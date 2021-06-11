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В Москве не будут усиливать ограничения по COVID-19, сообщил Собянин

В Москве не будут усиливать ограничения по COVID-19, сообщил Собянин - РИА Новости, 11.06.2021

В Москве не будут усиливать ограничения по COVID-19, сообщил Собянин

Власти Москвы не планируют усиливать меры, направленные на борьбу с коронавирусом, но будут проводить проверки по соблюдению уже установленных, сообщил мэр... РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T17:10

2021-06-11T17:10

2021-06-11T17:17

коронавирус covid-19

здоровье - общество

сергей собянин

москва

распространение коронавируса

коронавирус в россии

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Власти Москвы не планируют усиливать меры, направленные на борьбу с коронавирусом, но будут проводить проверки по соблюдению уже установленных, сообщил мэр столицы Сергей Собянин."Безусловно, я уже дал такие указания своим службам, будут контролировать соблюдение требований Роспотребнадзора. Мы не усилим эти требования, но те, которые были установлены, их надо выполнять", - заявил Собянин в эфире телеканала "Россия 1".

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, здоровье - общество, сергей собянин, москва, коронавирус в россии, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)