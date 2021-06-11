https://ria.ru/20210611/koronavirus-1736585919.html

Минздрав оценил возможность корректировки лечения при индийском штамме

Минздрав оценил возможность корректировки лечения при индийском штамме - РИА Новости, 11.06.2021

Минздрав оценил возможность корректировки лечения при индийском штамме

Схемы терапии при индийском штамме коронавируса не отличаются от изначального варианта, но универсального средства пока еще нет, заявил министр здравоохранения... РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T11:21

2021-06-11T11:21

2021-06-11T11:21

распространение коронавируса

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здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Схемы терапии при индийском штамме коронавируса не отличаются от изначального варианта, но универсального средства пока еще нет, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Схемы терапии все такие же, особенности сейчас наблюдаем. Пока по-прежнему какой-то кардинальной специфической терапии в лечении коронавируса, универсальной нет", - сказал Мурашко журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.Схемы лечения индийского штамма коронавируса могут потребовать некоторых корректировок, заявил он."Схемы лечения индийского штамма могут потребовать корректировки, в том числе, в связи с более высокой скоростью распространения", - сказал Мурашко.

https://ria.ru/20210531/koronavirus-1734869929.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, михаил мурашко, здоровье - общество, общество