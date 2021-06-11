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На Алтае возбудили уголовное дело против бывшего министра транспорта

На Алтае возбудили уголовное дело против бывшего министра транспорта - РИА Новости, 11.06.2021

На Алтае возбудили уголовное дело против бывшего министра транспорта

Следователи в Барнауле возбудили уголовное дело о получении взятки в отношении бывшего министра транспорта Алтайского края, он задержан, сообщает в пятницу СУСК РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T14:27

2021-06-11T14:27

2021-06-11T14:27

россия

следственный комитет россии (ск рф)

алтайский край

барнаул

происшествия

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НОВОСИБИРСК, 11 июн – РИА Новости. Следователи в Барнауле возбудили уголовное дело о получении взятки в отношении бывшего министра транспорта Алтайского края, он задержан, сообщает в пятницу СУСК по региону."Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего министра транспорта Алтайского края, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.По данным следствия, в 2020 году министр получил взятку в размере более 5 миллионов рублей от директора одного из обществ с ограниченной ответственностью, которое занималось нанесением дорожной разметки на автодорогах."Взятка предназначалась за принятие юридически значимых решений об определении коммерческой организации в качестве субподрядчика работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и заключение с ней муниципальных контрактов, а также беспрепятственную приемку выполненных работ", - сообщили в управлении.В СУСК отметили, что преступление было выявлено оперативными сотрудниками ФСБ России по Алтайскому краю. В настоящее время бывший министр задержан. В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании в отношении чиновника меры пресечения, добавили в управлении.Имя бывшего чиновника СК не называет, однако известно, что в 2020 году краевой минтранс возглавлял Александр Дементьев. Он ушел в отставку в 2021 году.

https://ria.ru/20210610/vzyatka-1736397122.html

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алтайский край

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россия, следственный комитет россии (ск рф), алтайский край, барнаул, происшествия