https://ria.ru/20210611/konferentsiya-1736651464.html
СМИ: Путин и Байден не планируют проводить совместную конференцию
СМИ: Путин и Байден не планируют проводить совместную конференцию - РИА Новости, 11.06.2021
СМИ: Путин и Байден не планируют проводить совместную конференцию
Президенты США Джо Байден и Владимир Путин по итогам предстоящего на следующей неделе саммита в Женеве не намерены проводить совместную пресс-конференцию,... РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T16:29
2021-06-11T16:29
2021-06-11T16:35
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ВАШИНГТОН, 11 июн – РИА Новости. Президенты США Джо Байден и Владимир Путин по итогам предстоящего на следующей неделе саммита в Женеве не намерены проводить совместную пресс-конференцию, передает в пятницу телеканал CNN со ссылкой на знакомые с решением источники в американской администрации."На текущий момент не ожидается, что президент Байден и российский президент Путин проведут совместную пресс-конференцию по итогам их важного саммита в Женеве на следующей неделе", - сообщил телеканал.Причины такого решения не называются.Отмечается, что программа предстоящего мероприятия еще окончательно не сформирована и может подлежать корректировке. "Однако чиновники, участвующие в подготовке саммита, заявили, что, по состоянию на пятницу, никакой совместной пресс-конференции не ожидается", - указано в сообщении CNN.
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джо байден, владимир путин, женева (город), в мире
СМИ: Путин и Байден не планируют проводить совместную конференцию
16:29 11.06.2021 (обновлено: 16:35 11.06.2021)
СNN: Путин и Байден не планируют проводить совместную конференцию после встречи в Женеве
ВАШИНГТОН, 11 июн – РИА Новости.
Президенты США Джо Байден
и Владимир Путин
по итогам предстоящего на следующей неделе саммита в Женеве не намерены проводить совместную пресс-конференцию, передает в пятницу телеканал CNN
со ссылкой на знакомые с решением источники в американской администрации.
"На текущий момент не ожидается, что президент Байден и российский президент Путин проведут совместную пресс-конференцию по итогам их важного саммита в Женеве на следующей неделе", - сообщил телеканал.
Причины такого решения не называются.
Отмечается, что программа предстоящего мероприятия еще окончательно не сформирована и может подлежать корректировке. "Однако чиновники, участвующие в подготовке саммита, заявили, что, по состоянию на пятницу, никакой совместной пресс-конференции не ожидается", - указано в сообщении CNN.