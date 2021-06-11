https://ria.ru/20210611/gribnik-1736579108.html
На Кубани грибника, потерявшегося в горах, нашли спустя шесть дней
На Кубани грибника, потерявшегося в горах, нашли спустя шесть дней - РИА Новости, 11.06.2021
На Кубани грибника, потерявшегося в горах, нашли спустя шесть дней
В Краснодарском крае нашли грибника, который неделю назад потерялся в горах, сообщили РИА Новости в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного... РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T10:53
2021-06-11T10:53
2021-06-11T13:29
хорошие новости
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
туапсинский район
происшествия
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КРАСНОДАР, 11 июн — РИА Новости. В Краснодарском крае нашли грибника, который неделю назад потерялся в горах, сообщили РИА Новости в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС.Житель хутора Терзиян Туапсинского района 4 июня ушел за грибами и не вернулся. Тогда жена обратилась за помощью.Спасатели и волонтеры искали мужчину шесть дней. Днем 10 июня его обнаружили у подножия горы Два брата.Сотрудники МЧС помогли спустить грибника с горы и передали его бригаде скорой помощи. Его состояние оценивается как удовлетворительное.
https://ria.ru/20210510/les-1731690053.html
туапсинский район
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), туапсинский район, происшествия
На Кубани грибника, потерявшегося в горах, нашли спустя шесть дней
10:53 11.06.2021 (обновлено: 13:29 11.06.2021)
Мужчина ушел по грибы и потерялся в горах под Туапсе, его нашли спустя шесть дней