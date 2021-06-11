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"Китайский след" на равнине Утопия: снимки Марса с ровера "Чжужун"
"Китайский след" на равнине Утопия: снимки Марса с ровера "Чжужун" - РИА Новости, 11.06.2021
"Китайский след" на равнине Утопия: снимки Марса с ровера "Чжужун"
Национальное космическое управление Китая показало изображения, присланные аппаратом по исследованию Красной планеты. Примечательные снимки — в фотоленте... РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T13:59
2021-06-11T16:59
космос
марс
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китай
фото
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Национальное космическое управление Китая показало изображения, присланные аппаратом по исследованию Красной планеты. Примечательные снимки — в фотоленте Ria.ru.
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космос, марс, космос - риа наука, китай, фото, фото

"Китайский след" на равнине Утопия: снимки Марса с ровера "Чжужун"

13:59 11.06.2021 (обновлено: 16:59 11.06.2021)
 
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Национальное космическое управление Китая показало изображения, присланные аппаратом по исследованию Красной планеты. Примечательные снимки — в фотоленте Ria.ru.
© REUTERS / CNSA

Совместное селфи марсохода "Чжужун" и посадочной платформы, "китайский след" на Красной планете, панорама, снимок рельефа и почвы Марса — эти кадры обошли весь мир.

Китайский марсоход Чжужун и посадочный модуль миссии Тяньвэнь-1 на поверхности Марса. 11 июня 2021
1 из 10

Совместное селфи марсохода "Чжужун" и посадочной платформы, "китайский след" на Красной планете, панорама, снимок рельефа и почвы Марса — эти кадры обошли весь мир.

© REUTERS / CNSA
© REUTERS / CNSA

"Китайским следом" назвали сделанный марсоходом "Чжужун" снимок его же следов возле посадочной платформы.

Китайский посадочный модуль миссии Тяньвэнь-1 на поверхности Марса. 11 июня 2021
2 из 10

"Китайским следом" назвали сделанный марсоходом "Чжужун" снимок его же следов возле посадочной платформы.

© REUTERS / CNSA
© REUTERS / CNSA

Панорама с места посадки создана при помощи навигационной камеры, закрепленной на мачте марсохода.

Ландшафт Марса, снятый китайским марсоходом Чжужун. 11 июня 2021 года
3 из 10

Панорама с места посадки создана при помощи навигационной камеры, закрепленной на мачте марсохода.

© REUTERS / CNSA
© CNSA

Камера повернулась на 360 градусов и сделала множество фотографий, которые позже обработали и соединили в один панорамный снимок.

Фотографии района посадки марсохода Чжужуна, сделанные зондом Тяньвэнь-1
4 из 10

Камера повернулась на 360 градусов и сделала множество фотографий, которые позже обработали и соединили в один панорамный снимок.

© CNSA
© REUTERS / CNSA

Марсоход "Чжужун" находится на Красной планете уже 28 марсианских суток (сутки здесь длятся 24 часа 39 минут).

Фото с камеры китайского марсохода Чжужун
5 из 10

Марсоход "Чжужун" находится на Красной планете уже 28 марсианских суток (сутки здесь длятся 24 часа 39 минут).

© REUTERS / CNSA
© Фото : China National Space Administration

Первый китайский космический аппарат для исследований Марса "Тяньвэнь-1", состоящий из орбитального модуля, посадочной капсулы и марсохода, запустили в июле 2020 года.

Снимки Марса, сделанные зондом Тяньвэнь-1
6 из 10

Первый китайский космический аппарат для исследований Марса "Тяньвэнь-1", состоящий из орбитального модуля, посадочной капсулы и марсохода, запустили в июле 2020 года.

© Фото : China National Space Administration
© CNSA

В мае 2021-го "Чжужун" в составе аппарата "Тяньвэнь-1" успешно сел в южной части марсианской равнины Утопия.

Фото с камеры китайского марсохода Чжужун
7 из 10

В мае 2021-го "Чжужун" в составе аппарата "Тяньвэнь-1" успешно сел в южной части марсианской равнины Утопия.

© CNSA
© Фото : China National Space Administration

Астрономы намерены изучить грунт, атмосферу, геологические характеристики, особенности магнитного поля планеты.

Снимки Марса, сделанные зондом Тяньвэнь-1
8 из 10

Астрономы намерены изучить грунт, атмосферу, геологические характеристики, особенности магнитного поля планеты.

© Фото : China National Space Administration
© CNSA

Первые полученные данные аппарат направит на Землю уже в этом году.


Фото с камеры китайского марсохода Чжужун
9 из 10

Первые полученные данные аппарат направит на Землю уже в этом году.


© CNSA
© Фото : China National Space Administration

Главная цель миссии — найти возможные признаки жизни на Марсе и понять, может ли планета в будущем стать пригодной для жизни людей.

Снимки Марса, сделанные зондом Тяньвэнь-1
10 из 10

Главная цель миссии — найти возможные признаки жизни на Марсе и понять, может ли планета в будущем стать пригодной для жизни людей.

© Фото : China National Space Administration
 
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