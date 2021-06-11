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В Краснодаре при обрушении гаражного бокса погиб один человек
В Краснодаре при обрушении гаражного бокса погиб один человек - РИА Новости, 11.06.2021
В Краснодаре при обрушении гаражного бокса погиб один человек
В Краснодаре из-за хлопка газа обрушился двухэтажный гаражный бокс, один человек погиб, сообщает краевой главк Следственного комитета. РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T09:26
2021-06-11T09:26
2021-06-11T12:07
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КРАСНОДАР, 11 июн — РИА Новости. В Краснодаре из-за хлопка газа обрушился двухэтажный гаражный бокс, один человек погиб, сообщает краевой главк Следственного комитета.Еще двое получили ожоги различной степени тяжести, их доставили в больницу.ЧП произошло накануне вечером на Тихорецкой улице. По данным следователей, погибший и пострадавшие занимались ремонтом автомобиля.СК проводит проверку.
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Проверка на месте обрушения гаража в Краснодаре
Накануне вечером гараж обрушился в Краснодаре после газового хлопка, в результате один человек погиб и двое пострадали. Следственное управление СК РФ по Краснодарскому краю проводит по факту инцидента проверку, ход которой взяла на контроль краевая прокуратура.
2021-06-11T09:26
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В Краснодаре при обрушении гаражного бокса погиб один человек
09:26 11.06.2021 (обновлено: 12:07 11.06.2021)
Гаражный бокс обрушился в Краснодаре в результате хлопка газа, один человек погиб