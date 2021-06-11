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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210611/immunitet-1736658026.html
Около половины москвичей получили иммунитет от COVID-19, заявил Собянин
Около половины москвичей получили иммунитет от COVID-19, заявил Собянин - РИА Новости, 11.06.2021
Около половины москвичей получили иммунитет от COVID-19, заявил Собянин
Около половины москвичей получили иммунитет от коронавируса, заявил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T17:06
2021-06-11T17:14
сергей собянин
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
москва
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Около половины москвичей получили иммунитет от коронавируса, заявил мэр столицы Сергей Собянин."Около половины москвичей уже получили свой иммунитет, либо переболев, либо сделав прививку. Но тем не менее мы видим, как агрессивно выступает COVID", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 1".
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сергей собянин, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва, общество
Около половины москвичей получили иммунитет от COVID-19, заявил Собянин
17:06 11.06.2021 (обновлено: 17:14 11.06.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЖенщина в маске выходит из метро в Москве
Женщина в маске выходит из метро в Москве - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Собянин заявил, что около половины москвичей получили иммунитет от коронавируса

Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Около половины москвичей получили иммунитет от коронавируса, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
"Около половины москвичей уже получили свой иммунитет, либо переболев, либо сделав прививку. Но тем не менее мы видим, как агрессивно выступает COVID", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 1".
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Распространение коронавирусаСергей СобянинКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоМоскваОбщество
 
 
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