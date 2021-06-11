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https://ria.ru/20210611/koronavirus-1736708490.html
В Карелии ужесточат ограничения по COVID-19
В Карелии ужесточат ограничения по COVID-19 - РИА Новости, 11.06.2021
В Карелии ужесточат ограничения по COVID-19
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июн - РИА Новости. Власти Карелии в ближайшие дни вновь введут ряд ограничений по коронавирусу из-за ухудшения эпидемиологической ситуации,... РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T23:40
2021-06-11T23:40
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
артур парфенчиков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июн - РИА Новости. Власти Карелии в ближайшие дни вновь введут ряд ограничений по коронавирусу из-за ухудшения эпидемиологической ситуации, сообщил глава республики Артур Парфенчиков."К сожалению, как и по всей стране, в Карелии отмечается резкий подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией. Буквально за последние два дня значительно выросло количество госпитализированных, в том числе в тяжелом состоянии… Предполагаю, что в ближайшие дни ситуация продолжит ухудшаться", - написал он на своей странице в Facebook."Сегодня я провел совещание оперативного штаба. Обсудили возможность возвращения ряда ограничительных мер. Часть введем в ближайшие дни", - добавил Парфенчиков.Как уточнил глава Карелии, для новой вспышки коронавируса в регионе, по оценке медиков, характерны более быстрое и агрессивное течение заболевания, а также больший процент тяжелых больных. "Половина больных, в том числе и тяжелых, это люди молодого и среднего возраста от 18 до 55 лет. Достаточно много заболевает детей", - отметил Парфенчиков.Он напомнил, что главными факторами сдерживания роста заболеваемости являются соблюдение санитарных норм и вакцинация. У тех пациентов, кто сделал прививку, но заразился коронавирусом, заболевание не переходит в тяжелую форму, и случаи их заражения единичны, заключил глава региона.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, артур парфенчиков
В Карелии ужесточат ограничения по COVID-19
23:40 11.06.2021
 
© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанкНабережная Онежского озера на закате дня в Петрозаводске
Набережная Онежского озера на закате дня в Петрозаводске - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
© РИА Новости / Илья Тимин
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Власти Карелии введут ряд ограничений по COVID-19 из-за ухудшения эпидемиологической ситуации

Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июн - РИА Новости. Власти Карелии в ближайшие дни вновь введут ряд ограничений по коронавирусу из-за ухудшения эпидемиологической ситуации, сообщил глава республики Артур Парфенчиков.
"К сожалению, как и по всей стране, в Карелии отмечается резкий подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией. Буквально за последние два дня значительно выросло количество госпитализированных, в том числе в тяжелом состоянии… Предполагаю, что в ближайшие дни ситуация продолжит ухудшаться", - написал он на своей странице в Facebook.
"Сегодня я провел совещание оперативного штаба. Обсудили возможность возвращения ряда ограничительных мер. Часть введем в ближайшие дни", - добавил Парфенчиков.
Как уточнил глава Карелии, для новой вспышки коронавируса в регионе, по оценке медиков, характерны более быстрое и агрессивное течение заболевания, а также больший процент тяжелых больных. "Половина больных, в том числе и тяжелых, это люди молодого и среднего возраста от 18 до 55 лет. Достаточно много заболевает детей", - отметил Парфенчиков.
Он напомнил, что главными факторами сдерживания роста заболеваемости являются соблюдение санитарных норм и вакцинация. У тех пациентов, кто сделал прививку, но заразился коронавирусом, заболевание не переходит в тяжелую форму, и случаи их заражения единичны, заключил глава региона.
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