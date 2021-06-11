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Названы регионы с наименьшим приростом по коронавирусу

Названы регионы с наименьшим приростом по коронавирусу - РИА Новости, 11.06.2021

Названы регионы с наименьшим приростом по коронавирусу

За сутки не зафиксировано прироста заболевших коронавирусом в Чукотском автономном округе, наименьший прирост в Туве - 0,04%, сообщили журналистам в оперативном РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T11:17

2021-06-11T11:17

2021-06-11T11:19

распространение коронавируса

коронавирус в россии

чукотский автономный округ

здоровье - общество

республика адыгея

республика тыва

общество

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. За сутки не зафиксировано прироста заболевших коронавирусом в Чукотском автономном округе, наименьший прирост в Туве - 0,04%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чукотский автономный округ 0%, 2. Республика Тыва 0,04%, 3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Карачаево-Черкесская Республика Республика Адыгея, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Северная Осетия-Алания 0,05%", - говорится в сообщении.

чукотский автономный округ

республика адыгея

республика тыва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, чукотский автономный округ, здоровье - общество, республика адыгея, республика тыва, общество