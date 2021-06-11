https://ria.ru/20210611/immunitet-1736658026.html

Около половины москвичей получили иммунитет от COVID-19, заявил Собянин

Около половины москвичей получили иммунитет от COVID-19, заявил Собянин - РИА Новости, 11.06.2021

Около половины москвичей получили иммунитет от COVID-19, заявил Собянин

Около половины москвичей получили иммунитет от коронавируса, заявил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T17:06

2021-06-11T17:06

2021-06-11T17:14

сергей собянин

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

москва

общество

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Около половины москвичей получили иммунитет от коронавируса, заявил мэр столицы Сергей Собянин."Около половины москвичей уже получили свой иммунитет, либо переболев, либо сделав прививку. Но тем не менее мы видим, как агрессивно выступает COVID", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 1".

https://ria.ru/20210611/ogranicheniya-1736642870.html

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2021

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