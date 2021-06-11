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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210611/koronavirus-1736584874.html
Названы регионы с наименьшим приростом по коронавирусу
Названы регионы с наименьшим приростом по коронавирусу - РИА Новости, 11.06.2021
Названы регионы с наименьшим приростом по коронавирусу
За сутки не зафиксировано прироста заболевших коронавирусом в Чукотском автономном округе, наименьший прирост в Туве - 0,04%, сообщили журналистам в оперативном РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T11:17
2021-06-11T11:19
распространение коронавируса
коронавирус в россии
чукотский автономный округ
здоровье - общество
республика адыгея
республика тыва
общество
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. За сутки не зафиксировано прироста заболевших коронавирусом в Чукотском автономном округе, наименьший прирост в Туве - 0,04%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чукотский автономный округ 0%, 2. Республика Тыва 0,04%, 3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Карачаево-Черкесская Республика Республика Адыгея, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Северная Осетия-Алания 0,05%", - говорится в сообщении.
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коронавирус в россии, чукотский автономный округ, здоровье - общество, республика адыгея, республика тыва, общество
Названы регионы с наименьшим приростом по коронавирусу
11:17 11.06.2021 (обновлено: 11:19 11.06.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в Московском клиническом центре инфекционных болезней (МКЦИБ) "Вороновское"
Медицинские работники в Московском клиническом центре инфекционных болезней (МКЦИБ) Вороновское - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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На Чукотке за сутки не зафиксировали прироста заболевших COVID-19

Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. За сутки не зафиксировано прироста заболевших коронавирусом в Чукотском автономном округе, наименьший прирост в Туве - 0,04%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чукотский автономный округ 0%, 2. Республика Тыва 0,04%, 3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Карачаево-Черкесская Республика Республика Адыгея, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Северная Осетия-Алания 0,05%", - говорится в сообщении.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииЧукотский автономный округЗдоровье - ОбществоРеспублика АдыгеяРеспублика ТываОбщество
 
 
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