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Экс-главу свердловского мингосимущества обвинили в коррупции и растратах
Экс-главу свердловского мингосимущества обвинили в коррупции и растратах - РИА Новости, 11.06.2021
Экс-главу свердловского мингосимущества обвинили в коррупции и растратах
Следствие предъявило бывшему главе министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО) Алексею Пьянкову обвинение по 15 эпизодам РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T11:40
2021-06-11T11:40
свердловская область
коррупция
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июн – РИА Новости. Следствие предъявило бывшему главе министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО) Алексею Пьянкову обвинение по 15 эпизодам получения взяток, растрат и злоупотреблений полномочиями, по делу проходят также 10 участников созданной им преступной группы, сообщил источник РИА Новости в следственном комитете.В 2016 году по делу о коррупции в рамках реконструкции стадиона "Екатеринбург-Арена" к чемпионату мира-2018 по футболу были задержаны Пьянков и его заместитель Артем Богачев. По данным следствия, руководству МУГИСО через посредников были переданы взятки на 31,5 миллиона рублей за общее покровительство и содействие в выкупе недвижимости по завышенной в несколько раз стоимости. Оба фигуранта были сначала арестованы, затем отпущены под залог. В четверг источник РИА Новости сообщил, что по делу задержаны еще 10 человек, в том числе первый замглавы МУГИСО Елена Николаева."Пьянкову и еще 10 участникам созданной им организованной преступной группы было предъявлено обвинение. Объем обвинения значительно увеличился. К 5 эпизодам получения Пьянковым взяток в особо крупном размере добавилось еще 10 преступлений, связанных с злоупотреблением служебными полномочиями и растратами государственного имущества в особо крупном размере", - сказал собеседник агентства.Он отметил, что в состав группы, помимо Пьянкова, его заместителей Богачева и Константина Никанорова, вошли также ряд их подчиненных, два адвоката, родственники близкого друга Пьянкова и иные лица. При совершении преступлений ими использовались различные фирмы-однодневки, офшорные компании, зарегистрированные на территории Кипра и Белиза. Результатом деятельности группы Пьянкова, по данным следствия, стали многомиллионные хищения и взятки, уничтожение объекта культурного наследия, ограничения прав предпринимателей и другие тяжкие последствия. Ориентировочный размер похищенного - почти полмиллиарда рублей, подчеркнул источник.По его данным, сегодня Ленинский, Верх-Исетский, Кировский и Октябрьский суды Екатеринбурга, а также Белоярский районный суд и суд Богдановича рассмотрят ходатайства о заключении участников организованной группы под стражу.
https://ria.ru/20210609/korruptsiya-1736313176.html
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свердловская область, коррупция, происшествия
Экс-главу свердловского мингосимущества обвинили в коррупции и растратах
11:40 11.06.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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Экс-главу свердловского мингосимущества Алексея Пьянкова обвинили в коррупции и растратах

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июн – РИА Новости. Следствие предъявило бывшему главе министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО) Алексею Пьянкову обвинение по 15 эпизодам получения взяток, растрат и злоупотреблений полномочиями, по делу проходят также 10 участников созданной им преступной группы, сообщил источник РИА Новости в следственном комитете.
В 2016 году по делу о коррупции в рамках реконструкции стадиона "Екатеринбург-Арена" к чемпионату мира-2018 по футболу были задержаны Пьянков и его заместитель Артем Богачев. По данным следствия, руководству МУГИСО через посредников были переданы взятки на 31,5 миллиона рублей за общее покровительство и содействие в выкупе недвижимости по завышенной в несколько раз стоимости. Оба фигуранта были сначала арестованы, затем отпущены под залог. В четверг источник РИА Новости сообщил, что по делу задержаны еще 10 человек, в том числе первый замглавы МУГИСО Елена Николаева.
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"Пьянкову и еще 10 участникам созданной им организованной преступной группы было предъявлено обвинение. Объем обвинения значительно увеличился. К 5 эпизодам получения Пьянковым взяток в особо крупном размере добавилось еще 10 преступлений, связанных с злоупотреблением служебными полномочиями и растратами государственного имущества в особо крупном размере", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что в состав группы, помимо Пьянкова, его заместителей Богачева и Константина Никанорова, вошли также ряд их подчиненных, два адвоката, родственники близкого друга Пьянкова и иные лица. При совершении преступлений ими использовались различные фирмы-однодневки, офшорные компании, зарегистрированные на территории Кипра и Белиза. Результатом деятельности группы Пьянкова, по данным следствия, стали многомиллионные хищения и взятки, уничтожение объекта культурного наследия, ограничения прав предпринимателей и другие тяжкие последствия. Ориентировочный размер похищенного - почти полмиллиарда рублей, подчеркнул источник.
По его данным, сегодня Ленинский, Верх-Исетский, Кировский и Октябрьский суды Екатеринбурга, а также Белоярский районный суд и суд Богдановича рассмотрят ходатайства о заключении участников организованной группы под стражу.
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