсин в январе был осужден на 11 суток за неповиновение полиции 26 декабря 2020 года. Тогда во время несогласованного мероприятия в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала полиция пыталась задержать журналиста RusNews, но координатор хабаровского штаба увез его на своем автомобиле. Кроме того, за призывы к несогласованной акции 23 января суд оштрафовал Ворсина на 150 тысяч рублей.* Экстремистская организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210610/sud-1736440836.html

https://ria.ru/20210610/evrosoyuz-1736432429.html

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россия, москва, хабаровский край, происшествия