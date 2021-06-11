https://ria.ru/20210611/krasnodar-1736569113.html

В Краснодаре при обрушении гаражного бокса погиб один человек

В Краснодаре при обрушении гаражного бокса погиб один человек - РИА Новости, 11.06.2021

В Краснодаре при обрушении гаражного бокса погиб один человек

В Краснодаре из-за хлопка газа обрушился двухэтажный гаражный бокс, один человек погиб, сообщает краевой главк Следственного комитета. РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T09:26

2021-06-11T09:26

2021-06-11T12:07

скр

краснодар

краснодарский край

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/0b/1736571947_0:0:641:360_1920x0_80_0_0_f973a7af853947c68634d4a10e4855ec.jpg

КРАСНОДАР, 11 июн — РИА Новости. В Краснодаре из-за хлопка газа обрушился двухэтажный гаражный бокс, один человек погиб, сообщает краевой главк Следственного комитета.Еще двое получили ожоги различной степени тяжести, их доставили в больницу.ЧП произошло накануне вечером на Тихорецкой улице. По данным следователей, погибший и пострадавшие занимались ремонтом автомобиля.СК проводит проверку.

краснодар

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Проверка на месте обрушения гаража в Краснодаре Накануне вечером гараж обрушился в Краснодаре после газового хлопка, в результате один человек погиб и двое пострадали. Следственное управление СК РФ по Краснодарскому краю проводит по факту инцидента проверку, ход которой взяла на контроль краевая прокуратура. 2021-06-11T09:26 true PT0M33S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, скр, краснодар, краснодарский край, происшествия