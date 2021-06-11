https://ria.ru/20210611/kurs-1736626534.html

Официальный курс евро на выходные снизился на 48 копеек

Официальный курс евро на выходные снизился на 48 копеек - РИА Новости, 11.06.2021

Официальный курс евро на выходные снизился на 48 копеек

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ с 12 июня, снизился на 47,91 копейки - до 87,3274 рубля, курс доллара - на 51,77 копейки, до 71,6797 рубля,... РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T14:25

2021-06-11T14:25

2021-06-11T14:25

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

россия

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ с 12 июня, снизился на 47,91 копейки - до 87,3274 рубля, курс доллара - на 51,77 копейки, до 71,6797 рубля, следует из данных Банка России.При этом стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 50 копеек, составив 78,7212 рубля.

https://ria.ru/20210610/vremya-1736384024.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, центральный банк рф (цб рф), экономика