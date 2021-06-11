https://ria.ru/20210611/kiselev-1736653715.html

Киселев получил знак отличия "За заслуги перед Москвой"

Киселев получил знак отличия "За заслуги перед Москвой" - РИА Новости, 11.06.2021

Киселев получил знак отличия "За заслуги перед Москвой"

Генеральный директор Международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрий Киселев удостоен знака отличия "За заслуги перед Москвой" за многолетнюю... РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T16:44

2021-06-11T16:44

2021-06-11T17:13

россия

дмитрий киселев

сергей собянин

москва

московский метрополитен

общество

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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Генеральный директор Международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрий Киселев удостоен знака отличия "За заслуги перед Москвой" за многолетнюю плодотворную деятельность на благо города Москвы и москвичей, большой вклад в работу по освещению общественно-политической жизни города и создание актуальных журналистских материалов.Госнаграды и награды города Москвы в канун Дня России вручил заслуженным москвичам мэр Москвы Сергей Собянин."С наступающим Днем России, самым главным праздником нашей великой страны. Великой, потому что у нее великая многовековая история, огромная территория, природное богатство, научные достижения, технологии, но самое главное богатство — это люди, это вы, те, кто находится в этом зале, тех, кого вы представляете, ваши коллеги, друзья — это все мы", — заявил Собянин на церемонии награждения.Мэр подчеркнул, что Москва — это мировой город, который сочетает в себе высочайшую мировую культуру, мировые достижения науки, промышленности, искусства."Это город, который задает тренды, — не только для нашей страны, но и для всего мира. Это наша столица, в которой находится правительство Российской Федерации, парламент, президент нашей страны. Мы, конечно, должны соответствовать тому статусу, который есть у нашего города", — отметил мэр.Также Собянин добавил, что самое главное — это то, что "мы вместе с вами должны создавать такой город, который был бы любим нами самими, который был бы действительно притягательным для москвичей, комфортным для их жизни. Действительно лучшим городом на земле".Благодарности президента Российской Федерации получили Андрей Кичигин, заместитель начальника метрополитена — начальник Службы безопасности ГУП Москвы "Московский метрополитен"; Павел Ковалев, заместитель начальника метрополитена по управлению персоналом ГУП Москвы "Московский метрополитен".Заслуги группы москвичей были отмечены также Почетной грамотой правительства Москвы, почетным знаком "Заслуженный учитель города Москвы", почетными званиями: "Почетный работник образования города Москвы", "Почетный работник культуры города Москвы", "Почетный деятель искусств города Москвы", "Почетный строитель города Москвы", "Почетный работник транспорта и связи города Москвы" и "Почетный деятель науки и техники города Москвы".

https://ria.ru/20210226/oskorblenie-1599167842.html

https://ria.ru/20200911/kiselev-1577117467.html

россия

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россия, дмитрий киселев, сергей собянин, москва, московский метрополитен, общество