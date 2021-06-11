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СМИ: Путин и Байден не планируют проводить совместную конференцию
СМИ: Путин и Байден не планируют проводить совместную конференцию - РИА Новости, 11.06.2021
СМИ: Путин и Байден не планируют проводить совместную конференцию
Президенты США Джо Байден и Владимир Путин по итогам предстоящего на следующей неделе саммита в Женеве не намерены проводить совместную пресс-конференцию,... РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T16:29
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джо байден
владимир путин
женева (город)
в мире
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ВАШИНГТОН, 11 июн – РИА Новости. Президенты США Джо Байден и Владимир Путин по итогам предстоящего на следующей неделе саммита в Женеве не намерены проводить совместную пресс-конференцию, передает в пятницу телеканал CNN со ссылкой на знакомые с решением источники в американской администрации."На текущий момент не ожидается, что президент Байден и российский президент Путин проведут совместную пресс-конференцию по итогам их важного саммита в Женеве на следующей неделе", - сообщил телеканал.Причины такого решения не называются.Отмечается, что программа предстоящего мероприятия еще окончательно не сформирована и может подлежать корректировке. "Однако чиновники, участвующие в подготовке саммита, заявили, что, по состоянию на пятницу, никакой совместной пресс-конференции не ожидается", - указано в сообщении CNN.
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джо байден, владимир путин, женева (город), в мире
СМИ: Путин и Байден не планируют проводить совместную конференцию
16:29 11.06.2021 (обновлено: 16:35 11.06.2021)
 
© REUTERS / Denis BalibouseВилла Ла Гранж в Женеве, Швейцария
Вилла Ла Гранж в Женеве, Швейцария - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
© REUTERS / Denis Balibouse

СNN: Путин и Байден не планируют проводить совместную конференцию после встречи в Женеве

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ВАШИНГТОН, 11 июн – РИА Новости. Президенты США Джо Байден и Владимир Путин по итогам предстоящего на следующей неделе саммита в Женеве не намерены проводить совместную пресс-конференцию, передает в пятницу телеканал CNN со ссылкой на знакомые с решением источники в американской администрации.
"На текущий момент не ожидается, что президент Байден и российский президент Путин проведут совместную пресс-конференцию по итогам их важного саммита в Женеве на следующей неделе", - сообщил телеканал.
Причины такого решения не называются.
Отмечается, что программа предстоящего мероприятия еще окончательно не сформирована и может подлежать корректировке. "Однако чиновники, участвующие в подготовке саммита, заявили, что, по состоянию на пятницу, никакой совместной пресс-конференции не ожидается", - указано в сообщении CNN.
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