https://ria.ru/20210611/moshenniki-1736560637.html
Телефонные мошенники придумали схему вымогательства под угрозой убийства
Телефонные мошенники придумали схему вымогательства под угрозой убийства - РИА Новости, 11.06.2021
Телефонные мошенники придумали схему вымогательства под угрозой убийства
Телефонные мошенники в России начали использовать новую схему вымогательства денег с привлечением мнимых участковых и угрозами убийств родственников. РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T06:15
2021-06-11T06:15
2021-06-11T10:35
россия
мошенничество
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155850/32/1558503274_0:256:2731:1792_1920x0_80_0_0_fdb6997d8faf92b18dea6bf68897430b.jpg
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Телефонные мошенники в России начали использовать новую схему вымогательства денег с привлечением мнимых участковых и угрозами убийств родственников.Москвич, ставший жертвой мошенников, рассказал корреспонденту РИА Новости, что ему на мобильный телефон позвонил мужчина, который представился участковым и рассказал, что в районе якобы орудует ОПГ, вымогает деньги и угрожает расправами. "Участковый" отдельно подчеркнул, что "были летальные случаи", а также оставил свой контактный номер на случай подобных угроз.Через несколько дней раздался новый звонок: некий мужчина потребовал перевести деньги по названным реквизитам, сказав, что за жертвой следят уже два месяца. В противном случае вымогатель пообещал "зарезать" или "перестрелять" потерпевшего и всех его родных. Расправа также ожидала жертву, если он кому-нибудь сообщит об этом звонке, говорил грозный голос на том конце провода.Потерпевший позвонил "участковому", тот спросил, где находится жертва, и он назвал адрес. "Участковый" посоветовал перечислить средства вымогателям, объяснив, что будет проводиться спецоперация, преступников возьмут с поличным, и потребовал "ради секретности" никому об этом не рассказывать.Еще через несколько минут перезвонил вымогатель, сказал, что если ему немедленно не перечислят деньги, то преступники приедут к потерпевшему домой. Тот, испугавшись, перечислил 50 тысяч рублей, однако преступнику этого оказалось мало и он потребовал заложить автомобиль. Случайный звонок одного из родственников потерпевшего остановил его в тот момент, когда он уже ехал за деньгами под залог авто. В этот же день потерпевший написал заявление в полицию — в отдел МВД России по району Западное Дегунино. Там ему сообщили, что участковый с такими именем и фамилией действительно есть, но он никому в эти дни не звонил и вообще не работал.
https://ria.ru/20210610/moshenniki-1736390010.html
https://ria.ru/20210609/moshenniki-1736232071.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/155850/32/1558503274_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_71c7603bf117cfd9df539880e0add573.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мошенничество, москва, общество
Телефонные мошенники придумали схему вымогательства под угрозой убийства
06:15 11.06.2021 (обновлено: 10:35 11.06.2021)
Телефонные мошенники в России придумали новую схему вымогательства денег под угрозой убийства
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости.
Телефонные мошенники в России
начали использовать новую схему вымогательства денег с привлечением мнимых участковых и угрозами убийств родственников.
Москвич, ставший жертвой мошенников, рассказал корреспонденту РИА Новости, что ему на мобильный телефон позвонил мужчина, который представился участковым и рассказал, что в районе якобы орудует ОПГ, вымогает деньги и угрожает расправами. "Участковый" отдельно подчеркнул, что "были летальные случаи", а также оставил свой контактный номер на случай подобных угроз.
Через несколько дней раздался новый звонок: некий мужчина потребовал перевести деньги по названным реквизитам, сказав, что за жертвой следят уже два месяца. В противном случае вымогатель пообещал "зарезать" или "перестрелять" потерпевшего и всех его родных. Расправа также ожидала жертву, если он кому-нибудь сообщит об этом звонке, говорил грозный голос на том конце провода.
Потерпевший позвонил "участковому", тот спросил, где находится жертва, и он назвал адрес. "Участковый" посоветовал перечислить средства вымогателям, объяснив, что будет проводиться спецоперация, преступников возьмут с поличным, и потребовал "ради секретности" никому об этом не рассказывать.
Еще через несколько минут перезвонил вымогатель, сказал, что если ему немедленно не перечислят деньги, то преступники приедут к потерпевшему домой. Тот, испугавшись, перечислил 50 тысяч рублей, однако преступнику этого оказалось мало и он потребовал заложить автомобиль. Случайный звонок одного из родственников потерпевшего остановил его в тот момент, когда он уже ехал за деньгами под залог авто.
В этот же день потерпевший написал заявление в полицию — в отдел МВД России по району Западное Дегунино. Там ему сообщили, что участковый с такими именем и фамилией действительно есть, но он никому в эти дни не звонил и вообще не работал.