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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210611/koronavirus-1736558740.html
Эпидемиолог рассказала об ухудшении слуха у переболевших COVID-19
Эпидемиолог рассказала об ухудшении слуха у переболевших COVID-19 - РИА Новости, 11.06.2021
Эпидемиолог рассказала об ухудшении слуха у переболевших COVID-19
У 18-23% пациентов с коронавирусом встречается заложенность ушей, которая приводит к снижению слуха, симптом можно вылечить, заявила РИА Новости заместитель... РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T03:43
2021-06-11T03:43
распространение коронавируса
наталья пшеничная
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. У 18-23% пациентов с коронавирусом встречается заложенность ушей, которая приводит к снижению слуха, симптом можно вылечить, заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.Она отметила, что остаточные проявления данного симптома могут отмечаться и в 1,5-2% случаев при постковидном синдроме, то есть наблюдаться еще на протяжении нескольких недель уже после выздоровления.По словам Пшеничной, в единичных случаях после COVID-19 отмечается острая нейросенсорная потеря слуха. Точная причина заболевания до сих пор неизвестна, но считается, что триггером этого процесса может быть вирусная инфекция, в том числе и COVID-19, пояснила она."Предполагается, что гипоксия слухового центра в случае тяжелого течения заболевания, а также применение некоторых лекарственных препаратов может способствовать развитию этого состояния. Эту патологию можно легко пропустить, если пациент длительное время находится в реанимационном отделении",- уточнила Пшеничная.
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наталья пшеничная, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, общество
Эпидемиолог рассказала об ухудшении слуха у переболевших COVID-19
03:43 11.06.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМосковский клинический центр инфекционных болезней "Вороновское"
Московский клинический центр инфекционных болезней Вороновское - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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Эпидемиолог Наталья Пшеничная рассказала об ухудшении слуха у 18-23% переболевших COVID-19

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. У 18-23% пациентов с коронавирусом встречается заложенность ушей, которая приводит к снижению слуха, симптом можно вылечить, заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

"Заложенность ушей, которая приводит к снижению слуха, при COVID-19 встречается, в среднем у 18-23% пациентов. Симптом этот обратимый и неспецифический",- сказала Пшеничная.

Она отметила, что остаточные проявления данного симптома могут отмечаться и в 1,5-2% случаев при постковидном синдроме, то есть наблюдаться еще на протяжении нескольких недель уже после выздоровления.
По словам Пшеничной, в единичных случаях после COVID-19 отмечается острая нейросенсорная потеря слуха. Точная причина заболевания до сих пор неизвестна, но считается, что триггером этого процесса может быть вирусная инфекция, в том числе и COVID-19, пояснила она.
"Предполагается, что гипоксия слухового центра в случае тяжелого течения заболевания, а также применение некоторых лекарственных препаратов может способствовать развитию этого состояния. Эту патологию можно легко пропустить, если пациент длительное время находится в реанимационном отделении",- уточнила Пшеничная.
Денис Проценко - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
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Распространение коронавирусаНаталья ПшеничнаяКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровьеФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МоскваОбщество
 
 
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