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Майк Майерс сыграет семь персонажей в новом сериале Netflix

Майк Майерс сыграет семь персонажей в новом сериале Netflix - РИА Новости, 11.06.2021

Майк Майерс сыграет семь персонажей в новом сериале Netflix

Канадский комик, сценарист и продюсер Майк Майерс сыграет сразу семерых персонажей в предстоящем комедийном мини-сериале Netflix "Пентавират" ("The... РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T06:41

2021-06-11T06:41

2021-06-11T10:31

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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Канадский комик, сценарист и продюсер Майк Майерс сыграет сразу семерых персонажей в предстоящем комедийном мини-сериале Netflix "Пентавират" ("The Pentaverate"), сообщает Variety. Вместе со звездой фильмов о шпионе Остине Пауэрсе, который еще и продюсирует шоу, также снимутся Кен Джонг, Кигэн-Майкл Ки, Деби Мейзар, Ричард МакКейб, Дженнифер Сондерс и Лидия Уэст.О сюжете практически ничего неизвестно, кроме того, что действие в нем развернется вокруг некой тайной организации из пяти человек, которая влияет на мировые события для общего блага еще со времен Черной чумы 1347 года. А так это или нет придется выяснить канадскому журналисту, который случайно оказывается втянутым в эту миссию. В Variety отмечают, что Майерс упоминал о загадочном сообществе Пентавират еще в 1993 году в комедии "Я женился на убийце с топором". Тогда один из его персонажей рассказал, что в организацию входит "Королева, Ватикан, нефтяной магнат Пол Гетти, кто-то из Ротшильдов и полковник Сандерс". Подтвердится ли эта информация, станет известно позже.

https://ria.ru/20210604/serial-1735424905.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ватикан, кино и сериалы, новости культуры, netflix