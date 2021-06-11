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Победители фестиваля "Россия — страна возможностей" получат гранты
Победители фестиваля "Россия — страна возможностей" получат гранты - РИА Новости, 11.06.2021
Победители фестиваля "Россия — страна возможностей" получат гранты
Участники форума "Россия – страна возможностей" смогут выиграть гранты до 1,5 миллиона рублей в рамках Всероссийского конкурса молодежных проектов на реализацию РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T13:28
2021-06-11T13:28
2021-06-11T13:28
ано "рсв" ("россия – страна возможностей")
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сергей кириенко
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Участники форума "Россия – страна возможностей" смогут выиграть гранты до 1,5 миллиона рублей в рамках Всероссийского конкурса молодежных проектов на реализацию своих инициатив, рассказали в пресс-службе "Россия - страна возможностей".Ранее первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко заявил, что фестиваль АНО "Россия - страна возможностей" пройдет в парке Горького в Москве 26-27 июня и будет приурочен ко Дню молодежи.Так, в официальной группе во ВКонтакте пройдет серия бесплатных вебинаров от экспертов Всероссийского конкурса молодежных проектов. В конкурсе могут принять участие граждане России в возрасте от 14 до 35 лет включительно, добавили организаторы.Кроме того, на форуме пройдут активности различных проектов платформы "Россия – страна возможностей", награждение победителей и лауреатов конкурсов и олимпиад, развлекательная программа, образовательные, спортивные и культурные активности.
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ано "рсв" ("россия – страна возможностей"), россия, сергей кириенко, москва, общество
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Участники форума "Россия – страна возможностей" смогут выиграть гранты до 1,5 миллиона рублей в рамках Всероссийского конкурса молодежных проектов на реализацию своих инициатив, рассказали в пресс-службе "Россия - страна возможностей".
Ранее первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко заявил, что фестиваль АНО "Россия - страна возможностей" пройдет в парке Горького в Москве 26-27 июня и будет приурочен ко Дню молодежи.
"Прямо на площадке пройдет Всероссийский конкурс молодежных проектов. Участники форума "Россия - страна возможностей" смогут выиграть гранты до 1 500 000 рублей на развитие своих инициатив. Подать заявку на участие можно в системе "Молодежь России", прием заявок закончится 19 июня в 17.00 (по мск)", - говорится в сообщении.
Так, в официальной группе во ВКонтакте пройдет серия бесплатных вебинаров от экспертов Всероссийского конкурса молодежных проектов. В конкурсе могут принять участие граждане России в возрасте от 14 до 35 лет включительно, добавили организаторы.
Кроме того, на форуме пройдут активности различных проектов платформы "Россия – страна возможностей", награждение победителей и лауреатов конкурсов и олимпиад, развлекательная программа, образовательные, спортивные и культурные активности.