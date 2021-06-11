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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210611/myers-1736447366.html
Майк Майерс сыграет семь персонажей в новом сериале Netflix
Майк Майерс сыграет семь персонажей в новом сериале Netflix - РИА Новости, 11.06.2021
Майк Майерс сыграет семь персонажей в новом сериале Netflix
Канадский комик, сценарист и продюсер Майк Майерс сыграет сразу семерых персонажей в предстоящем комедийном мини-сериале Netflix "Пентавират" ("The... РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T06:41
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Канадский комик, сценарист и продюсер Майк Майерс сыграет сразу семерых персонажей в предстоящем комедийном мини-сериале Netflix "Пентавират" ("The Pentaverate"), сообщает Variety. Вместе со звездой фильмов о шпионе Остине Пауэрсе, который еще и продюсирует шоу, также снимутся Кен Джонг, Кигэн-Майкл Ки, Деби Мейзар, Ричард МакКейб, Дженнифер Сондерс и Лидия Уэст.О сюжете практически ничего неизвестно, кроме того, что действие в нем развернется вокруг некой тайной организации из пяти человек, которая влияет на мировые события для общего блага еще со времен Черной чумы 1347 года. А так это или нет придется выяснить канадскому журналисту, который случайно оказывается втянутым в эту миссию. В Variety отмечают, что Майерс упоминал о загадочном сообществе Пентавират еще в 1993 году в комедии "Я женился на убийце с топором". Тогда один из его персонажей рассказал, что в организацию входит "Королева, Ватикан, нефтяной магнат Пол Гетти, кто-то из Ротшильдов и полковник Сандерс". Подтвердится ли эта информация, станет известно позже.
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ватикан, кино и сериалы, новости культуры, netflix
Майк Майерс сыграет семь персонажей в новом сериале Netflix
06:41 11.06.2021 (обновлено: 10:31 11.06.2021)
 
© AP Photo / Invision / Vianney Le CaerКанадский актер Майк Майерс
Канадский актер Майк Майерс - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
© AP Photo / Invision / Vianney Le Caer

Канадский комик Майк Майерс сыграет семь персонажей в новом мини-сериале Netflix

Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Канадский комик, сценарист и продюсер Майк Майерс сыграет сразу семерых персонажей в предстоящем комедийном мини-сериале Netflix "Пентавират" ("The Pentaverate"), сообщает Variety.
Вместе со звездой фильмов о шпионе Остине Пауэрсе, который еще и продюсирует шоу, также снимутся Кен Джонг, Кигэн-Майкл Ки, Деби Мейзар, Ричард МакКейб, Дженнифер Сондерс и Лидия Уэст.
О сюжете практически ничего неизвестно, кроме того, что действие в нем развернется вокруг некой тайной организации из пяти человек, которая влияет на мировые события для общего блага еще со времен Черной чумы 1347 года. А так это или нет придется выяснить канадскому журналисту, который случайно оказывается втянутым в эту миссию.
В Variety отмечают, что Майерс упоминал о загадочном сообществе Пентавират еще в 1993 году в комедии "Я женился на убийце с топором". Тогда один из его персонажей рассказал, что в организацию входит "Королева, Ватикан, нефтяной магнат Пол Гетти, кто-то из Ротшильдов и полковник Сандерс".
Подтвердится ли эта информация, станет известно позже.
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