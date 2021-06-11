https://ria.ru/20210611/les-1736656618.html

Нижегородская область вошла в топ-10 по эффективности использования леса

Нижегородская область вошла в топ-10 по эффективности использования леса - РИА Новости, 11.06.2021

Нижегородская область вошла в топ-10 по эффективности использования леса

Нижегородская область заняла 7 место по итогам анализа эффективности использования лесных ресурсов в России в 2020 году, проведенного ФГБУ "Рослесинфорг",... РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T16:58

2021-06-11T16:58

2021-06-11T16:58

нижегородская область

россия

глеб никитин

нижегородская область

экономика

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 июн - РИА Новости. Нижегородская область заняла 7 место по итогам анализа эффективности использования лесных ресурсов в России в 2020 году, проведенного ФГБУ "Рослесинфорг", сообщает министерство лесного хозяйства региона.Анализ проводился по 36 критериям в семи группах показателей: это использование лесов, их охрана от пожаров, воспроизводство и сохранение, защита от вредных насекомых и болезней, надзор за соблюдением лесного законодательства и эффективность финансово-экономической деятельности."Высокие позиции Нижегородской области в рейтинге – результат эффективной системы лесовосстановления, действующей в регионе. В частности, у нас создан современный спецсемлесхоз, который обеспечивает материалом не только наши лесничества и лесхозы, но и поставляет свою продукцию во многие регионы округа", - цитирует пресс-служба правительства региона слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.По его словам, особым направлением работы является профилактика лесных пожаров. "В регионе функционирует более 40 лесопожарных станций, еще две планируется открыть в этом году. Обеспечивать сохранность лесного фонда помогает и комплексная программа мониторинга лесных пожаров: камерами видеонаблюдения охвачено 100% территории лесного фонда, также с недавних пор обстановку в лесах оценивают беспилотные летательные аппараты", - добавил Никитин.В региональном минлесхозе уточнили, что в случае установления 3-5 классов пожароопасности, когда вероятность возникновения лесных пожаров наиболее высока, в регионе проводится авиационное патрулирование лесов. Воздушное патрулирование осуществляется двумя самолетами, в этом году контракт заключен на 500 летных часов. Все полеты проходят в сопровождении летчиков-наблюдателей "Нижегородского лесопожарного центра", подведомственного областному минлесхозу.

https://ria.ru/20210609/lenoblast-1736315939.html

https://ria.ru/20210416/les-1728647802.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, глеб никитин, нижегородская область, экономика