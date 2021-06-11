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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210611/koronavirus-1736590787.html
В Бурятии ужесточили ограничения из-за коронавируса
В Бурятии ужесточили ограничения из-за коронавируса - РИА Новости, 11.06.2021
В Бурятии ужесточили ограничения из-за коронавируса
Бурятия с 12 июня приостанавливает работу фудкортов в торговых центрах, аттракционов, кинотеатров и театров, очный прием в МФЦ и отделах ЗАГС, сообщает... РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T11:38
2021-06-11T11:38
распространение коронавируса
коронавирус в россии
республика бурятия
здоровье - общество
общество
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КРАСНОЯРСК, 11 июн - РИА Новости. Бурятия с 12 июня приостанавливает работу фудкортов в торговых центрах, аттракционов, кинотеатров и театров, очный прием в МФЦ и отделах ЗАГС, сообщает пресс-служба регионального правительства.По информации правительства, сегодня у 81% пациентов в стационарах тяжелая форма заболевания – пневмония. Из 105 пациентов, находящихся в реанимации, 44 человека моложе 65 лет."Для максимального разобщения населения режим работы торгово-развлекательных центров ограничен до 20 часов. С завтрашнего дня до 1 июля приостановлена работа фудкортов внутри торговых центров, за исключением обслуживания на вынос без посещения граждан. Также до 1 июля прекращена работа детских развлекательных зон и центров как внутри торговых центров, так и в отдельных зданиях. Ограничения распространяются и на аттракционы в парках. С завтрашнего дня и до 1 июля приостановлена работа кинотеатров и театров. Очный прием заявлений граждан приостановлен в многофункциональном центре и отделах ЗАГС до 1 июля. Закрываются с 1 июля все летние лагеря дневного пребывания", - говорится в сообщении.В ведомстве отметили, что в республике ужесточен контроль масочного режима – в торговые центры, предприятия общепита, общественный транспорт исключен доступ без масок.
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коронавирус в россии, республика бурятия, здоровье - общество, общество
В Бурятии ужесточили ограничения из-за коронавируса
11:38 11.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМашины скорой помощи
Машины скорой помощи - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Власти Бурятии приостанавливают работу фудкортов в ТЦ, аттракционов и театров из-за COVID-19

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КРАСНОЯРСК, 11 июн - РИА Новости. Бурятия с 12 июня приостанавливает работу фудкортов в торговых центрах, аттракционов, кинотеатров и театров, очный прием в МФЦ и отделах ЗАГС, сообщает пресс-служба регионального правительства.
По информации правительства, сегодня у 81% пациентов в стационарах тяжелая форма заболевания – пневмония. Из 105 пациентов, находящихся в реанимации, 44 человека моложе 65 лет.
"Для максимального разобщения населения режим работы торгово-развлекательных центров ограничен до 20 часов. С завтрашнего дня до 1 июля приостановлена работа фудкортов внутри торговых центров, за исключением обслуживания на вынос без посещения граждан. Также до 1 июля прекращена работа детских развлекательных зон и центров как внутри торговых центров, так и в отдельных зданиях. Ограничения распространяются и на аттракционы в парках. С завтрашнего дня и до 1 июля приостановлена работа кинотеатров и театров. Очный прием заявлений граждан приостановлен в многофункциональном центре и отделах ЗАГС до 1 июля. Закрываются с 1 июля все летние лагеря дневного пребывания", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что в республике ужесточен контроль масочного режима – в торговые центры, предприятия общепита, общественный транспорт исключен доступ без масок.
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииРеспублика БурятияЗдоровье - ОбществоОбщество
 
 
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