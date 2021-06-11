https://ria.ru/20210611/koronavirus-1736565432.html

На Камчатке приостановили плановую госпитализацию пациентов

На Камчатке приостановили плановую госпитализацию пациентов - РИА Новости, 11.06.2021

На Камчатке приостановили плановую госпитализацию пациентов

В Петропавловске-Камчатском и Елизовском районе Камчатского края приостановлена плановая госпитализация по четырём направлениям: хирургии, травматологии,... РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T08:30

2021-06-11T08:30

2021-06-11T08:30

распространение коронавируса

коронавирус в россии

здоровье - общество

камчатский край

петропавловск-камчатский

елизовский район

общество

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 июн - РИА Новости. В Петропавловске-Камчатском и Елизовском районе Камчатского края приостановлена плановая госпитализация по четырём направлениям: хирургии, травматологии, неврологии, терапии, говорится в сообщении краевого правительства."Решение о возобновлении плановых госпитализаций в лечебные учреждения краевой столицы и Елизовского района будет приниматься после улучшения и стабилизации эпидемиологической ситуации в части распространения новой коронавирусной инфекции", – приводятся слова заместителя министра здравоохранения Камчатского края Лелы Капанадзе.В региональном правительстве добавили, что плановая медицинская помощь по остальным направлениям, в том числе госпитализация в отделения офтальмологии, челюстно-лицевой хирургии, урологии, гинекологии, эндокринологии, гемодиализа, гастроэнтерологии, и другие отделения идет в плановом порядке.Отмечается, что сейчас на полуострове действуют пять моногоспиталей. Одиннадцатого июня в "ковидных" отделениях на лечении находятся 282 пациента. В последние несколько дней зафиксирован рост заболеваемости – ежедневно с диагнозом COVID-19 госпитализируются по 30-40 человек.

https://ria.ru/20210611/onemenie-1736561431.html

https://ria.ru/20210610/koronavirus-1736488545.html

камчатский край

петропавловск-камчатский

елизовский район

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коронавирус в россии, здоровье - общество, камчатский край, петропавловск-камчатский, елизовский район, общество