https://ria.ru/20210611/granty-1736614645.html

Победители фестиваля "Россия — страна возможностей" получат гранты

Победители фестиваля "Россия — страна возможностей" получат гранты - РИА Новости, 11.06.2021

Победители фестиваля "Россия — страна возможностей" получат гранты

Участники форума "Россия – страна возможностей" смогут выиграть гранты до 1,5 миллиона рублей в рамках Всероссийского конкурса молодежных проектов на реализацию РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T13:28

2021-06-11T13:28

2021-06-11T13:28

ано "рсв" ("россия – страна возможностей")

россия

сергей кириенко

москва

общество

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Участники форума "Россия – страна возможностей" смогут выиграть гранты до 1,5 миллиона рублей в рамках Всероссийского конкурса молодежных проектов на реализацию своих инициатив, рассказали в пресс-службе "Россия - страна возможностей".Ранее первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко заявил, что фестиваль АНО "Россия - страна возможностей" пройдет в парке Горького в Москве 26-27 июня и будет приурочен ко Дню молодежи.Так, в официальной группе во ВКонтакте пройдет серия бесплатных вебинаров от экспертов Всероссийского конкурса молодежных проектов. В конкурсе могут принять участие граждане России в возрасте от 14 до 35 лет включительно, добавили организаторы.Кроме того, на форуме пройдут активности различных проектов платформы "Россия – страна возможностей", награждение победителей и лауреатов конкурсов и олимпиад, развлекательная программа, образовательные, спортивные и культурные активности.

https://ria.ru/20210601/festival-1735169334.html

россия

москва

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ано "рсв" ("россия – страна возможностей"), россия, сергей кириенко, москва, общество