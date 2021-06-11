https://ria.ru/20210611/koronavirus-1736590787.html
В Бурятии ужесточили ограничения из-за коронавируса
В Бурятии ужесточили ограничения из-за коронавируса - РИА Новости, 11.06.2021
В Бурятии ужесточили ограничения из-за коронавируса
Бурятия с 12 июня приостанавливает работу фудкортов в торговых центрах, аттракционов, кинотеатров и театров, очный прием в МФЦ и отделах ЗАГС, сообщает... РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T11:38
2021-06-11T11:38
2021-06-11T11:38
распространение коронавируса
коронавирус в россии
республика бурятия
здоровье - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/07/1587963594_0:218:3072:1946_1920x0_80_0_0_c0ba737aaf58d480784f2651fb63b66d.jpg
КРАСНОЯРСК, 11 июн - РИА Новости. Бурятия с 12 июня приостанавливает работу фудкортов в торговых центрах, аттракционов, кинотеатров и театров, очный прием в МФЦ и отделах ЗАГС, сообщает пресс-служба регионального правительства.По информации правительства, сегодня у 81% пациентов в стационарах тяжелая форма заболевания – пневмония. Из 105 пациентов, находящихся в реанимации, 44 человека моложе 65 лет."Для максимального разобщения населения режим работы торгово-развлекательных центров ограничен до 20 часов. С завтрашнего дня до 1 июля приостановлена работа фудкортов внутри торговых центров, за исключением обслуживания на вынос без посещения граждан. Также до 1 июля прекращена работа детских развлекательных зон и центров как внутри торговых центров, так и в отдельных зданиях. Ограничения распространяются и на аттракционы в парках. С завтрашнего дня и до 1 июля приостановлена работа кинотеатров и театров. Очный прием заявлений граждан приостановлен в многофункциональном центре и отделах ЗАГС до 1 июля. Закрываются с 1 июля все летние лагеря дневного пребывания", - говорится в сообщении.В ведомстве отметили, что в республике ужесточен контроль масочного режима – в торговые центры, предприятия общепита, общественный транспорт исключен доступ без масок.
республика бурятия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/07/1587963594_0:102:2449:1939_1920x0_80_0_0_dc688b4cc6f0a40c73be2b3508cc930c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, республика бурятия, здоровье - общество, общество
В Бурятии ужесточили ограничения из-за коронавируса
Власти Бурятии приостанавливают работу фудкортов в ТЦ, аттракционов и театров из-за COVID-19
КРАСНОЯРСК, 11 июн - РИА Новости. Бурятия
с 12 июня приостанавливает работу фудкортов в торговых центрах, аттракционов, кинотеатров и театров, очный прием в МФЦ и отделах ЗАГС, сообщает пресс-служба регионального правительства.
По информации правительства, сегодня у 81% пациентов в стационарах тяжелая форма заболевания – пневмония. Из 105 пациентов, находящихся в реанимации, 44 человека моложе 65 лет.
"Для максимального разобщения населения режим работы торгово-развлекательных центров ограничен до 20 часов. С завтрашнего дня до 1 июля приостановлена работа фудкортов внутри торговых центров, за исключением обслуживания на вынос без посещения граждан. Также до 1 июля прекращена работа детских развлекательных зон и центров как внутри торговых центров, так и в отдельных зданиях. Ограничения распространяются и на аттракционы в парках. С завтрашнего дня и до 1 июля приостановлена работа кинотеатров и театров. Очный прием заявлений граждан приостановлен в многофункциональном центре и отделах ЗАГС до 1 июля. Закрываются с 1 июля все летние лагеря дневного пребывания", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что в республике ужесточен контроль масочного режима – в торговые центры, предприятия общепита, общественный транспорт исключен доступ без масок.