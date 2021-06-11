Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210611/koronavirus-1736565432.html
На Камчатке приостановили плановую госпитализацию пациентов
На Камчатке приостановили плановую госпитализацию пациентов - РИА Новости, 11.06.2021
На Камчатке приостановили плановую госпитализацию пациентов
В Петропавловске-Камчатском и Елизовском районе Камчатского края приостановлена плановая госпитализация по четырём направлениям: хирургии, травматологии,... РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T08:30
2021-06-11T08:30
распространение коронавируса
коронавирус в россии
здоровье - общество
камчатский край
петропавловск-камчатский
елизовский район
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729071569_0:91:3166:1872_1920x0_80_0_0_716c5b692e1ef4d3aafa393aa9f7d25e.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 июн - РИА Новости. В Петропавловске-Камчатском и Елизовском районе Камчатского края приостановлена плановая госпитализация по четырём направлениям: хирургии, травматологии, неврологии, терапии, говорится в сообщении краевого правительства."Решение о возобновлении плановых госпитализаций в лечебные учреждения краевой столицы и Елизовского района будет приниматься после улучшения и стабилизации эпидемиологической ситуации в части распространения новой коронавирусной инфекции", – приводятся слова заместителя министра здравоохранения Камчатского края Лелы Капанадзе.В региональном правительстве добавили, что плановая медицинская помощь по остальным направлениям, в том числе госпитализация в отделения офтальмологии, челюстно-лицевой хирургии, урологии, гинекологии, эндокринологии, гемодиализа, гастроэнтерологии, и другие отделения идет в плановом порядке.Отмечается, что сейчас на полуострове действуют пять моногоспиталей. Одиннадцатого июня в "ковидных" отделениях на лечении находятся 282 пациента. В последние несколько дней зафиксирован рост заболеваемости – ежедневно с диагнозом COVID-19 госпитализируются по 30-40 человек.
https://ria.ru/20210611/onemenie-1736561431.html
https://ria.ru/20210610/koronavirus-1736488545.html
камчатский край
петропавловск-камчатский
елизовский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729071569_435:0:3166:2048_1920x0_80_0_0_20bf2c5523fba29cbc1697e3454eb427.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, здоровье - общество, камчатский край, петропавловск-камчатский, елизовский район, общество
На Камчатке приостановили плановую госпитализацию пациентов
08:30 11.06.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в палате Московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское"
Медицинские работники в палате Московского клинического центра инфекционных болезней Вороновское - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк

На Камчатке из-за COVID-19 начали приостанавливать плановую госпитализацию

Читать ria.ru в
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 июн - РИА Новости. В Петропавловске-Камчатском и Елизовском районе Камчатского края приостановлена плановая госпитализация по четырём направлениям: хирургии, травматологии, неврологии, терапии, говорится в сообщении краевого правительства.
"Решение о возобновлении плановых госпитализаций в лечебные учреждения краевой столицы и Елизовского района будет приниматься после улучшения и стабилизации эпидемиологической ситуации в части распространения новой коронавирусной инфекции", – приводятся слова заместителя министра здравоохранения Камчатского края Лелы Капанадзе.
Медицинский работник во временном госпитале COVID-19 на ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
06:56Распространение коронавируса
Эпидемиолог рассказала о редком симптоме у переболевших коронавирусом
В региональном правительстве добавили, что плановая медицинская помощь по остальным направлениям, в том числе госпитализация в отделения офтальмологии, челюстно-лицевой хирургии, урологии, гинекологии, эндокринологии, гемодиализа, гастроэнтерологии, и другие отделения идет в плановом порядке.
Отмечается, что сейчас на полуострове действуют пять моногоспиталей. Одиннадцатого июня в "ковидных" отделениях на лечении находятся 282 пациента. В последние несколько дней зафиксирован рост заболеваемости – ежедневно с диагнозом COVID-19 госпитализируются по 30-40 человек.
Медбрат готовит шприцы с вакцинами Pfizer / Biontech во время вакцинации в Бельгии - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
Вчера, 16:17Распространение коронавируса
ВОЗ предупредила о распространении опасного штамма коронавируса в Европе
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииЗдоровье - ОбществоКамчатский крайПетропавловск-КамчатскийЕлизовский районОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:27В Ростуризме подтвердили, что в Анталью поедет делегация от нашей страны
17:27Суд завершил банкротство основателя "Связного" Ноготкова
17:22Путин обсудит с Совбезом обеспечение безопасности на выборах в Госдуму
17:16Xiaomi откажется от порта зарядки смартфонов
17:13Тихановская призвала Германию к новым санкциям против Белоруссии
17:11Северный флот провел в Баренцевом море учения по защите морских рубежей
17:10В Москве не будут усиливать ограничения по COVID-19, сообщил Собянин
17:06Около половины москвичей получили иммунитет от COVID-19, заявил Собянин
17:06Собянин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в Москве
17:03В Воронеже экс-директор детдома получил срок за избиение воспитанников
16:59В России ограничили продажу сложных финансовых продуктов
16:54Фестиваль "Нашествие" перенесли на 2022 год
16:53Сенатор предложил разрешить суррогатное материнство смешанным парам
16:53Путин подписал закон о штрафах за нарушения при маркировке лекарств
16:50В квартиру жительницы Саратова заползли две змеи
16:46Генсек НАТО подтвердил готовность к сотрудничеству с Россией
16:45У места проведения саммита G7 задержали семь человек
16:44ВЦИОМ выяснил, какие регионы России советуют посетить иностранцам
16:44Киселев получил знак отличия "За заслуги перед Москвой"
16:40Украину можно вернуть только силой, заявил Сурков
Лента новостейМолния