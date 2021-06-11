Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210611/koronavirus-1736585919.html
Минздрав оценил возможность корректировки лечения при индийском штамме
Минздрав оценил возможность корректировки лечения при индийском штамме - РИА Новости, 11.06.2021
Минздрав оценил возможность корректировки лечения при индийском штамме
Схемы терапии при индийском штамме коронавируса не отличаются от изначального варианта, но универсального средства пока еще нет, заявил министр здравоохранения... РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T11:21
2021-06-11T11:21
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
михаил мурашко
здоровье - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/11/1584977422_0:145:3074:1874_1920x0_80_0_0_4fc927c3977d39850ca88b5742df76d9.jpg
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Схемы терапии при индийском штамме коронавируса не отличаются от изначального варианта, но универсального средства пока еще нет, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Схемы терапии все такие же, особенности сейчас наблюдаем. Пока по-прежнему какой-то кардинальной специфической терапии в лечении коронавируса, универсальной нет", - сказал Мурашко журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.Схемы лечения индийского штамма коронавируса могут потребовать некоторых корректировок, заявил он."Схемы лечения индийского штамма могут потребовать корректировки, в том числе, в связи с более высокой скоростью распространения", - сказал Мурашко.
https://ria.ru/20210531/koronavirus-1734869929.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/11/1584977422_295:0:3026:2048_1920x0_80_0_0_e910872df287809c5e95acf5122125f6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, михаил мурашко, здоровье - общество, общество
Минздрав оценил возможность корректировки лечения при индийском штамме
11:21 11.06.2021
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк

Глава Минздрава Мурашко допустил корректировку схемы терапии при индийском штамме коронавируса

Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Схемы терапии при индийском штамме коронавируса не отличаются от изначального варианта, но универсального средства пока еще нет, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Схемы терапии все такие же, особенности сейчас наблюдаем. Пока по-прежнему какой-то кардинальной специфической терапии в лечении коронавируса, универсальной нет", - сказал Мурашко журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.
Схемы лечения индийского штамма коронавируса могут потребовать некоторых корректировок, заявил он.
"Схемы лечения индийского штамма могут потребовать корректировки, в том числе, в связи с более высокой скоростью распространения", - сказал Мурашко.
Коронавирус SARS-CoV-2 под электронным микроскопом - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
31 мая, 09:44Распространение коронавируса
Ученый заявил о более серьезной пандемии из-за индийского штамма
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыМихаил МурашкоЗдоровье - ОбществоОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:27В Ростуризме подтвердили, что в Анталью поедет делегация от нашей страны
17:27Суд завершил банкротство основателя "Связного" Ноготкова
17:22Путин обсудит с Совбезом обеспечение безопасности на выборах в Госдуму
17:16Xiaomi откажется от порта зарядки смартфонов
17:13Тихановская призвала Германию к новым санкциям против Белоруссии
17:11Северный флот провел в Баренцевом море учения по защите морских рубежей
17:10В Москве не будут усиливать ограничения по COVID-19, сообщил Собянин
17:06Около половины москвичей получили иммунитет от COVID-19, заявил Собянин
17:06Собянин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в Москве
17:03В Воронеже экс-директор детдома получил срок за избиение воспитанников
16:59В России ограничили продажу сложных финансовых продуктов
16:54Фестиваль "Нашествие" перенесли на 2022 год
16:53Сенатор предложил разрешить суррогатное материнство смешанным парам
16:53Путин подписал закон о штрафах за нарушения при маркировке лекарств
16:50В квартиру жительницы Саратова заползли две змеи
16:46Генсек НАТО подтвердил готовность к сотрудничеству с Россией
16:45У места проведения саммита G7 задержали семь человек
16:44ВЦИОМ выяснил, какие регионы России советуют посетить иностранцам
16:44Киселев получил знак отличия "За заслуги перед Москвой"
16:40Украину можно вернуть только силой, заявил Сурков
Лента новостейМолния