Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210611/ministr-1736626838.html
На Алтае возбудили уголовное дело против бывшего министра транспорта
На Алтае возбудили уголовное дело против бывшего министра транспорта - РИА Новости, 11.06.2021
На Алтае возбудили уголовное дело против бывшего министра транспорта
Следователи в Барнауле возбудили уголовное дело о получении взятки в отношении бывшего министра транспорта Алтайского края, он задержан, сообщает в пятницу СУСК РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T14:27
2021-06-11T14:27
россия
следственный комитет россии (ск рф)
алтайский край
барнаул
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1601953764_0:0:3066:1726_1920x0_80_0_0_5261b9d5defa5e067565e9b27f2fe0bb.jpg
НОВОСИБИРСК, 11 июн – РИА Новости. Следователи в Барнауле возбудили уголовное дело о получении взятки в отношении бывшего министра транспорта Алтайского края, он задержан, сообщает в пятницу СУСК по региону."Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего министра транспорта Алтайского края, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.По данным следствия, в 2020 году министр получил взятку в размере более 5 миллионов рублей от директора одного из обществ с ограниченной ответственностью, которое занималось нанесением дорожной разметки на автодорогах."Взятка предназначалась за принятие юридически значимых решений об определении коммерческой организации в качестве субподрядчика работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и заключение с ней муниципальных контрактов, а также беспрепятственную приемку выполненных работ", - сообщили в управлении.В СУСК отметили, что преступление было выявлено оперативными сотрудниками ФСБ России по Алтайскому краю. В настоящее время бывший министр задержан. В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании в отношении чиновника меры пресечения, добавили в управлении.Имя бывшего чиновника СК не называет, однако известно, что в 2020 году краевой минтранс возглавлял Александр Дементьев. Он ушел в отставку в 2021 году.
https://ria.ru/20210610/vzyatka-1736397122.html
россия
алтайский край
барнаул
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1601953764_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f72ef59edf7c984cc198ec0a873f94be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, следственный комитет россии (ск рф), алтайский край, барнаул, происшествия
На Алтае возбудили уголовное дело против бывшего министра транспорта
14:27 11.06.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкТабличка на здании Следственного комитета РФ в Москве
Табличка на здании Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк

Экс-министр транспорта Алтайского края задержан по подозрению в получении взятки

Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 11 июн – РИА Новости. Следователи в Барнауле возбудили уголовное дело о получении взятки в отношении бывшего министра транспорта Алтайского края, он задержан, сообщает в пятницу СУСК по региону.
"Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего министра транспорта Алтайского края, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
Вчера, 08:47
Хабаровского экс-министра строительства задержали по делу о взятке
По данным следствия, в 2020 году министр получил взятку в размере более 5 миллионов рублей от директора одного из обществ с ограниченной ответственностью, которое занималось нанесением дорожной разметки на автодорогах.
"Взятка предназначалась за принятие юридически значимых решений об определении коммерческой организации в качестве субподрядчика работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и заключение с ней муниципальных контрактов, а также беспрепятственную приемку выполненных работ", - сообщили в управлении.
В СУСК отметили, что преступление было выявлено оперативными сотрудниками ФСБ России по Алтайскому краю. В настоящее время бывший министр задержан. В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании в отношении чиновника меры пресечения, добавили в управлении.
Имя бывшего чиновника СК не называет, однако известно, что в 2020 году краевой минтранс возглавлял Александр Дементьев. Он ушел в отставку в 2021 году.
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Алтайский крайБарнаулПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:27В Ростуризме подтвердили, что в Анталью поедет делегация от нашей страны
17:27Суд завершил банкротство основателя "Связного" Ноготкова
17:22Путин обсудит с Совбезом обеспечение безопасности на выборах в Госдуму
17:16Xiaomi откажется от порта зарядки смартфонов
17:13Тихановская призвала Германию к новым санкциям против Белоруссии
17:11Северный флот провел в Баренцевом море учения по защите морских рубежей
17:10В Москве не будут усиливать ограничения по COVID-19, сообщил Собянин
17:06Около половины москвичей получили иммунитет от COVID-19, заявил Собянин
17:06Собянин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в Москве
17:03В Воронеже экс-директор детдома получил срок за избиение воспитанников
16:59В России ограничили продажу сложных финансовых продуктов
16:54Фестиваль "Нашествие" перенесли на 2022 год
16:53Сенатор предложил разрешить суррогатное материнство смешанным парам
16:53Путин подписал закон о штрафах за нарушения при маркировке лекарств
16:50В квартиру жительницы Саратова заползли две змеи
16:46Генсек НАТО подтвердил готовность к сотрудничеству с Россией
16:45У места проведения саммита G7 задержали семь человек
16:44ВЦИОМ выяснил, какие регионы России советуют посетить иностранцам
16:44Киселев получил знак отличия "За заслуги перед Москвой"
16:40Украину можно вернуть только силой, заявил Сурков
Лента новостейМолния