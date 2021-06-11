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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20210611/kurs-1736626534.html
Официальный курс евро на выходные снизился на 48 копеек
Официальный курс евро на выходные снизился на 48 копеек - РИА Новости, 11.06.2021
Официальный курс евро на выходные снизился на 48 копеек
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ с 12 июня, снизился на 47,91 копейки - до 87,3274 рубля, курс доллара - на 51,77 копейки, до 71,6797 рубля,... РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T14:25
2021-06-11T14:25
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
россия
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ с 12 июня, снизился на 47,91 копейки - до 87,3274 рубля, курс доллара - на 51,77 копейки, до 71,6797 рубля, следует из данных Банка России.При этом стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 50 копеек, составив 78,7212 рубля.
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россия, центральный банк рф (цб рф), экономика
Официальный курс евро на выходные снизился на 48 копеек
14:25 11.06.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭлектронное табло со знаком евро
Электронное табло со знаком евро - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Официальный курс евро к рублю, установленный с 12 июня, снизился до 87,33 рубля

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ с 12 июня, снизился на 47,91 копейки - до 87,3274 рубля, курс доллара - на 51,77 копейки, до 71,6797 рубля, следует из данных Банка России.
При этом стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 50 копеек, составив 78,7212 рубля.
Электронное табло со знаками доллара и евро - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
Вчера, 02:15
Названо время для покупки долларов и евро
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
 
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