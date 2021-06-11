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Энн Хэтэуэй снимется в романтической комедии, пишут СМИ
Энн Хэтэуэй снимется в романтической комедии, пишут СМИ - РИА Новости, 11.06.2021
Энн Хэтэуэй снимется в романтической комедии, пишут СМИ
Американская актриса Энн Хэтэуэй снимется в романтической комедии Ребекки Миллер ("План Мэгги", "Частная жизнь Пиппы Ли") под названием "Она пришла ко мне"... РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T03:13
2021-06-11T03:13
2021-06-11T03:13
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Американская актриса Энн Хэтэуэй снимется в романтической комедии Ребекки Миллер ("План Мэгги", "Частная жизнь Пиппы Ли") под названием "Она пришла ко мне" ("She came to me"), сообщает Deadline.Вместе с ней актерский состав возглавят Тахар Рахим, Мариса Томей, Иоанна Кулиг и Мэттью Бродерик.По информации Deadline, действие в фильме будет происходить в Нью-Йорке. В центре событий окажутся несколько персонажей: композитор, страдающий от творческого кризиса, пара влюбленных подростков, которые хотят доказать родителям, что их ранние чувства — это нормально, а также женщина, получившая в жизни практически все, кроме любви. Продюсирует картину Ребекка Миллер вместе с Кристин Вашон, Памелой Коффлер и Дэймоном Кардасисом. Музыку к фильму пишет лауреат двух премий "Оскар", французский композитор Александр Деспла. Съемки романтической комедии пройдут этой осенью в Нью-Йорке.
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нью-йорк (город), кино и сериалы, новости культуры, энн хэтэуэй
Энн Хэтэуэй снимется в романтической комедии, пишут СМИ
Американская актриса Энн Хэтэуэй снимется в новой романтической комедии, сообщает Deadline