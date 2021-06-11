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Нижегородская область
https://ria.ru/20210611/les-1736656618.html
Нижегородская область вошла в топ-10 по эффективности использования леса
Нижегородская область вошла в топ-10 по эффективности использования леса - РИА Новости, 11.06.2021
Нижегородская область вошла в топ-10 по эффективности использования леса
Нижегородская область заняла 7 место по итогам анализа эффективности использования лесных ресурсов в России в 2020 году, проведенного ФГБУ "Рослесинфорг",... РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T16:58
2021-06-11T16:58
нижегородская область
россия
глеб никитин
нижегородская область
экономика
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 июн - РИА Новости. Нижегородская область заняла 7 место по итогам анализа эффективности использования лесных ресурсов в России в 2020 году, проведенного ФГБУ "Рослесинфорг", сообщает министерство лесного хозяйства региона.Анализ проводился по 36 критериям в семи группах показателей: это использование лесов, их охрана от пожаров, воспроизводство и сохранение, защита от вредных насекомых и болезней, надзор за соблюдением лесного законодательства и эффективность финансово-экономической деятельности."Высокие позиции Нижегородской области в рейтинге – результат эффективной системы лесовосстановления, действующей в регионе. В частности, у нас создан современный спецсемлесхоз, который обеспечивает материалом не только наши лесничества и лесхозы, но и поставляет свою продукцию во многие регионы округа", - цитирует пресс-служба правительства региона слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.По его словам, особым направлением работы является профилактика лесных пожаров. "В регионе функционирует более 40 лесопожарных станций, еще две планируется открыть в этом году. Обеспечивать сохранность лесного фонда помогает и комплексная программа мониторинга лесных пожаров: камерами видеонаблюдения охвачено 100% территории лесного фонда, также с недавних пор обстановку в лесах оценивают беспилотные летательные аппараты", - добавил Никитин.В региональном минлесхозе уточнили, что в случае установления 3-5 классов пожароопасности, когда вероятность возникновения лесных пожаров наиболее высока, в регионе проводится авиационное патрулирование лесов. Воздушное патрулирование осуществляется двумя самолетами, в этом году контракт заключен на 500 летных часов. Все полеты проходят в сопровождении летчиков-наблюдателей "Нижегородского лесопожарного центра", подведомственного областному минлесхозу.
https://ria.ru/20210609/lenoblast-1736315939.html
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россия, глеб никитин, нижегородская область, экономика
Нижегородская область вошла в топ-10 по эффективности использования леса
16:58 11.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкЯхта на Волге
Яхта на Волге - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Нижегородская область заняла седьмое место по итогам анализа эффективности использования леса

Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 июн - РИА Новости. Нижегородская область заняла 7 место по итогам анализа эффективности использования лесных ресурсов в России в 2020 году, проведенного ФГБУ "Рослесинфорг", сообщает министерство лесного хозяйства региона.
Анализ проводился по 36 критериям в семи группах показателей: это использование лесов, их охрана от пожаров, воспроизводство и сохранение, защита от вредных насекомых и болезней, надзор за соблюдением лесного законодательства и эффективность финансово-экономической деятельности.
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"Высокие позиции Нижегородской области в рейтинге – результат эффективной системы лесовосстановления, действующей в регионе. В частности, у нас создан современный спецсемлесхоз, который обеспечивает материалом не только наши лесничества и лесхозы, но и поставляет свою продукцию во многие регионы округа", - цитирует пресс-служба правительства региона слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.
По его словам, особым направлением работы является профилактика лесных пожаров. "В регионе функционирует более 40 лесопожарных станций, еще две планируется открыть в этом году. Обеспечивать сохранность лесного фонда помогает и комплексная программа мониторинга лесных пожаров: камерами видеонаблюдения охвачено 100% территории лесного фонда, также с недавних пор обстановку в лесах оценивают беспилотные летательные аппараты", - добавил Никитин.
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В региональном минлесхозе уточнили, что в случае установления 3-5 классов пожароопасности, когда вероятность возникновения лесных пожаров наиболее высока, в регионе проводится авиационное патрулирование лесов. Воздушное патрулирование осуществляется двумя самолетами, в этом году контракт заключен на 500 летных часов. Все полеты проходят в сопровождении летчиков-наблюдателей "Нижегородского лесопожарного центра", подведомственного областному минлесхозу.
 
Нижегородская областьРоссияГлеб НикитинНижегородская областьЭкономика
 
 
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