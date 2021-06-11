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В Сербской церкви заявили об угрозах верующим в Косово

В Сербской церкви заявили об угрозах верующим в Косово - РИА Новости, 11.06.2021

В Сербской церкви заявили об угрозах верующим в Косово

Провокационные заявления косоволбанских политиков, протесты и угрожающие граффити на стенах храма Христа Спасителя в Приштине после праздничной службы в четверг РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T17:58

2021-06-11T17:58

2021-06-11T18:05

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БЕЛГРАД, 11 июн – РИА Новости. Провокационные заявления косоволбанских политиков, протесты и угрожающие граффити на стенах храма Христа Спасителя в Приштине после праздничной службы в четверг свидетельствуют об ухудшении ситуации в крае, особенно в сфере религиозных свобод, и разжигают ненависть, заявила Рашско-Призренская епархия Сербской православной церкви (СПЦ).В четверг на праздник Вознесения Христова в недостроенном храме Христа Спасителя в Приштине впервые за 23 года с начала конфликта в Косово и Метохии состоялась торжественная служба во главе с епископом Рашско-Призренским Теодосием. Косовоалбанские СМИ и политики осудили литургию, брат бывшего премьера Косово Рамуша Харадиная и кандидат на пост градоначальника Приштины – Даут Харадинай от имени ветеранов "Освободительной армии Косово" назвал ее "оскорблением граждан Косово" и провокацией.В пятницу утром на стенах храма появились оскорбительные граффити в отношении сербов. Перед храмом днем провели акцию протеста косовоалбанские студенты с лозунгами антисербского содержания."В связи с провокационными заявлениями политических представителей косовских албанцев и открытых угроз в печати после вчерашней святой литургии в храме Христа Спасителя в Приштине, подстрекающих национальную и религиозную нетерпимость ... епархия еще раз вынуждена напомнить, что отмечание религиозных праздников в объектах СПЦ – вопрос фундаментальных религиозных свобод, регулируемых законом", - заявило руководство епархии.Духовенство указало, что храм Христа Спасителя до сих пор записан на СПЦ в кадастре, несмотря на многолетний судебный спор с университетом в Приштине, который пытается забрать земельный участок у церкви. Епархия напомнила и о 40 тысячах сербских беженцев, изгнанных из Приштины, "чья собственность до сих пор бесправно узурпирована"."Все более частые и интенсивные попытки отрицания религиозных и имущественных прав, идентичности и гарантированного статуса СПЦ в Косово и Метохии со стороны косовских структур являются печальным показателем серьезного ухудшения состояния религиозных свобод", - подчеркнуло руководство епархии и добавило, что это "подогревает религиозную и межнациональную ненависть и угрожает безопасности сербского населения".В заявлении также говорится, что храм Христа Спасителя годами был жертвой албанских экстремистов, которые его "безнаказанно жгли, оскверняли, повреждали, превращали в свалку и общественный туалет к стыду города Приштины".В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово" и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств, среди которых был Израиль. Руководство Сербии в 2011 году начало переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС.

https://ria.ru/20210528/pismo-1734567801.html

https://ria.ru/20210528/khramy-1734564363.html

https://ria.ru/20210517/kosovo-1732365760.html

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россия, нато, черногория, греция, справки