https://ria.ru/20210611/infarkt-1736561553.html

Кардиолог рассказал, что ощущают пациенты на грани инфаркта

Кардиолог рассказал, что ощущают пациенты на грани инфаркта - РИА Новости, 11.06.2021

Кардиолог рассказал, что ощущают пациенты на грани инфаркта

Кардиолог Владимир Глаголев в беседе с порталом "Доктор Питер" рассказал, какую боль испытывают пациенты при инфаркте миокарда. РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T07:03

2021-06-11T07:03

2021-06-11T09:22

владимир глаголев

инфаркты

здоровье

общество

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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Кардиолог Владимир Глаголев в беседе с порталом "Доктор Питер" рассказал, какую боль испытывают пациенты при инфаркте миокарда.Медик подчеркнул, что инфаркт миокарда не всегда сопровождается болью и примерно в 30 процентах случаев может не давать каких-либо ощущений в грудной клетке.Кардиолог уточнил, что боль в груди не всегда связана с возможным инфарктом, а может быть вызвана заболеваниями позвоночника, пищевода, аорты, плевры, легких. Поэтому медик посоветовал в таких случаях обязательно обращаться к врачу, чтобы уточнить причину дискомфорта.Для снижения риска инфаркта кардиолог посоветовал соблюдать здоровый образ жизни, отказаться от курения, следить за показателями артериального давления, уровнем сахара и холестерина крови, а также проходить профилактические осмотры.

https://rsport.ria.ru/20210531/doktor-1734969431.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир глаголев, инфаркты, здоровье, общество