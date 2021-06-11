"Китайский след" на равнине Утопия: снимки Марса с ровера "Чжужун"
Совместное селфи марсохода "Чжужун" и посадочной платформы, "китайский след" на Красной планете, панорама, снимок рельефа и почвы Марса — эти кадры обошли весь мир.
Совместное селфи марсохода "Чжужун" и посадочной платформы, "китайский след" на Красной планете, панорама, снимок рельефа и почвы Марса — эти кадры обошли весь мир.
"Китайским следом" назвали сделанный марсоходом "Чжужун" снимок его же следов возле посадочной платформы.
"Китайским следом" назвали сделанный марсоходом "Чжужун" снимок его же следов возле посадочной платформы.
Панорама с места посадки создана при помощи навигационной камеры, закрепленной на мачте марсохода.
Панорама с места посадки создана при помощи навигационной камеры, закрепленной на мачте марсохода.
Камера повернулась на 360 градусов и сделала множество фотографий, которые позже обработали и соединили в один панорамный снимок.
Камера повернулась на 360 градусов и сделала множество фотографий, которые позже обработали и соединили в один панорамный снимок.
Марсоход "Чжужун" находится на Красной планете уже 28 марсианских суток (сутки здесь длятся 24 часа 39 минут).
Марсоход "Чжужун" находится на Красной планете уже 28 марсианских суток (сутки здесь длятся 24 часа 39 минут).
Первый китайский космический аппарат для исследований Марса "Тяньвэнь-1", состоящий из орбитального модуля, посадочной капсулы и марсохода, запустили в июле 2020 года.
Первый китайский космический аппарат для исследований Марса "Тяньвэнь-1", состоящий из орбитального модуля, посадочной капсулы и марсохода, запустили в июле 2020 года.
В мае 2021-го "Чжужун" в составе аппарата "Тяньвэнь-1" успешно сел в южной части марсианской равнины Утопия.
В мае 2021-го "Чжужун" в составе аппарата "Тяньвэнь-1" успешно сел в южной части марсианской равнины Утопия.
Астрономы намерены изучить грунт, атмосферу, геологические характеристики, особенности магнитного поля планеты.
Астрономы намерены изучить грунт, атмосферу, геологические характеристики, особенности магнитного поля планеты.
Первые полученные данные аппарат направит на Землю уже в этом году.
Первые полученные данные аппарат направит на Землю уже в этом году.
Главная цель миссии — найти возможные признаки жизни на Марсе и понять, может ли планета в будущем стать пригодной для жизни людей.
Главная цель миссии — найти возможные признаки жизни на Марсе и понять, может ли планета в будущем стать пригодной для жизни людей.