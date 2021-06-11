https://ria.ru/20210611/grazhdanstvo-1736640548.html

Мать погибшего в Донбассе ребенка получила российский паспорт

Мать погибшего в Донбассе ребенка получила российский паспорт - РИА Новости, 11.06.2021

Мать погибшего в Донбассе ребенка получила российский паспорт

Мать погибшего в Донбассе мальчика получила российский паспорт, сообщила журналистам в пятницу официальный представитель МВД России Ирина Волк. РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T15:31

2021-06-11T15:31

2021-06-11T15:31

россия

ирина волк

валентина казакова

донецкая народная республика

москва

общество

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Мать погибшего в Донбассе мальчика получила российский паспорт, сообщила журналистам в пятницу официальный представитель МВД России Ирина Волк.Сюжет о Екатерине Дмитриевой, маме погибшего несколько месяцев назад в Донбассе пятилетнего мальчика, которой не удавалось получить вид на жительство и российское гражданство, вышел на телеканале "Россия 24".Журналисты отмечали, что официальные документы особенно нужны девушке для получения медицинской помощи в России. Как утверждалось в сюжете, она подала бумаги для получения гражданства по программе воссоединения с семьей, так как в Москве у нее живет бабушка, но их, как отмечал канал, не хватило. На руках у нее есть старый украинский паспорт и новый, выданный самопровозглашенной ДНР.На минувшей неделе стало известно, что глава МВД РФ Владимир Колокольцев взял эту ситуацию на контроль."В канун государственного праздника – Дня России – Екатерина Дмитриева принята в российское гражданство... Сегодня в торжественной обстановке Екатерина Дмитриева произнесла слова присяги. Начальник ГУВМ МВД России генерал-лейтенант полиции Валентина Казакова вручила ей паспорт гражданина Российской Федерации и пожелала счастья и здоровья", - рассказала Волк.

https://ria.ru/20210610/degtyarev-1736426795.html

россия

донецкая народная республика

москва

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россия, ирина волк, валентина казакова, донецкая народная республика, москва, общество