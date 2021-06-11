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Кардиолог рассказал, что ощущают пациенты на грани инфаркта
Кардиолог рассказал, что ощущают пациенты на грани инфаркта - РИА Новости, 11.06.2021
Кардиолог рассказал, что ощущают пациенты на грани инфаркта
Кардиолог Владимир Глаголев в беседе с порталом "Доктор Питер" рассказал, какую боль испытывают пациенты при инфаркте миокарда. РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T07:03
2021-06-11T09:22
владимир глаголев
инфаркты
здоровье
общество
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Кардиолог Владимир Глаголев в беседе с порталом "Доктор Питер" рассказал, какую боль испытывают пациенты при инфаркте миокарда.Медик подчеркнул, что инфаркт миокарда не всегда сопровождается болью и примерно в 30 процентах случаев может не давать каких-либо ощущений в грудной клетке.Кардиолог уточнил, что боль в груди не всегда связана с возможным инфарктом, а может быть вызвана заболеваниями позвоночника, пищевода, аорты, плевры, легких. Поэтому медик посоветовал в таких случаях обязательно обращаться к врачу, чтобы уточнить причину дискомфорта.Для снижения риска инфаркта кардиолог посоветовал соблюдать здоровый образ жизни, отказаться от курения, следить за показателями артериального давления, уровнем сахара и холестерина крови, а также проходить профилактические осмотры.
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владимир глаголев, инфаркты, здоровье, общество
Кардиолог рассказал, что ощущают пациенты на грани инфаркта
07:03 11.06.2021 (обновлено: 09:22 11.06.2021)
 
© Depositphotos / stevanovicigorБольное сердце
Больное сердце - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
© Depositphotos / stevanovicigor

Кардиолог Глаголев рассказал, что ощущают пациенты на грани инфаркта

Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Кардиолог Владимир Глаголев в беседе с порталом "Доктор Питер" рассказал, какую боль испытывают пациенты при инфаркте миокарда.
Медик подчеркнул, что инфаркт миокарда не всегда сопровождается болью и примерно в 30 процентах случаев может не давать каких-либо ощущений в грудной клетке.
"Более того, известны случаи, когда пациенты с инфарктом жаловались на боль в руке, шее, зубах, животе, ухе или пояснице", — рассказал Глаголев.
Кардиолог уточнил, что боль в груди не всегда связана с возможным инфарктом, а может быть вызвана заболеваниями позвоночника, пищевода, аорты, плевры, легких. Поэтому медик посоветовал в таких случаях обязательно обращаться к врачу, чтобы уточнить причину дискомфорта.
"Если мы говорим именно об инфаркте миокарда, то есть ряд отличительных признаков, которые также надо знать. При инфаркте миокарда боли в груди могут сопровождаться одышкой, холодным потом, иногда ощущением страха смерти и даже возможны потери сознания", — объяснил Глаголев.
Для снижения риска инфаркта кардиолог посоветовал соблюдать здоровый образ жизни, отказаться от курения, следить за показателями артериального давления, уровнем сахара и холестерина крови, а также проходить профилактические осмотры.
Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
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Доктор Мясников назвал простой способ снизить риски инфаркта и инсульта
 
Владимир ГлаголевинфарктыЗдоровьеОбщество
 
 
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