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В Бурятии ужесточили ограничения из-за коронавируса

В Бурятии ужесточили ограничения из-за коронавируса - РИА Новости, 11.06.2021

В Бурятии ужесточили ограничения из-за коронавируса

Бурятия с 12 июня приостанавливает работу фудкортов в торговых центрах, аттракционов, кинотеатров и театров, очный прием в МФЦ и отделах ЗАГС, сообщает... РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T11:38

2021-06-11T11:38

2021-06-11T11:38

распространение коронавируса

коронавирус в россии

республика бурятия

здоровье - общество

общество

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КРАСНОЯРСК, 11 июн - РИА Новости. Бурятия с 12 июня приостанавливает работу фудкортов в торговых центрах, аттракционов, кинотеатров и театров, очный прием в МФЦ и отделах ЗАГС, сообщает пресс-служба регионального правительства.По информации правительства, сегодня у 81% пациентов в стационарах тяжелая форма заболевания – пневмония. Из 105 пациентов, находящихся в реанимации, 44 человека моложе 65 лет."Для максимального разобщения населения режим работы торгово-развлекательных центров ограничен до 20 часов. С завтрашнего дня до 1 июля приостановлена работа фудкортов внутри торговых центров, за исключением обслуживания на вынос без посещения граждан. Также до 1 июля прекращена работа детских развлекательных зон и центров как внутри торговых центров, так и в отдельных зданиях. Ограничения распространяются и на аттракционы в парках. С завтрашнего дня и до 1 июля приостановлена работа кинотеатров и театров. Очный прием заявлений граждан приостановлен в многофункциональном центре и отделах ЗАГС до 1 июля. Закрываются с 1 июля все летние лагеря дневного пребывания", - говорится в сообщении.В ведомстве отметили, что в республике ужесточен контроль масочного режима – в торговые центры, предприятия общепита, общественный транспорт исключен доступ без масок.

республика бурятия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, республика бурятия, здоровье - общество, общество