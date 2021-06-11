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В Москве не будут усиливать ограничения по COVID-19, сообщил Собянин
В Москве не будут усиливать ограничения по COVID-19, сообщил Собянин - РИА Новости, 11.06.2021
В Москве не будут усиливать ограничения по COVID-19, сообщил Собянин
Власти Москвы не планируют усиливать меры, направленные на борьбу с коронавирусом, но будут проводить проверки по соблюдению уже установленных, сообщил мэр... РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T17:10
2021-06-11T17:10
2021-06-11T17:17
коронавирус covid-19
здоровье - общество
сергей собянин
москва
распространение коронавируса
коронавирус в россии
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Власти Москвы не планируют усиливать меры, направленные на борьбу с коронавирусом, но будут проводить проверки по соблюдению уже установленных, сообщил мэр столицы Сергей Собянин."Безусловно, я уже дал такие указания своим службам, будут контролировать соблюдение требований Роспотребнадзора. Мы не усилим эти требования, но те, которые были установлены, их надо выполнять", - заявил Собянин в эфире телеканала "Россия 1".
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, сергей собянин, москва, коронавирус в россии, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
В Москве не будут усиливать ограничения по COVID-19, сообщил Собянин
17:10 11.06.2021 (обновлено: 17:17 11.06.2021)
Мэр Москвы Собянин заявил, что ограничения по COVID-19 усиливать не будут