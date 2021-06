https://ria.ru/20210611/hathaway-1736438280.html

Энн Хэтэуэй снимется в романтической комедии, пишут СМИ

Энн Хэтэуэй снимется в романтической комедии, пишут СМИ

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Американская актриса Энн Хэтэуэй снимется в романтической комедии Ребекки Миллер ("План Мэгги", "Частная жизнь Пиппы Ли") под названием "Она пришла ко мне" ("She came to me"), сообщает Deadline.Вместе с ней актерский состав возглавят Тахар Рахим, Мариса Томей, Иоанна Кулиг и Мэттью Бродерик.По информации Deadline, действие в фильме будет происходить в Нью-Йорке. В центре событий окажутся несколько персонажей: композитор, страдающий от творческого кризиса, пара влюбленных подростков, которые хотят доказать родителям, что их ранние чувства — это нормально, а также женщина, получившая в жизни практически все, кроме любви. Продюсирует картину Ребекка Миллер вместе с Кристин Вашон, Памелой Коффлер и Дэймоном Кардасисом. Музыку к фильму пишет лауреат двух премий "Оскар", французский композитор Александр Деспла. Съемки романтической комедии пройдут этой осенью в Нью-Йорке.

